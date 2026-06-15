Danh sách kênh VTV trực tiếp Iran vs New Zealand, bảng G World Cup 2026

(VTC News) -

Iran đấu với New Zealand lúc 8h ngày 16/6 trong khuôn khổ bảng G World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số Iran vs New Zealand, giúp độc giả theo dõi đầy đủ các tình huống đáng chú ý của màn so tài này.

Thông tin trận Iran đấu với New Zealand

Iran đấu với New Zealand lúc 8h ngày 16/6 trên sân vận động SoFi (Mỹ). Theo thuật toán dự đoán của Opta, đội tuyển Iran được đánh giá cao hơn với 53,8% cơ hội thắng, trong khi khả năng giành 3 điểm của New Zealand là 20,4%.

Iran và New Zealand sẽ chạm trán nhau trong bối cảnh cả hai đội đều nuôi tham vọng lần đầu tiên giành vé vào vòng knock-out của giải đấu. Dù phải đối mặt với không ít áp lực bên ngoài sân cỏ, đội tuyển Iran vẫn thi đấu thuyết phục tại vòng loại, qua đó sớm giành vé tham dự từ tháng 3/2025.

Đội tuyển Iran được đánh giá cao hơn New Zealand. (Ảnh: AP)

Iran được đánh giá cao hơn New Zealand nhờ sở hữu lực lượng và kinh nghiệm thi đấu vượt trội. Đoàn quân của HLV Amir Ghalenoei đang sở hữu phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trước Costa Rica (5-0), Gambia (3-1) và Mali (2-0).

Sức mạnh đáng gờm nhất của Iran nằm ở tuyến đầu, nơi tiền đạo giàu kinh nghiệm Mehdi Taremi đã góp dấu giày vào gần một nửa số bàn thắng của đội tại vòng loại. Chỉ cần đối thủ mắc sai lầm, chân sút này có đủ khả năng để khiến họ phải trả giá.

Trong khi đó, New Zealand là đội bóng thường để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Iran hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Ngoại trừ chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Chile hồi tháng 3, New Zealand đã không ghi bàn trong bốn trận gần đây nhất.

Cách xem trực tiếp Iran đấu với New Zealand trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Trận Iran vs New Zealand diễn ra lúc 8h ngày 16/6, được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, nền tảng truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”. VTV bố trí ô riêng cho World Cup 2026 ở khu vực này. Khán giả nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Với máy tính, khán giả truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.