Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/5 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/5 và sáng 22/5. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của các giải đấu bóng đá Việt Nam, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy...

Tâm điểm vòng 20 V.League là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và TP.HCM

Lịch thi đấu V-League hôm nay 21/5

- 17h00 ngày 21/5: Quảng Nam vs Bình Dương (trực tiếp: FPT Play, TV360, HTV Thể thao)

- 17h00 ngày 21/5: HAGL vs Hà Tĩnh (FPT Play, TV360)

- 19h15 ngày 21/5: TP.HCM vs CAHN (FPT Play, TV360, HTV Thể thao)

- 19h15 ngày 21/5: Hà Nội vs Thanh Hóa (FPT Play, TV360)

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam hôm nay 21/5

- 16h00 ngày 21/5: Đồng Tháp vs Vũng Tàu

Cúp quốc gia Brazil

- 05h30 ngày 22/5: Bragantino vs Sousa

- 07h30 ngày 22/5: Vasco da Gama vs Fortaleza

Cúp quốc gia Argentina

- 07h10 ngày 22/5: Temperley vs River Plate

VĐQG Argentina

- 06h00 ngày 22/5: Velez Sarsfield vs Newell's Old Boys

VĐQG Paraguay

- 04h30 ngày 22/5: 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano

US Open Cup

- 06h00 ngày 22/5: Charleston Battery vs Atlanta United

- 06h30 ngày 22/5: New York City FC II vs New Mexico United

- 07h30 ngày 22/5: Sporting Kansas City vs FC Tulsa

- 09h00 ngày 22/5: Sacramento Republic FC vs San Jose Earthquakes

- 09h30 ngày 22/5: Los Angeles FC vs Loudoun United

Cúp quốc gia Canada

06h00 ngày 22/5: Toronto FC vs CS Saint-Laurent

- 09h30 ngày 22/5: Vancouver Whitecaps vs Cavalry FC

VĐQG Iceland

- 02h15 ngày 22/5: HK Kopavogs vs Valur

- 02h15 ngày 22/5: Breidablik vs Stjarnan

- 02h15 ngày 22/5: Fram Reykjavik vs IA Akranes

VĐQG Thụy Điển

- 00h00 ngày 22/5: IFK Gothenburg vs Mjaellby

VĐQG Ai Cập

- 20h00 ngày 21/5: Baladiyyat Al-Mehalla vs El Dakhleya

- 23h00 ngày 21/5: Ceramica Cleopatra vs National Bank

China Super League

- 18h00 ngày 21/5: Meizhou Hakka vs Shenzhen Peng City

- 18h35 ngày 21/5: Henan Songshan Longmen vs Shanghai Shenhua

- 18h35 ngày 21/5: Qingdao Hainiu vs Beijing Guoan

- 18h35 ngày 21/5: Zhejiang Professional vs Wuhan Three Towns

- 19h00 ngày 21/5: Nantong Zhiyun FC vs Cangzhou Mighty Lions

- 19h00 ngày 21/5: Tianjin Jinmen Tiger vs Shandong Taishan