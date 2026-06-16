(VTC News) -

Giá lúa tươi hôm nay

Theo ghi nhận từ các địa phương, giá lúa tươi hôm nay 16/6 tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động lớn so với những ngày trước.

Giá lúa gạo hôm nay 16/6: Thị trường trong nước ổn định. (Ảnh minh họa)

Trong đó, lúa Nhật tươi đang có mức giá cao nhất thị trường, dao động từ 7.200 - 7.500 đồng/kg. Tiếp theo là nhóm lúa ST24-ST25 với giá từ 7.000 - 7.300 đồng/kg, trong khi các giống Nàng Hoa 9, Jasmine, RVT, Japonica và Đài Thơm 8 được thu mua phổ biến trong khoảng 6.500 - 6.800 đồng/kg.

Ở phân khúc trung bình, OM 18 duy trì mức giá từ 6.400 - 6.500 đồng/kg, cao hơn so với OM 4218 (6.000 - 6.200 đồng/kg) và Hàm Châu 105 (5.600 - 5.900 đồng/kg).

OM 380 và OM 5451 được giao dịch lần lượt ở mức 5.700 - 6.000 đồng/kg và 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi IR 50404 dao động từ 5.500 - 5.600 đồng/kg.

Thấp nhất thị trường hiện nay là các giống OM 34 và OM 504, cùng được thu mua trong khoảng 5.100 - 5.300 đồng/kg.

Bảng giá lúa tươi hôm nay 16/6

Giống lúa Giá (đồng/kg) OM 18 (tươi) 6.400 – 6.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.500 – 6.700 OM 380 (tươi) 5.700 – 6.000 OM 4218 (tươi) 6.000 – 6.200 IR 50404 (tươi) 5.500 - 5.600 OM 34 (tươi) 5.100 – 5.200 OM 5451 (tươi) 5.700 – 5.800 Nàng Hoa 9 (tươi) 6.500 - 6.800 OM 504 (tươi) 5.100 - 5.300 Jasmine (tươi) 6.500 – 6.800 Lúa Nhật (tươi) 7.200 – 7.500 ST24-ST25 (thường) 7.000 – 7.300 RVT (tươi) 6.500 – 6.800 Japonica 6.500 – 6.800 Hàm Châu 105 5.600 – 5.900

Giá gạo hôm nay 16/6

So với phiên liền trước, trên thị trường gạo nguyên liệu giá gạo hôm nay nhìn chung không có sự thay đổi.

Trong nhóm gạo nguyên liệu, OM 5451 đang có mức giá cao nhất, dao động từ 9.550 - 9.650 đồng/kg, phản ánh nhu cầu tiêu thụ và chất lượng được thị trường đánh giá cao. Xếp sau là Đài thơm 8 với mức giá từ 9.150 - 9.450 đồng/kg và CL 555 từ 9.100 - 9.300 đồng/kg.

Ở phân khúc trung bình, OM 18 được giao dịch trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg, tương đương với gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg. Đây là những mặt hàng có lượng giao dịch khá ổn định trên thị trường hiện nay.

Trong khi đó, gạo nguyên liệu Sóc thơm và OM 380 cùng được thu mua ở mức thấp hơn, dao động từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Đối với gạo thành phẩm, IR 50404 hiện được giao dịch quanh mức 8.500 - 8.600 đồng/kg, không thay đổi nhiều so với các phiên gần đây.

Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ngày 16/6

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu OM 5451 9.550 - 9.650 Gạo nguyên liệu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu IR 504 8.700 - 8.800 Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.300 Gạo nguyên liệu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu Đài thơm 8 9.150 - 9.450 Gạo thành phẩm IR 50404 8.500 – 8.600

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức ổn định.

Gạo Jasmine đang được chào bán trong khoảng 508 - 512 USD/tấn, là mặt hàng có giá cao nhất trong nhóm gạo xuất khẩu. Sau là gạo thơm 5% tấm với mức giá từ 485 - 490 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 411 - 415 USD/tấn, thấp hơn khoảng 70 - 100 USD/tấn so với các dòng gạo thơm.

Bảng giá gạo xuất khẩu Việt Nam ngày 16/6

Loại gạo Giá (USD/tấn) Jasmine 508 – 512 Gạo thơm 5% tấm 485 – 490 Gạo trắng 5% tấm 411 - 415

Nhận định thị trường

Diễn biến giá lúa gạo ngày 16/6 cho thấy thị trường trong nước vẫn giữ được sự ổn định tại hầu hết các khu vực sản xuất trọng điểm. Mặc dù nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu vẫn duy trì ở mức khá, hoạt động giao dịch nội địa chưa có nhiều đột biến khi cả doanh nghiệp và thương lái tiếp tục thận trọng trong khâu thu mua.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giá lúa trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong thời gian tới. Nguồn cung từ vụ Hè Thu đang được bổ sung dần ra thị trường, song chưa tạo áp lực lớn lên giá bán.

Trên thị trường quốc tế, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gạo tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Giá gạo Thái Lan duy trì ở mức cao, trong khi gạo Ấn Độ vẫn có lợi thế về giá bán.

Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ sang khu vực Tây Á đang chịu ảnh hưởng từ những biến động địa chính trị, tạo thêm yếu tố khó lường đối với thị trường gạo toàn cầu trong thời gian tới.