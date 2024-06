Lịch thi đấu EURO 2024 hôm nay 25/6

(VTC News) -

Hôm nay 25/6, EURO 2024 diễn ra các trận đấu cuối cùng của bảng C và D. Cuộc so tài đáng chú ý nhất là trận đấu giữa Pháp vs Ba Lan và Anh vs Slovenia.

Ngày Giờ Bảng đấu Trận đấu 25/6 23h00 D Pháp vs Ba Lan 25/6 23h00 D Hà Lan vs Áo 26/6 02h00 C Đan Mạch vs Serbia 26/6 02h00 C Anh vs Slovenia

Đội tuyển Pháp chạm trán đối thủ yếu Ba Lan ở lượt cuối.

Ở bảng C, đội tuyển Anh đứng đầu với 4 điểm. Đan Mạch xếp nhì với 2 điểm. Slovenia đứng thứ ba với 2 điểm và Serbia xếp chót khi chỉ có 1 điểm. Chưa đội bóng nào chắc suất đi tiếp.

Đội tuyển Anh có nhiều lợi thế nhất khi chỉ cần một trận hòa là chắc chắn vào vòng 1/8. Nhưng họ phải thắng để chắc chắn vượt qua vòng bảng với ngôi đầu.

Anh không đạt phong độ tốt nhưng Slovenia khó có thể là trở ngại. Do đó, người hâm mộ có thể tự tin vào chiếc vé đi tiếp cho tuyển Anh.

Trận đấu còn lại của bảng C sẽ khó đoán hơn. Đan Mạch sở hữu nhiều ngôi sao nhưng không dễ để giành chiến thắng. Serbia cũng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, đủ sức tạo khó khăn cho "Những chú lính chì".

Ở bảng D, Ba Lan đã bị loại sau hai trận thua. Pháp có lợi thế nhất khi tiếp đội bóng của Lewandowski ở lượt trận cuối. Les Blues nhiều khả năng để Mbappe ngồi trên ghế dự bị nhưng dàn tinh binh của họ đủ quật ngã Ba Lan.

Trong khi đó, Hà Lan và Áo sẽ quyết chiến cho tấm vé thứ hai của bảng đấu. Hà Lan nhỉnh hơn một chút nhờ có nhiều ngôi sao. Song, lối chơi gegenpressing của Ralf Rangnick đủ gây khó khăn cho bất kỳ đội tuyển nào.