Có nên ngủ ngay sau khi uống rượu?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, rượu bia không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm rối loạn chu kỳ giấc ngủ. Vì vậy, sau khi uống, cơ thể thường rơi vào trạng thái uể oải, thiếu năng lượng vào ngày hôm sau. Nếu chỉ sử dụng lượng ít và vẫn hoàn toàn tỉnh táo, người uống có thể nghỉ ngơi, ngủ đủ 7-8 tiếng để cơ thể phục hồi.

Tuy nhiên, với người đã uống quá nhiều đến mức loạng choạng, nói khó, mất thăng bằng hoặc nôn liên tục, ưu tiên hàng đầu không phải là giấc ngủ mà là bảo đảm an toàn tính mạng.

Bác sĩ Hoàng cho biết khi say nặng, các phản xạ bảo vệ đường thở suy giảm đáng kể. Nếu nằm ngửa trong lúc ngủ, người bệnh có nguy cơ hít phải chất nôn vào đường hô hấp. Tình trạng này có thể gây tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp cấp và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Thực tế, nhiều trường hợp tử vong sau các cuộc nhậu không xuất phát từ ngộ độc rượu trực tiếp mà do hít sặc chất nôn khi ngủ trong tư thế không phù hợp.

Rượu bia không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm rối loạn chu kỳ giấc ngủ. (Ảnh minh hoạ)

Để hạn chế nguy cơ này, người say nặng cần được đặt nằm nghiêng ở tư thế an toàn, có thể nghiêng sang trái hoặc phải. Điều quan trọng là đường thở phải thông thoáng, miệng hướng xuống dưới để dịch nôn dễ dàng thoát ra ngoài thay vì tràn vào khí quản.

Phần đầu và vai nên được kê cao hơn thân bằng gối hoặc chăn gấp. Đồng thời cần giữ ấm cơ thể bằng chăn, quần áo hoặc tất vì rượu bia khiến mạch máu ngoại vi giãn nở, làm cơ thể thất thoát nhiệt nhanh hơn bình thường.

Người thân không nên để người say ngủ một mình trong thời gian dài mà cần theo dõi định kỳ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như thở chậm bất thường, thở ngắt quãng, gọi không đáp ứng, môi tím tái, da lạnh, co giật hoặc nôn liên tục không kiểm soát, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.

Theo bác sĩ Hoàng, trong các trường hợp ngộ độc rượu nặng, việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế sớm có thể quyết định khả năng sống còn. Chờ người say tự tỉnh đôi khi đồng nghĩa bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu chữa.