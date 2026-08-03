Hoạt hình Wolfoo của Việt Nam bị tuyên vi phạm bản quyền Peppa Pig

(VTC News) -

Công ty giải trí Hasbro (có trụ sở tại Mỹ), đơn vị nắm giữ bản quyền Peppa Pig, đã kiện SConnect - công ty sản xuất series phim hoạt hình cho trẻ em mang tên Wolfoo (của Việt Nam) - vì vi phạm bản quyền liên quan đến các video sử dụng những đoạn âm thanh ngắn của Peppa và gia đình khi phát âm các từ như “Hooray!” (Hoan hô!).

Với phán quyết trên, thẩm phán Tòa án Tối cao tại London (Anh) đã ra lệnh gỡ bỏ toàn bộ các video có sự xuất hiện của nhân vật hoạt hình Wolfoo khỏi các nền tảng trực tuyến, bao gồm cả YouTube. Thẩm phán nhận định hành vi sao chép mang tính “trên diện rộng”, “kéo dài” và bằng chứng về việc “sao chép các đoạn âm thanh là rất thuyết phục”. Việc gỡ bỏ video phải hoàn thành trước 16 giờ thứ 2 ngày 3/8/2026 (theo múi giờ BST, tức 22 giờ cùng ngày tại Việt Nam).

Đơn vị sản xuất Wolfoo đã bác bỏ các cáo buộc vi phạm bản quyền, cho rằng những video sản xuất trước giữa năm 2020 có chứa âm thanh từ Peppa Pig là do một nhà thầu độc lập bên thứ ba tự ý sử dụng mà họ không hề hay biết, đồng thời khẳng định toàn bộ video làm sau thời gian này đều sử dụng âm thanh gốc tự sản xuất.

Cuộc chiến pháp lý giữa Wolfoo và Peppa Pig đã kéo dài 4 năm tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, thẩm phán Tòa án Tối cao kết luận các đoạn âm thanh từ Peppa Pig đã được tìm thấy trong toàn bộ 92 video Wolfoo tiếng Anh được kiểm tra mẫu và xuất hiện trong 75% số video bằng các ngôn ngữ khác. Thẩm phán khẳng định việc đổ lỗi cho nhà thầu bên thứ ba là “không có giá trị” và tuyên bố lập luận các video làm sau giữa năm 2020 sử dụng âm thanh tự thu “đã bị bác bỏ bởi bằng chứng”.

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2022, khi Hasbro cùng ê-kíp sáng tạo Peppa Pig là studio Astley Baker Davies (trụ sở tại London, Anh) cáo buộc SConnect cố tình “đánh lừa đối tượng khán giả nhỏ tuổi của Wolfoo (chủ yếu từ 2 đến 5 tuổi) khiến các bé tin rằng Wolfoo và Peppa Pig là cùng một nhân vật”. Họ cũng cho rằng tạo hình và phong cách nghệ thuật của Wolfoo có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của Peppa Pig. Từng có những giai đoạn Wolfoo được tuyên thắng kiện, không vi phạm bản quyền hình ảnh của Peppa Pig. Tuy nhiên, vụ kiện pháp lý lần này tập trung vào phần âm thanh vì đây là yếu tố dễ chứng minh hành vi vi phạm bản quyền.

Theo tờ The Guardian, phía SConnect xác nhận toàn bộ các video vi phạm luật bản quyền đã được gỡ bỏ. Hãng cho rằng phán quyết gỡ bỏ video Wolfoo chỉ nên áp dụng đối với nội dung nằm trong danh sách mẫu được kiểm tra, việc yêu cầu gỡ bỏ video Wolfoo tại Anh, Liên minh Châu Âu (EU) và toàn bộ 166 quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - bao gồm cả Mỹ và Việt Nam - là “quá rộng”.

Bộ phim hoạt hình Wolfoo ra mắt vào năm 2018, xoay quanh một chú sói nhỏ sống cùng gia đình, phát hành bằng tiếng Anh và được lồng tiếng sang nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Pháp và Tây Ban Nha. Tương tự Peppa Pig, phim hướng tới đối tượng trẻ em từ 2 đến 7 tuổi, nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu lượt xem trực tuyến trên nhiều nền tảng, bao gồm YouTube, YouTube Kids và trang web chính thức Wolfoo World.