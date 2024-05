(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 2/5 và sáng mai 3/5. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá Việt Nam, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch thi đấu hôm nay là các trận đấu bán kết Europa League: Roma vs Bayer Leverkusen, Marseille vs Atalanta. Trận đấu tranh hạng ba U23 châu Á 2024 U23 Iraq vs U23 Indonesia cũng nhận được sự quan tâm.

Lịch thi đấu bán kết Europa League hôm nay 2/5

- 02h00 ngày 3/5: Roma vs Leverkusen (FPT Play)

- 02h00 ngày 3/5: Marseille vs Atalanta (FPT Play)

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á hôm nay 2/5

- 22h30 ngày 2/5: U23 Iraq vs U23 Indonesia (FPT Play)

U23 Indonesia chạm trán U23 Iraq.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 2/5

- 01h30 ngày 3/5: Chelsea vs Tottenham

Lịch thi đấu VĐQG Ả Rập Xê Út hôm nay 2/5

- 22h00 ngày 2/5: Al Hazm vs Al Akhdoud

- 01h00 ngày 3/5: Al Fateh FC vs Al Riyadh

- 01h00 ngày 3/5: Al Ahli vs Damac FC

Lịch thi đấu bán kết Europa Conference League hôm nay 2/5

- 02h00 ngày 3/5: Aston Villa vs Olympiacos

- 02h00 ngày 3/5: Fiorentina vs Club Brugge

Lịch thi đấu chung kết Cup quốc gia Ba Lan hôm nay 2/5

- 21h00 ngày 2/5: Pogon Szczecin vs Wisla Krakow

Lịch thi đấu VĐQG Armenia hôm nay 2/5

- 19h00 ngày 2/5: Van vs Ararat Armenia

- 19h00 ngày 2/5: West Armenia vs Pyunik

Lịch thi đấu VĐQG Gruzia hôm nay 2/5

- 18h00 ngày 2/5: Samtredia vs FC Iberia 1999

- 23h00 ngày 2/5: FC Telavi vs Dila Gori

- 00h00 ngày 3/5: Torpedo Kutaisi vs Dinamo Tbilisi

Lịch thi đấu VĐQG Belarus hôm nay 2/5

- 22h15 ngày 2/5: Dinamo Minsk vs FK Vitebsk

- 00h30 ngày 3/5: Neman Grodno vs Shakhtyor Soligorsk

Lịch thi đấu bán kết Cup quốc gia Bulgaria hôm nay 2/5

- 22h45 ngày 2/5: Hebar vs Ludogorets

Lịch thi đấu Cup quốc gia Canada hôm nay 2/5

- 05h00 ngày 3/5: HFX Wanderers FC vs CS Saint-Laurent

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 2/5

- 23h00 ngày 2/5: El Zamalek vs National Bank

- 23h00 ngày 2/5: Future FC vs El Geish

Lịch thi đấu Cup quốc gia Brazil hôm nay 2/5

- 05h00 ngày 3/5: Botafogo FR vs Vitoria

- 05h30 ngày 3/5: Aguia de Maraba vs Sao Paulo

- 06h30 ngày 3/5: CRB vs Ceara

- 07h30 ngày 3/5: Palmeiras vs Botafogo SP

- 07h30 ngày 3/5: Goias vs Cuiaba

Lịch thi đấu Cup quốc gia Argentina hôm nay 2/5

- 07h10 ngày 3/5: Racing Club vs CA Talleres Remedios de Escalada

Lịch thi đấu Hạng 2 Colombia hôm nay 2/5

- 03h00 ngày 3/5: Leones vs Union Magdalena

- 03h30 ngày 3/5: Real Santander vs Cucuta

- 03h30 ngày 3/5: Barranquilla FC vs Real Cartagena

- 03h30 ngày 3/5: Boca Juniors de Cali vs Deportes Quindio

- 04h00 ngày 3/5: Atletico Huila vs Orsomarso

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador hôm nay 2/5

- 03h00 ngày 3/5: Nueve de Octubre vs Independiente Juniors

- 07h00 ngày 3/5: San Antonio vs Vargas Torres

Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria hôm nay 2/5

- 22h00 ngày 2/5: Chernomorets Balchik vs Spartak Varna

- 22h00 ngày 2/5: CSKA 1948 II vs Yantra

- 22h00 ngày 2/5: Strumska Slava vs Dunav Ruse

- 22h00 ngày 2/5: Litex Lovech vs Belasitsa Petrich

- 22h00 ngày 2/5: Montana vs Maritsa Plovdiv

- 22h00 ngày 2/5: Spartak Pleven vs PFC Chernomorets Burgas

Lịch thi đấu Hạng 2 Kazakhstan hôm nay 2/5

- 17h00 ngày 2/5: SD Family vs Kyran Shymkent

- 17h00 ngày 2/5: SD Family vs Kyran Shymkent

- 20h00 ngày 2/5: Jetisay FC vs Turkistan FC

- 20h00 ngày 2/5: Kaisar Kyzylorda vs Okzhetpes Kokshetau

- 20h00 ngày 2/5: Taraz vs Akzhaiyk Uralsk