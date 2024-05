Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 5/5 mới nhất

(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 5/5 và sáng mai 6/5. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch thi đấu hôm nay là các trận đấu tại V.League và giải bóng đá Ngoại hạng Anh: Viettel vs HAGL, Chelsea vs West Ham, Liverpool vs Tottenham.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 5/5

- 19h15 ngày 5/5: Viettel vs HAGL (trực tiếp: FPT Play, TV360)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh hôm nay 5/5

- 20h00 ngày 5/5: Chelsea vs West Ham (K+SPORT 1,ON Football)

- 20h00 ngày 5/5: Brighton vs Aston Villa (ON Sports HD)

- 22h30 ngày 5/5: Liverpool vs Tottenham (K+SPORT1)

Tottenham chạm trán Liverpool.

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 5/5

- 20h30 ngày 5/5: Union Berlin vs Bochum (ON Sports News)

- 22h30 ngày 5/5: E.Frankfurt vs Leverkusen (ON Sports News)

- 00h30 ngày 6/5: FC Heidenheim vs Mainz (ON Sports News)

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 5/5

- 19h00 ngày 5/5: Osasuna vs Real Betis (SCTV15)

- 21h15 ngày 5/5: Celta Vigo vs Villarreal (SCTV15)

- 23h30 ngày 5/5: Valencia vs Alaves (SCTV15)

- 02h00 ngày 6/5: Vallecano vs Almeria (SCTV15)

- 02h00 ngày 6/5: Sevilla vs Granada (SCTV15)

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 5/5

- 17h30 ngày 5/5: Cagliari vs Lecce (ON Football)

- 20h00 ngày 5/5: Empoli vs Frosinone (BTV5HD)

- 20h00 ngày 5/5: Verona vs Fiorentina (ON Sports+)

- 23h00 ngày 5/5: AC Milan vs Genoa (ON Sports+)

- 01h45 ngày 6/5: Roma vs Juventus (ON Football)

