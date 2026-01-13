REDMI Note 15 Series: Học sinh sinh viên, tín đồ công nghệ đều hợp

(VTC News) -

Vốn nổi danh là dòng sản phẩm "quốc dân" nhờ mức giá dễ tiếp cận, lần trở lại này Xiaomi không chỉ dừng lại ở cấu hình mạnh mà còn tập trung vào những giá trị thực tế: Độ bền vô đối, thời lượng pin kỷ lục và sự hỗ trợ toàn diện từ AI. Đặc biệt, với dải sản phẩm dài, từ phổ thông đến cận cao cấp, REDMI Note 15 Series mang đến nhiều sự lựa chọn cho các đối tượng với các nhu cầu sử dụng khác nhau.

REDMI Note 15 4G/5G: Bạn đồng hành bền bỉ cho HSSV và tài xế công nghệ

Ở tầm giá dưới 9 triệu đồng, Xiaomi mang đến hai sự lựa chọn tối ưu cho những người ưu tiên tính thực dụng và sự bền bỉ là Note 15 4G và 5G tiêu chuẩn.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên REDMI Note 15 4G chính là viên pin 6000mAh xóa tan nỗi lo sập nguồn trong suốt ngày dài năng động. Trong khi đó, REDMI Note 15 5G là lựa chọn tối ưu cho các bác tài công nghệ thường xuyên làm việc ngoài trời. Với chip Snapdragon 6 Gen 3 mạnh mẽ và kết nối 5G siêu tốc, việc vận hành các ứng dụng định vị, giao hàng luôn đảm bảo sự ổn định.

Chuẩn kháng nước IP66 cũng giúp máy trụ vững trước những cơn mưa bất chợt, bảo vệ thiết bị trong mọi điều kiện thời tiết. Kết hợp cùng công nghệ cảm ứng Wet Touch 2.0 giúp các thao tác vuốt chạm màn hình vẫn mượt mà ngay cả khi tay ướt hay đi dưới trời mưa.

Với màn hình AMOLED Full HD+ sắc nét, REDMI Note 15 4G/5G giúp mọi thao tác học tập, làm việc hay giải trí đều trở nên trực quan và dễ chịu hơn.

REDMI Note 15 Pro 4G/5G: Trợ lý đắc lực cho dân văn phòng bận rộn

REDMI Note 15 Pro Series xuất hiện như một "trợ lý công việc" đắc lực cho giới nhân viên văn phòng bận rộn. Với chip MediaTek Helio G200-Ultra (bản 4G) và MediaTek Dimensity 7400-Ultra (bản 5G) cùng RAM lớn lên đến 12GB, người dùng REDMI Note 15 Pro Series dễ dàng xử lý các tác vụ cực kỳ linh hoạt.

Xiaomi cũng trang bị cho REDMI Note 15 Pro Series viên pin dung lượng lớn lên đến 6.580mAh nhưng vẫn giữ được thiết kế mỏng tho thả, kèm sạc nhanh 45W đảm bảo nguồn năng lượng bền bỉ cho ngày dài bận rộn. Được biết viên pin Silicon-Carbon này không chỉ “trâu” về thời lượng, mà còn có thể duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc - tương đương khoảng 6 năm sử dụng.

Thiết bị sở hữu độ bền vượt trội với chuẩn kháng nước IP65 ở bản 4G và cả 4 chuẩn kháng nước IP66/IP68/IP69/IP69K ở bản 5G - chuẩn cao nhất hiện nay. Máy cũng đạt chứng nhận chống rơi vỡ ở độ cao lên đến 2.5m từ SGS Thụy Sĩ. Với những thông số trên, Note 15 Pro Series, đặc biệt là phiên bản 5G, được đánh giá là một trong những smartphone bền bỉ nhất phân khúc.

REDMI Note 15 Pro Series sở hữu camera 200MP với các tính năng tự động lấy nét, làm đẹp AI... giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chất lượng phù hợp với nhiều bối cảnh cuộc sống.

REDMI Note 15 Pro+ 5G: Trải nghiệm mới cho game thủ và tín đồ công nghệ

Đối với những tín đồ đam mê công nghệ và các game thủ đòi hỏi sức mạnh tuyệt đối, REDMI Note 15 Pro+ 5G chính là đỉnh cao của dòng sản phẩm này. Đây là phiên bản hội tụ những nâng cấp mạnh mẽ nhất của bộ sưu tập.

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội của bộ sưu tập như viên pin lớn, độ bền vượt trội, camera 200MP và các tính năng AI tiện lợi, REDMI Note 15 Pro+ 5G còn trang bị thêm cho mình công nghệ sạc siêu tốc HyperCharge 100W giúp sạc đầy viên pin lớn trong thời gian cực ngắn. Bên cạnh đó, Note 15 Pro+ 5G cũng sở hữu chip Snapdragon 7s Gen 4 thế hệ mới, sẵn sàng chinh phục mọi tựa game đồ họa nặng hay các tác vụ xử lý video phức tạp.

Với viên pin khủng và cấu hình mạnh mẽ giúp REDMI Note 15 Pro+ 5G sẵn sàng cùng người dùng chinh chiến qua các trận game mà không lo “sập nguồn” giữa chừng.

Khách hàng khi mua máy tại Thế Giới Di Động từ nay đến 23/2 sẽ nhận ngay combo bảo hành VIP lên đến 4 năm, bao gồm gói bảo hành tiêu chuẩn 2 năm, bảo hành rơi vỡ màn hình hoặc nắp lưng 2 năm. Đặc biệt 2 phiên bản Note 15 Pro 5G và Pro+ 5G được bổ sung thêm gói bảo hành vào nước 2 năm và bảo hành pin 4 năm. Ngoài ra khách hàng còn nhận ngay quà tặng loa Xiaomi hoặc nhận phiếu mua hàng 300.000đ cùng ưu đãi trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng giúp người dùng giảm bớt nỗi lo tài chính.

Để biết thêm thông tin chi tiết, người dùng có thể truy cập website Thế Giới Di Động và lựa chọn phiên bản REDMI Note 15 phù hợp, đồng thời săn các ưu đãi giới hạn trong thời gian mở bán.