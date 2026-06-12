Loạt lý do khiến REDMI Note 15 Series vẫn đáng mua sau gần nửa năm ra mắt

(VTC News) -

Sau nhiều tháng sử dụng, không ít khách hàng đã có những đánh giá tích cực về trải nghiệm thực tế mà REDMI Note 15 Series mang lại. Như anh Minh (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) chia sẻ: “Máy hoạt động rất mượt và ổn định. Mình dùng cho cả công việc lẫn giải trí hằng ngày mà chưa gặp tình trạng giật lag.

Thiết kế cũng bền nữa, dù có xảy ra một số va chạm thường gặp trong quá trình sử dụng nhưng máy vẫn không bị sao. Điều mình hài lòng nhất là thời lượng pin, xài liên tục cả ngày mà không cần sạc”. Anh khẳng định, nếu được lựa chọn lại ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là dòng smartphone mà anh ưu tiên hàng đầu.

Sở hữu mức giá từ 5,99 triệu đồng, REDMI Note 15 Series tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường công nghệ đang chịu nhiều áp lực về giá. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ RAM trên quy mô toàn cầu được dự báo sẽ tác động đến chi phí sản xuất, kéo theo mặt bằng giá smartphone tăng ở nhiều phân khúc.

Trong khi nhiều sản phẩm đứng trước nguy cơ điều chỉnh giá, REDMI Note 15 Series vẫn duy trì sức cạnh tranh nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tại Thế Giới Di Động, REDMI Note 15 Series còn đang được ưu đãi giảm đến 500 nghìn đồng tùy phiên bản so với thời điểm mở bán.

Với hiệu năng vượt trội trong tầm giá, cùng nhiều công nghệ thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp như vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, camera chính 200MP hay sạc nhanh 100W HyperCharge, REDMI Note 15 Series mang đến giá trị sử dụng nổi bật cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone có thể đồng hành lâu dài.

Trước làn sóng bão giá của thị trường, giá trị thực tế mà người dùng nhận lại khi mua REDMI Note 15 Series so với chi phí bỏ ra lại càng vượt trội rõ rệt.

Thời lượng pin và độ bền pin được xem là một trong những lợi thế nổi bật nhất của dòng sản phẩm này. Ngay từ phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất chỉ 5,99 triệu đồng, thiết bị đã được trang bị viên pin dung lượng lớn 6.000mAh.

Trong khi đó, các phiên bản cao hơn sở hữu pin lên tới 6.580mAh, cho thời lượng sử dụng khoảng 2 ngày. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục mà không lo gián đoạn, viên pin còn được tối ưu để duy trì độ bền lên đến 1.600 chu kỳ sạc, tương đương hơn 6 năm sử dụng.

Bên cạnh thời lượng pin, độ bền vật lý của máy cũng tái định nghĩa lại tiêu chuẩn trên phân khúc. Với khung sườn hợp kim kiên cố, đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP66, IP68, IP69, IP69K trên các phiên bản Pro 5G và Pro+, thiết bị có khả năng chống chọi áp lực cực tốt trước mọi sự cố va đập hay thời tiết.

Phiên bản Pro+ 5G sở hữu màn hình CrystalRes AMOLED với tần số quét 120Hz và độ sáng 3200 nits, giúp dễ thao tác ngay cả ở ngoài trời nắng gắt.

Chính nền tảng phần cứng bền bỉ này là cơ sở để Xiaomi và Thế Giới Di Động tự tin tặng kèm gói bảo hành Premium cực hời. Toàn bộ series đều có thời gian bảo hành tiêu chuẩn 18 tháng.

Bên cạnh các quyền lợi sửa chữa, dòng sản phẩm này còn đi kèm loạt dịch vụ cộng thêm chuẩn VIP như dịch vụ bảo hành tận nhà tại 6 thành phố lớn, hỗ trợ cho mượn máy dự phòng trong thời gian sửa chữa, cùng chế độ vệ sinh máy và cập nhật phần mềm miễn phí trọn đời tại trung tâm.

Đặc biệt, người dùng các phiên bản Pro còn được tặng kèm gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình và nắp lưng trong vòng 1 năm. Đối với các bản Pro 5G và Pro+ 5G cao cấp nhất, gói bảo hiểm này thậm chí còn bao gồm cả rủi ro vào nước.

Sự thiết thực của chính sách hậu mãi này đã cứu nguy cho không ít khách hàng trong cuộc sống hàng ngày. Chị Hồng, một nội trợ tại Hà Nội, kể lại rằng tháng trước con chị vô tình làm rơi chiếc điện thoại REDMI Note 15 Pro 5G từ trên gác xuống sàn gạch cứng khiến mặt lưng bị nứt. Chị cứ nghĩ phải tốn vài triệu đồng để sửa chữa vì thông thường lỗi do người dùng sẽ không được bảo hành.

Rất may, do mua máy tại Thế Giới Di Động nên thiết bị của chị có sẵn gói bảo hiểm rơi vỡ, trung tâm dịch vụ đã tiến hành thay mới linh kiện chính hãng hoàn toàn miễn phí và chị chỉ cần chi trả khoản phí nhân công chưa tới 230 nghìn đồng.

Chính sách bảo hành Premium chính là lời khẳng định đanh thép của hãng về độ bền vật lý chuẩn "bền Titan".

Rõ ràng, việc kết hợp giữa một sản phẩm chất lượng, mức giá cạnh tranh và chế độ chăm sóc khách hàng chu đáo đã biến dòng máy này thành một lựa chọn tối ưu về mặt chi phí. Giữa bối cảnh thị trường smartphone ngày càng đắt đỏ, đây chính là cơ hội vàng để sở hữu một thiết bị chuẩn “ăn chắc mặc bền”.

Kết hợp với các giải pháp tài chính linh hoạt như trả chậm 0% lãi suất tại Thế Giới Di Động, việc lên đời một chiếc điện thoại toàn diện, dùng tốt trong nhiều năm chưa bao giờ dễ dàng và nhẹ nhàng đến thế.