Nhận định, dự đoán kết quả Ghana vs Panama, bảng L World Cup 2026

(VTC News) -

Đội tuyển Ghana đấu với Panama lúc 6h ngày 18/6 trên sân BMO Field, Toronto (Canada), ở lượt trận đầu tiên bảng L World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Panama có 45,2% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng thắng của Ghana là 29,6%. Tỷ lệ hai đội hòa nhau là 25,2%.

Nhận định bóng đá Ghana vs Panama

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả Ghana và Panama. Hai đội nằm cùng bảng với Anh và Croatia - những đội bóng mạnh cạnh tranh ngôi đầu bảng, do đó màn so tài trực tiếp này có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Kết quả không tốt ở trận ra quân sẽ khiến Ghana hoặc Panama chịu áp lực rất lớn trong 2 lượt trận còn lại.

Ghana dự World Cup lần thứ 5 trong lịch sử. Thành tích tốt nhất của “Những ngôi sao đen” là vào tứ kết World Cup 2010. Tuy nhiên, họ đều bị loại ngay từ vòng bảng ở 2 lần góp mặt gần nhất vào các năm 2014 và 2022. World Cup 2026 là cơ hội để Ghana tìm lại vị thế sau giai đoạn nhiều biến động.

Panama mới dự World Cup lần thứ 2. Ở lần đầu góp mặt năm 2018, đội bóng Trung Mỹ thua cả 3 trận vòng bảng và thủng lưới 11 bàn. Tuy nhiên, Panama hiện tại được đánh giá tích cực hơn nhiều. Dưới thời huấn luyện viên Thomas Christiansen, họ có sự tiến bộ rõ rệt ở khu vực CONCACAF và đặt mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Phân tích phong độ đội tuyển Ghana

Đội bóng châu Phi không có sự chuẩn bị tốt trước giải. Họ trải qua chuỗi trận giao hữu đáng thất vọng và thay huấn luyện viên không lâu trước World Cup. Carlos Queiroz được bổ nhiệm với nhiệm vụ ổn định lại đội tuyển Ghana. Kinh nghiệm của nhà cầm quân kỳ cựu này là điểm tựa đáng kể, khi ông chuẩn bị có lần thứ 5 dẫn dắt một đội tuyển ở World Cup.

Semenyo là ngôi sao đáng chú ý của Ghana. (Ảnh: Reuters)

Ghana thắng 3, hòa 2 và thua 5 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 11 bàn nhưng thủng lưới 14 lần. Đây là thống kê cho thấy đội bóng châu Phi chưa đạt trạng thái tốt nhất, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Đáng lo hơn, Ghana không thắng trong 6 trận gần nhất. Họ thua Nhật Bản 0-2, Hàn Quốc 0-1, Áo 1-5, Đức 1-2, Mexico 0-2 trước khi hòa Xứ Wales 1-1. Chuỗi kết quả này tạo áp lực lớn cho thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz trước trận ra quân.

Dù vậy, Ghana vẫn có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, họ đứng đầu bảng với thành tích 8 thắng, 1 hòa và 1 thua. Ghana xếp trên Madagascar và Mali để giành vé trực tiếp đến vòng chung kết.

Vấn đề của Ghana là sự thiếu ổn định giữa vòng loại và các trận giao hữu. Họ có thể chơi tốt trước các đối thủ cùng khu vực, nhưng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu những đội có tốc độ và tổ chức tốt hơn. Nếu không cải thiện cự ly đội hình, Ghana có thể tiếp tục để lộ khoảng trống trước Panama.

Trên hàng công, Jordan Ayew vẫn là điểm tựa quan trọng. Tiền đạo này ghi 7 bàn ở vòng loại World Cup 2026. Bên cạnh đó, Antoine Semenyo và Ernest Nuamah có thể mang đến tốc độ ở 2 biên, giúp Ghana tạo ra các pha chuyển trạng thái nhanh.

Phân tích phong độ Panama

Panama có phong độ tích cực hơn đối thủ. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng Trung Mỹ thắng 4, hòa 4 và thua 2. Họ ghi 18 bàn, nhiều hơn đáng kể so với Ghana. Tuy nhiên, con số 16 bàn thua cũng cho thấy Panama chưa phải đội bóng chắc chắn trong phòng ngự.

Panama tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Panama từng thua Brazil 2-6 trong trận giao hữu đầu tháng 6, nhưng kết quả này không phản ánh toàn bộ sự tiến bộ của họ. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Thomas Christiansen thắng Nam Phi 2-1, thắng Guatemala 3-2, thắng El Salvador 3-0 và hòa Suriname, Bolivia, Bosnia & Herzegovina.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF, Panama tận dụng tốt cơ hội khi Canada, Mỹ và Mexico không tham dự do là đồng chủ nhà. Họ vượt qua vòng loại với thành tích bất bại, đồng thời thể hiện lối chơi có tổ chức hơn so với hình ảnh ở World Cup 2018.

Điểm mạnh của Panama là khả năng gây áp lực và tấn công trực diện. Đội bóng này có nhiều cầu thủ giàu năng lượng ở tuyến giữa và hai biên. Anibal Godoy vẫn là thủ lĩnh kinh nghiệm, trong khi Ismael Diaz là mũi tấn công đáng chú ý ở 1/3 cuối sân.

Nếu duy trì được nhịp độ pressing và hạn chế sai lầm ở hàng thủ, Panama có cơ sở để chơi chủ động trước Ghana. Họ không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng sự gắn kết trong lối chơi là yếu tố giúp đội bóng Trung Mỹ được đánh giá cao hơn ở trận này.

Thông tin đội hình Ghana và Panama

Ghana không có Thomas Partey ở trận này do tiền vệ của Villarreal không được chính phủ Canada cấp visa nhập cảnh, liên quan tới rắc rối về pháp lý. Đây là tổn thất đáng kể với tuyến giữa của đội bóng châu Phi. Ngoài trường hợp của Partey, huấn luyện viên Carlos Queiroz có trong tay lực lượng gần như đầy đủ.

Jordan Ayew nhiều khả năng đá cao nhất trên hàng công Ghana. Ernest Nuamah và Antoine Semenyo hỗ trợ ở hai biên. Khu trung tuyến có thể được giao cho Owusu và Yirenkyi, trong khi Ati-Zigi bắt chính trong khung thành.

Panama bỏ ngỏ khả năng sử dụng Adalberto Carrasquilla ngay từ đầu. Tiền vệ này vắng mặt ở các trận giao hữu trước giải vì chấn thương, nhưng đã trở lại tập luyện. Ban huấn luyện Panama nhiều khả năng không mạo hiểm và để Carrasquilla bắt đầu trên ghế dự bị.

Anibal Godoy tiếp tục là điểm tựa ở tuyến giữa Panama. Hàng công của đội bóng Trung Mỹ nhiều khả năng gồm Jose Fajardo, Ismael Diaz và Rodriguez. Amir Murillo có thể tạo ra nhiều tình huống hỗ trợ tấn công từ biên phải.

Đội hình dự kiến Ghana: Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Ayew.

Đội hình dự kiến Panama: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis; Rodriguez, Diaz, Fajardo.

Dự đoán kết quả: Ghana 1-2 Panama.