Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/5 và sáng 26/5. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá Việt Nam, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy...

Lịch thi đấu chung kết Cup FA hôm nay 25/5

- 21h00 ngày 25/5: Man City vs Man Utd (trực tiếp: FPT Play)

Chung kết Cúp quốc gia Pháp

- 02h00 ngày 26/5: Lyon vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu V.League hôm nay 25/5

- 17h00 ngày 25/5: Quảng Nam vs Hà Nội (FPT Play, TV 360)

- 19h15 ngày 25/5: TP.HCM vs HAGL (HTV Thể thao, FPT Play, TV 360)

Hạng nhất Việt Nam

- 16h00 ngày 25/5: Phú Thọ vs Bình Phước

- 17h00 ngày 25/5: Đồng Nai vs Long An

- 17h00 ngày 25/5: Hòa Bình vs PVF-CAND

Chung kết AFC Champions League

- 23h00 ngày 25/5: Al-Ain vs Yokohama F.Marinos (FPT Play)

Chung kết DFB Cup

- 01h00 ngày 26/5: Kaiserslautern vs Leverkusen

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 25/5

- 19h00 ngày 25/5: Osasuna vs Villarreal

- 21h15 ngày 25/5: Sociedad vs Atletico

- 23h30 ngày 25/5: Vallecano vs Athletic Club

- 23h30 ngày 25/5: Almeria vs Cadiz

- 02h00 ngày 26/5: Real Madrid vs Real Betis

Serie A

- 23h00 ngày 25/5: Juventus vs Monza

- 01h45 ngày 26/5: AC Milan vs Salernitana

MLS Nhà nghề Mỹ

- 06h30 ngày 26/5: Charlotte vs Philadelphia Union

- 06h30 ngày 26/5: DC United vs Chicago Fire

- 06h30 ngày 26/5: New England Revolution vs New York City FC

- 06h30 ngày 26/5: Orlando City vs Columbus Crew

- 06h30 ngày 26/5: Toronto FC vs FC Cincinnati

- 06h30 ngày 26/5: Atlanta United vs Los Angeles FC

- 06h30 ngày 26/5: CF Montreal vs Nashville SC

- 07h30 ngày 6/5: FC Dallas vs Real Salt Lake

- 07h30 ngày 26/5: St. Louis City vs Seattle Sounders FC

- 08h30 ngày 26/5: Colorado Rapids vs Minnesota United

- 09h30 ngày 26/5: LA Galaxy vs Houston Dynamo

- 09h30 ngày 26/5: Portland Timbers vs Sporting Kansas City

- 09h30 ngày 26/5: San Jose Earthquakes vs Austin FC

- 09h30 ngày 26/5: Vancouver Whitecaps vs Inter Miami CF

Lịch thi đấu J League 1

- 12h00 ngày 25/5: Consadole Sapporo vs Kashima Antlers

- 12h00 ngày 25/5: Jubilo Iwata vs Shonan Bellmare

- 14h00 ngày 25/5: Albirex Niigata vs Avispa Fukuoka

- 14h00 ngày 25/5: Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu K League 1

