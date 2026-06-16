(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 16/6 và sáng 17/6 có 4 trận đấu. Bảng I chứng kiến trận đấu Pháp vs Senegal và Iraq vs Na Uy lần lượt trên sân MetLife (New Jersey) và Gillette (Boston). Trong khi đó, Argentina và Algeria sẽ đối đầu nhau tại Kansas City. Cùng bảng J, Áo sẽ chạm trán Jordan trên sân vận động Levi's (San Francisco).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 16/6 và sáng 17/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 17/6 2h Pháp vs Senegal VTV3, VTV10, VTV6 17/6 5h Iraq vs Na Uy VTV3, VTV6 17/6 8h Argentina vs Algeria VTV3, VTV6 17/6 11h Áo vs Jordan VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của ứng viên vô địch hàng đầu. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và vẫn còn không ít ngôi sao từng góp mặt ở 2 chiến dịch kể trên. Ở bảng đấu có Senegal, Na Uy và Iraq, vị trí đầu bảng là mục tiêu rõ ràng của đội đương kim á quân.

Tuy nhiên, Senegal hoàn toàn có thể khiến đội tuyển Pháp phải trầy trật. Trong quá khứ, thế hệ đàn anh của Sadio Mane từng gây sốc khi đánh bại Pháp ở World Cup 2002 và khiến đội đương kim vô địch thế giới ở thời điểm đó phải về nước sớm. Trong 10 trận gần nhất, tỷ lệ thắng của Senegal là 60%. hòa 2 và thua 2 trận.

Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch. (Ảnh: AP)

Sau gần ba thập kỷ vắng bóng, Na Uy đã đánh dấu màn tái xuất World Cup bằng tấm vé giành được từ một chiến dịch vòng loại đầy thuyết phục. Đội bóng Bắc Âu được đánh giá là một trong những ẩn số đáng gờm tại World Cup 2026. Na Uy đang sở hữu mũi nhọn trên hàng công là Erling Haaland, còn đội trưởng Martin Odegaard giữ vai trò nhạc trưởng nơi tuyến giữa.

Iraq chính thức trở lại sân chơi World Cup sau 40 năm chờ đợi. Xét về phong độ gần đây, Iraq cho thấy sự ổn định với 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại trong 10 trận gần nhất. Trước đối thủ sở hữu hàng công sắc bén, Iraq nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế sức ép.

Argentina đến World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch và tiếp tục cho thấy sự ổn định. Thầy trò HLV Lionel Scaloni dẫn đầu vòng loại Nam Mỹ một cách thuyết phục, thể hiện lối chơi giàu tính tổ chức, kiểm soát bóng hiệu quả và luôn biết cách kết liễu đối thủ ở những thời điểm then chốt. Điểm khác biệt lớn của Argentina so với kỳ World Cup trước là họ không còn đặt toàn bộ gánh nặng lên vai Lionel Messi.

Trong khi đó, Algeria bước vào giải đấu với hành trang đáng nể. Đội bóng Bắc Phi đứng đầu bảng vòng loại châu Phi, chỉ thua một trận và đang sở hữu chuỗi phong độ tích cực dưới thời HLV Vladimir Petkovic. Hai chiến thắng trước Hà Lan và Bolivia cùng thành tích chỉ thủng lưới hai bàn trong sáu trận gần nhất cho thấy "Cáo sa mạc" sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Erling Haaland là mũi nhọn trên hàng công đội tuyển Na Uy. (Ảnh: AP)

Áo đánh dấu sự trở lại World Cup sau gần ba thập kỷ chờ đợi. Tại vòng loại, thầy trò HLV Ralf Rangnick từng đứng trước nguy cơ phải tham dự vòng play-off. Tuy nhiên, bàn thắng quý giá ở những phút cuối của Michael Gregoritsch đã giúp họ cân bằng điểm số với Bosnia & Herzegovina, qua đó giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 và đẩy đối thủ vào cuộc đua tranh suất vớt.

Ở phía bên kia, Jordan bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Đoàn quân của HLV Jamal Sellami gây ấn tượng nhờ khả năng phòng ngự phản công được tổ chức chặt chẽ và kỷ luật. Họ sở hữu một hệ thống phòng ngự được đánh giá là khó xuyên phá bậc nhất của bóng đá châu Á hiện nay.

Lịch thi đấu bảng I World Cup 2026

Ngày 17/6

2h: Pháp vs Senegal.

5h: Iraq vs Na Uy.

Ngày 23/6

4h: Pháp vs Iraq.

7h: Na Uy vs Senegal.

Ngày 27/6

2h: Na Uy vs Pháp.

2h: Senegal vs Iraq.

Lịch thi đấu bảng J World Cup 2026

Ngày 17/6

8h: Argentina vs Algeria.

11h: Áo vs Jordan.

Ngày 23/6

0h: Argentina vs Áo.

10h: Jordan vs Algeria.

Ngày 28/6

9h: Algeria vs Áo.

9h: Jordan vs Argentina.