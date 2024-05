Loại hoa ăn được giúp chặn đứng tế bào ung thư

(VTC News) -

Súp lơ là loại rau thuộc họ cải, "họ hàng" của nó được chúng ta sử dụng phổ biến trong ẩm thực như bắp cải, cải thìa... để ăn lá, củ cải để ăn củ, su hào để ăn thân. Súp lơ được trồng để ăn chính là phần hoa của cây.

Không chỉ mang lại hương vị thơm ngon, dễ ăn mà súp lơ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Theo UclaHealth, TS Vijaya Surampudi, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cho biết, súp lơ xanh chứa lượng lớn chất phytochemical gọi là sulforaphane. Đây là hợp chất thực vật giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư miệng và ung thư bàng quang.

Một nghiên cứu tại Mỹ phát hiện, một số hợp chất trong súp lơ xanh có thể can thiệp vào quá trình tăng sinh của tế bào ung thư, từ đó ức chế sự phát triển của khối u. Trong đó, isothiocyanates là một trong những thành phần tác dụng chống ung thư rõ rệt nhất.

Ngoài việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, súp lơ xanh còn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Do giàu chất xơ, nên súp lơ xanh giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác có thể giúp loại bỏ các gốc tự do và giảm nguy cơ tổn thương tế bào, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại ung thư.

Súp lơ xanh tiềm năng to lớn trong cuộc chiến chống ung thư, nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào nó để ngăn chặn bệnh này. Ung thư là căn bệnh phức tạp, sự xuất hiện và phát triển của nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ăn uống hợp lý, dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh là những yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh này.

Một số lợi ích khác của súp lơ xanh

Cung cấp nhiều chất xơ

Nichole Andrews, chuyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại Washington (Mỹ), cho biết chất xơ mang lại nhiều lợi ích nhưng một trong những lợi ích quan trọng nhất là tạo ra hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, quan trọng cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng và chức năng miễn dịch để ngăn ngừa sự nuôi dưỡng ung thư.

Thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn ít chất xơ có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột của bạn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2 và các rối loạn chuyển hóa khác.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Súp lơ chứa các hợp chất như sulforaphane và glucosinolates, được nghiên cứu về tác dụng chống ung thư. Andrews cho biết: "Những hợp chất này được chứng minh là hỗ trợ quá trình giải độc trong cơ thể, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thậm chí gây ra hiện tượng apoptosis - tiêu diệt tế bào ung thư".

Chẳng hạn, theo một nghiên cứu, sulforaphane có thể giúp ngăn ngừa và điều trị một số loại ung thư, như tuyến tiền liệt, vú, ruột kết, da, bàng quang tiết niệu và miệng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nhờ hàm lượng chất xơ cao và các hợp chất tương tự có thể giúp ngăn ngừa ung thư, súp lơ có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim tổng thể, Andrews cho biết.

Cụ thể, một nghiên cứu trên phụ nữ lớn tuổi cho thấy ăn nhiều rau, đặc biệt là các loại rau thuộc họ cải như súp lơ, có thể giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ và đau tim.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Do hàm lượng chất xơ prebiotic, súp lơ giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn. Andrews nói: “Có một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh là điều quan trọng với sức khỏe tổng thể của bạn, chưa kể đến việc giảm nguy cơ ung thư ruột kết”. Chất xơ cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh.

Giúp giảm viêm

Nếu bạn mắc bệnh viêm ruột (IBD) hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS), bạn sẽ biết trực tiếp cảm giác bị viêm trong ruột như thế nào. Andrews cho biết vì chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm nên súp lơ có thể làm giảm tình trạng viêm đó.

Đặc tính chống viêm của súp lơ vượt xa tình trạng viêm ruột, nó có thể giúp giảm tình trạng viêm toàn thân (mãn tính) khắp cơ thể bạn. Chế ngự tình trạng viêm mãn tính có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.