Lịch thi đấu Serie B hôm nay 5/5

- 20h00 ngày 5/5: Cittadella vs Bari

- 20h00 ngày 5/5: Cosenza vs Spezia

- 20h00 ngày 5/5: Modena vs Como

- 20h00 ngày 5/5: Palermo vs Ascoli

- 20h00 ngày 5/5: Parma vs Cremonese

- 20h00 ngày 5/5: Pisa vs Sudtirol

- 20h00 ngày 5/5: Sampdoria vs AC Reggiana

- 20h00 ngày 5/5: Ternana vs Catanzaro

- 20h00 ngày 5/5: Venezia vs FeralpiSalo

- 20h00 ngày 5/5: Brescia vs Lecco

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 5/5

- 21h30 ngày 5/5: Farense vs Estoril

- 00h00 ngày 6/5: SC Braga vs Casa Pia AC

- 00h00 ngày 6/5: Arouca vs CF Estrela

- 02h30 ngày 6/5: Famalicao vs Benfica

Lịch thi đấu AFC Cup hôm nay 5/5

- 23h00 ngày 5/5: Al-Ahed vs Central Coast Mariners

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam hôm nay 5/5

- 16h00 ngày 5/5: Huế vs Đồng Nai

- 16h00 ngày 5/5: Phù Đổng vs Đà Nẵng

- 17h00 ngày 5/5: Hòa Bình vs Phú Thọ

- 18h00 ngày 5/5: Vũng Tàu vs PVF-CAND

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 5/5

- 12h00 ngày 5/5: Suwon FC vs Gangwon FC

- 14h30 ngày 5/5: Gimcheon Sangmu vs Incheon United

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 5/5

- 18h30 ngày 5/5: Elversberg vs Berlin

- 18h30 ngày 5/5: Wehen Wiesbaden vs Holstein Kiel

- 18h30 ngày 5/5: Hannover 96 vs Paderborn

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 5/5

- 17h15 ngày 5/5: Heracles vs RKC Waalwijk

- 17h15 ngày 5/5: PSV vs Sparta Rotterdam

- 19h30 ngày 5/5: FC Utrecht vs Vitesse

- 19h30 ngày 5/5: FC Volendam vs Ajax

- 21h45 ngày 5/5: AZ Alkmaar vs FC Twente

- 01h00 ngày 6/5: Feyenoord vs PEC Zwolle

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 5/5

- 19h00 ngày 5/5: Eibar vs SD Amorebieta

- 21h15 ngày 5/5: FC Andorra vs Albacete

- 21h15 ngày 5/5: Espanyol vs Sporting Gijon

- 23h30 ngày 5/5: Club Deportivo Eldense vs Leganes

- 23h30 ngày 5/5: Real Zaragoza vs Burgos CF

- 02h00 ngày 6/5: Tenerife vs Racing de Ferrol

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 5/5

- 17h00 ngày 5/5: Polissya Zhytomyr vs Zorya

- 19h30 ngày 5/5: Dynamo Kyiv vs FC Kolos Kovalivka

- 22h00 ngày 5/5: Shakhtar Donetsk vs Chornomorets Odessa

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển hôm nay 5/5

- 19h00 ngày 5/5: Västerås SK vs Djurgaarden

- 19h00 ngày 5/5: Elfsborg vs Malmo FF

- 21h30 ngày 5/5: Hammarby IF vs Vaernamo

- 21h30 ngày 5/5: AIK vs IFK Norrkoeping

Lịch thi đấu China Super League hôm nay 5/5

- 14h30 ngày 5/5: Nantong Zhiyun FC vs Changchun Yatai

- 17h00 ngày 5/5: Shanghai Shenhua vs Zhejiang Professional

- 18h00 ngày 5/5: Meizhou Hakka vs Cangzhou Mighty Lions

- 18h35 ngày 5/5: Beijing Guoan vs Chengdu Rongcheng

- 18h35 ngày 5/5: Wuhan Three Towns vs Qingdao Hainiu

- 19h00 ngày 5/5: Shenzhen Peng City vs Shanghai Port

Lịch thi đấu VĐQG Croatia hôm nay 5/5

- 22h00 ngày 5/5: Hajduk Split vs NK Varazdin

- 00h30 ngày 6/5: Rijeka vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 5/5

- 02h00 ngày 6/5: Vitoria vs Sao Paulo

- 02h00 ngày 6/5: Gremio vs Criciuma

- 02h00 ngày 6/5: Athletico Paranaense vs Vasco da Gama

- 04h30 ngày 6/5: Botafogo FR vs Bahia

- 04h30 ngày 6/5: Cuiaba vs Palmeiras

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay hôm nay 5/5

- 01h00 ngày 6/5: Fenix vs Defensor Sporting

- 03h30 ngày 6/5: Deportivo Maldonado vs Cerro

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 5/5

- 17h30 ngày 5/5: Warta Poznan vs Widzew Lodz

- 20h00 ngày 5/5: Korona Kielce vs Piast Gliwice

- 22h30 ngày 5/5: Legia Warszawa vs Radomiak Radom

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ hôm nay 5/5

- 03h00 ngày 6/5: New York City FC vs Colorado Rapids

- 05h45 ngày 6/5: Seattle Sounders FC vs LA Galaxy

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica hôm nay 5/5

- 00h00 ngày 6/5: C.S. Cartagines vs Santos de Guapiles

- 01h00 ngày 6/5: Grecia vs Guanacasteca

- 04h00 ngày 6/5: Puntarenas FC vs Deportivo Saprissa

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala hôm nay 5/5

- 03h30 ngày 6/5: CSD Municipal vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 5/5

- 01h00 ngày 6/5: Atletico Ottawa vs Valour FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile hôm nay 5/5

- 02h00 ngày 6/5: Cobreloa vs Everton CD

- 04h30 ngày 6/5: Universidad de Chile vs Deportes Iquique

- 07h00 ngày 6/5: O'Higgins vs Audax Italiano

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 5/5

- 04h00 ngày 6/5: Club General Caballero JLM vs Olimpia

- 06h30 ngày 6/5: Sol de America vs 2 de Mayo

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 5/5

- 01h00 ngày 6/5: Aucas vs Libertad

- 03h30 ngày 6/5: Independiente del Valle vs Deportivo Cuenca

- 06h00 ngày 6/5: Emelec vs Universidad Catolica

Lịch thi đấu VĐQG Peru hôm nay 5/5

- 03h00 ngày 6/5: FBC Melgar vs Sport Boys