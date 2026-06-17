Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 17/6 và sáng 18/6

(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 17/6 và ngày 18/6 có 5 trận đấu. Bảng K chứng kiến trận đấu Bồ Đào Nha vs CHDC Congo và Uzbekistan vs Colombia diễn ra lần lượt trên sân NRG (Mỹ) và sân Banorte (Mexico). Ở bảng L, Anh sẽ đối đầu với Croatia trên sân AT&T (Mỹ) trước khi Ghana chạm trán Panama tại BMO Field (Toronto, Canada). Trận đấu thứ ba thuộc khuôn khổ bảng A diễn ra giữa CH Séc và Nam Phi ở sân vận động Atlanta (Mỹ).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 17/6 và ngày 18/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 18/6 0h Bồ Đào Nha vs CHDC Congo VTV3, VTV10, VTV6 18/6 3h Anh vs Croatia VTV3, VTV10, VTV6 18/6 6h Ghana vs Panama VTV3, VTV6 18/6 9h Uzbekistan vs Colombia VTV3, VTV6 18/6 23h CH Séc vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Bồ Đào Nha chưa từng vô địch World Cup, dù từng sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng. Thành tích tốt nhất của họ vẫn là hạng ba năm 1966. Với lực lượng hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez hoàn toàn có thể tiến gần hơn đến chiếc cúp danh giá. Đây cũng là danh hiệu cuối cùng Cristiano Ronaldo và bóng đá Bồ Đào Nha còn thiếu ở cấp độ đội tuyển.

CHDC Congo trở lại World Cup sau 52 năm vắng mặt. Lần gần nhất họ dự giải là năm 1974, khi còn thi đấu với tên Zaire. Việc góp mặt ở World Cup 2026 đã là cột mốc lớn, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Sebastien Desabre có đủ nhân sự để hy vọng nhiều hơn việc chỉ tham dự để "lót đường".

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với CHDC Congo ở trận ra quân World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Đã tròn 60 năm kể từ lần gần nhất đội tuyển Anh bước lên ngôi thế giới tại World Cup 1966. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, "Tam sư" là đội bóng châu Âu đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026. Họ thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại khi toàn thắng 8 trận, đồng thời giữ sạch lưới trong suốt chiến dịch.

Dù không được xếp vào nhóm ứng viên số một cho chức vô địch, Croatia luôn là đối thủ khó chịu ở các giải đấu lớn. Đội bóng áo caro giành vé đến World Cup 2026 khi chỉ đánh rơi 2 điểm sau 8 trận vòng loại.

Ghana thể hiện phong độ thuyết phục tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Đội bóng Tây Phi giành 8 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ thua 1 trận và đoạt vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước cuộc đối đầu với Panama, Ghana gặp không ít khó khăn về lực lượng. Tiền vệ trụ cột Thomas Partey không thể góp mặt do thị thực nhập cảnh, trong khi ngôi sao tấn công Mohammed Kudus phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Panama đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây. Đại diện CONCACAF hiện sở hữu lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và giàu sức chiến đấu. Panama đang phát triển tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Christiansen, với những nhân tố nổi bật như Adalberto Carrasquilla và Ismael Diaz.

Uzbekistan bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội bóng không được đánh giá cao ở khu vực châu Á. Đại diện Trung Á còn đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi không thắng trong ba lần ra sân gần nhất, bao gồm các thất bại 0-2 trước Canada và 1-2 trước Hà Lan.

Trong khi đó, Colombia cho thấy sự ổn định dưới thời HLV Nestor Lorenzo. Đội bóng Nam Mỹ kết thúc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ ở vị trí thứ ba. Trước thềm giải đấu, Colombia cũng tạo đà tâm lý thuận lợi bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Costa Rica (3-1) và Jordan (2-0).]

So với Nam Phi, CH Séc bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý lạc quan hơn. Mặc dù để thua Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân, đại diện châu Âu vẫn có nhiều điểm sáng trong lối chơi. Họ là đội vươn lên dẫn trước và từng khiến đối thủ gặp không ít khó khăn nhờ khả năng tổ chức thế trận khá tốt.

Bên phía Nam Phi, màn trình diễn trước Mexico chưa mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Trận thua 0-2 cho thấy những hạn chế đáng kể của "Bafana Bafana" trong triển khai tấn công và tạo cơ hội. Đại diện châu Phi tỏ ra thiếu sắc bén ở một phần ba cuối sân và không có nhiều những tình huống nguy hiểm.

Lịch thi đấu bảng K World Cup 2026

Ngày 18/6

0h: Bồ Đào Nha vs CHDC Congo.

9h: Uzbekistan vs Colombia.

Ngày 24/6

0h: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan.

9h: Colombia vs CHDC Congo.

Ngày 28/6

6h30: Colombia vs Bồ Đào Nha.

6h30: CHDC Congo vs Uzbekistan.

Lịch thi đấu bảng L World Cup 2026

Ngày 18/6

3h: Anh vs Croatia.

6h: Ghana vs Panama.

Ngày 24/6

3h: Anh vs Ghana.

6h: Panama vs Croatia.

Ngày 28/6

4h: Panama vs Anh.

4h: Croatia vs Ghana.

Lịch thi đấu bảng A World Cup 2026

Ngày 12/6

2h: Mexico vs Nam Phi.

9h: Hàn Quốc vs CH Czech.

Ngày 18/6

23h: CH Czech vs Nam Phi.

Ngày 19/6

8h: Mexico vs Hàn Quốc.

Ngày 25/6

8h: CH Czech vs Mexico.

8h: Nam Phi vs Hàn Quốc.