- 12h00 ngày 25/5: Jeonbuk FC vs Gimcheon Sangmu

- 14h30 ngày 25/5: Ulsan Hyundai vs Daejeon Citizen

- 17h00 ngày 25/5: Incheon United vs Gwangju FC

- 17h00 ngày 25/5: Pohang Steelers vs FC Seoul

Malaysia Super League

- 16h30 ngày 25/5: Kuala Lumpur FA vs Johor Darul Ta'zim FC

- 19h15 ngày 25/5: Sabah FC vs Kuching FA

- 20h00 ngày 25/5: PDRM vs Pulau Pinang

Singapore Premier League

- 17h00 ngày 25/5: Geylang International FC vs Young Lions

- 17h00 ngày 25/5: Albirex Niigata FC vs Brunei DPMM

China Super League

- 18h35 ngày 25/5: Shandong Taishan vs Zhejiang Professional

- 19h00 ngày 25/5: Wuhan Three Towns vs Meizhou Hakka

VĐQG Ukraine

- 19h30 ngày 25/5: Rukh Lviv vs Dynamo Kyiv

- 19h30 ngày 25/5: Zorya vs FC Kolos Kovalivka

- 19h30 ngày 25/5: Chornomorets Odessa vs SC Dnipro-1

- 19h30 ngày 25/5: FC Obolon Kyiv vs FC Olexandriya

- 19h30 ngày 25/5: Kryvbas vs FC Minaj

- 19h30 ngày 25/5: Metalist 1925 vs Veres Rivne

- 19h30 ngày 25/5: Polissya Zhytomyr vs Shakhtar Donetsk

Cúp quốc gia Belarus

- 23h00 ngày 25/5: Isloch vs Neman Grodno

Cúp quốc gia Estonia

- 23h00 ngày 25/5: FCI Levadia vs Paide Linnameeskond

VĐQG Croatia

- 22h00 ngày 25/5: NK Varazdin vs Osijek

- 00h10 ngày 26/5: NK Lokomotiva vs Hajduk Split

VĐQG Thụy Điển

- 21h00 ngày 25/5: GAIS vs BK Haecken

- 22h30 ngày 25/5: Mjaellby vs Djurgaarden

VĐQG Iceland

- 23h00 ngày 25/5: KR Reykjavik vs Vestri

VĐQG Ba Lan

- 22h30 ngày 25/5: Jagiellonia Bialystok vs Warta Poznan

- 22h30 ngày 25/5: Lech Poznan vs Korona Kielce

- 22h30 ngày 25/5: Legia Warszawa vs Zaglebie Lubin

- 22h30 ngày 25/5: LKS Lodz vs Stal Mielec

- 22h30 ngày 25/5: Pogon Szczecin vs Gornik Zabrze

- 22h30 ngày 25/5: Puszcza Niepolomice vs Piast Gliwice

- 22h30 ngày 25/5: Radomiak Radom vs Widzew Lodz

- 22h30 ngày 25/5: Rakow Czestochowa vs Slask Wroclaw

- 22h30 ngày 25/5: Ruch Chorzow vs Cracovia

VĐQG Canada

- 02h00 ngày 26/5: Atletico Ottawa vs Forge FC

- 05h00 ngày 26/5: Vancouver FC vs Pacific FC

VĐQG Iceland

- 00h00 ngày 26/5: IA Akranes vs Vikingur Reykjavik

- 02h15 ngày 26/5: Valur vs FH Hafnarfjordur

VĐQG Montenegro

- 00h00 ngày 26/5: Decic Tuzi vs FK Arsenal Tivat

- 00h00 ngày 26/5: Mornar vs Jezero

- 00h00 ngày 26/5: OFK Mladost Donja Gorica vs Jedinstvo BP

- 00h00 ngày 26/5: Petrovac vs Buducnost Podgorica

- 00h00 ngày 26/5: Rudar Pljevlja vs Sutjeska

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- 01h00 ngày 26/5: Argentinos Juniors vs River Plate

- 03h30 ngày 26/5: Godoy Cruz vs San Lorenzo de Almagro

- 03h30 ngày 26/5: Newell's Old Boys vs Defensa y Justicia

- 06h00 ngày 26/5: Boca Juniors vs Talleres

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- 02h00 ngày 26/5: Deportes Iquique vs Colo Colo

- 04h30 ngày 26/5: Universidad Catolica vs Cobreloa

- 07h00 ngày 26/5: O'Higgins vs Cobresal

VĐQG Colombia

- 05h00 ngày 26/5: Deportivo Pereira vs Millonarios

- 07h30 ngày 26/5: Atletico Junior vs Bucaramanga

VĐQG Paraguay

- 04h00 ngày 26/5: Nacional Asuncion vs Sol de America

- 04h00 ngày 26/5: Tacuary vs Cerro Porteno

- 06h30 ngày 26/5: Guarani vs Luqueno

VĐQG Ecuador

- 08h00 ngày 26/5: LDU de Quito vs Universidad Catolica

- 08h00 ngày 26/5: Barcelona SC vs Tecnico Universitario

- 08h00 ngày 26/5: CSD Macara vs Independiente del Valle

- 08h00 ngày 26/5: Delfin vs Aucas