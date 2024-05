Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/5 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/5 và sáng 19/5. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của các giải đấu V.League, Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga...

Lịch thi đấu V.League hôm nay 18/5

- 17h00 ngày 18/5: SLNA vs Khánh Hòa (trực tiếp: FPT Play, TV360)

- 18h00 ngày 18/5: Bình Định vs Hải Phòng (FPT Play, TV360)

- 19h15 ngày 18/5: Viettel vs Nam Định (VTV5, FPT Play, TV360)

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 18/5

- 02h00 ngày 19/5: Alaves vs Getafe

Messi cùng Inter Miami ra sân sáng mai 19/5.

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 18/5

- 20h30 ngày 18/5: Leverkusen vs Augsburg

- 20h30 ngày 18/5: Dortmund vs Darmstadt

- 20h30 ngày 18/5: E.Frankfurt vs RB Leipzig

- 20h30 ngày 18/5: FC Heidenheim vs FC Cologne

- 20h30 ngày 18/5: Hoffenheim vs Bayern Munich

- 20h30 ngày 18/5: Union Berlin vs Freiburg

- 20h30 ngày 18/5: Stuttgart vs Gladbach

- 20h30 ngày 18/5: Bremen vs Bochum

- 20h30 ngày 18/5: Wolfsburg vs Mainz

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 18/5

- 23h00 ngày 18/5: Lecce vs Atalanta

- 01h45 ngày 19/5: Torino vs AC Milan

VĐQG Bồ Đào Nha

- 21h30 ngày 18/5: CF Estrela vs Gil Vicente

- 21h30 ngày 18/5: Farense vs Portimonense

- 21h30 ngày 18/5: Arouca vs Vitoria de Guimaraes

- 21h30 ngày 18/5: Boavista vs Vizela

- 00h00 ngày 19/5: Moreirense vs Estoril

- 00h00 ngày 19/5: Sporting vs Chaves

- 02h30 ngày 19/5: SC Braga vs FC Porto

Hạng Nhất Việt Nam

- 17h00 ngày 18/5: Đà Nẵng vs Phú Thọ

VĐQG Ả Rập Xê Út

- 22h00 ngày 18/5: Al Hazm vs Al Riyadh

- 22h00 ngày 18/5: Al Taawoun vs Al Shabab

- 01h00 ngày 19/5: Al Ahli vs Abha

K League 1

- 14h30 ngày 18/5: Daejeon Citizen vs Incheon United

- 17h00 ngày 18/5: Gimcheon Sangmu vs Jeju United

Primera Division Uruguay

- 22h30 ngày 18/5: Fenix vs Club Atletico Progreso

- 01h00 ngày 19/5: River Plate vs Rampla Juniors

- 04h00 ngày 19/5: Defensor Sporting vs Club Atletico Penarol

Hạng 2 Tây Ban Nha

- 19h00 ngày 18/5: FC Andorra vs Burgos CF

- 21h15 ngày 18/5: Huesca vs Racing Santander

- 21h15 ngày 18/5: Leganes vs Sporting Gijon

- 02h00 ngày 19/5: Club Deportivo Eldense vs Levante

- 02h00 ngày 19/5: Tenerife vs SD Amorebieta

J League 1

- 14h00 ngày 18/5: Avispa Fukuoka vs Cerezo Osaka

- 17h00 ngày 18/5: Sagan Tosu vs Nagoya Grampus Eight

Cúp quốc gia Trung Quốc

- 14h30 ngày 18/5: Shenzhen Jixiang vs Nanjing City

- 14h30 ngày 18/5: Langfang Glory City vs Heilongjiang Ice City FC

- 16h00 ngày 18/5: Shaanxi Union vs Guangzhou

- 16h00 ngày 18/5: Guangdong GZ-Power vs Wuxi Wugou FC

- 16h30 ngày 18/5: Hunan Xiangtao vs Shijiazhuang Gongfu

VĐQG Croatia

- 22h00 ngày 18/5: Rudes vs NK Lokomotiva

- 00h10 ngày 19/5: Slaven vs Dinamo Zagreb

Malaysia Super League

- 16h30 ngày 18/5: Johor Darul Ta'zim FC vs Negeri Sembilan

- 19h15 ngày 18/5: Selangor vs Kedah

- 20h00 ngày 18/5: Perak vs PDRM

Singapore Premier League

- 17h00 ngày 18/5: Albirex Niigata FC vs Hougang United FC

- 17h00 ngày 18/5: Lion City Sailors FC vs Young Lions

MLS Nhà nghề Mỹ

- 00h45 ngày 19/5: Nashville SC vs Atlanta United

- 06h30 ngày 19/5: Toronto FC vs CF Montreal

- 06h30 ngày 19/5: Charlotte vs LA Galaxy

- 06h30 ngày 19/5: FC Cincinnati vs St. Louis City

- 06h30 ngày 19/5: Inter Miami CF vs DC United

- 06h30 ngày 19/5: New England Revolution vs Philadelphia Union

- 06h30 ngày 19/5: New York City FC vs New York Red Bulls

- 07h30 ngày 19/5: Austin FC vs Sporting Kansas City

- 07h30 ngày 19/5: Chicago Fire vs Columbus Crew

- 07h30 ngày 19/5: Houston Dynamo vs FC Dallas

- 07h30 ngày 19/5: Minnesota United vs Portland Timbers

- 08h30 ngày 19/5: Real Salt Lake vs Colorado Rapids

- 09h30 ngày 19/5: San Jose Earthquakes vs Orlando City

- 09h30 ngày 19/5: Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps

China Super League

- 18h35 ngày 18/5: Qingdao West Coast vs Shanghai Port

VĐQG Ukraine

- 19h30 ngày 18/5: Dynamo Kyiv vs Kryvbas

VĐQG Ba Lan

- 20h00 ngày 18/5: Korona Kielce vs Ruch Chorzow

- 22h30 ngày 18/5: Slask Wroclaw vs Radomiak Radom

- 01h00 ngày 19/5: Piast Gliwice vs Jagiellonia Bialystok

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 18/5

- 03h00 ngày 19/5: Forge FC vs Vancouver FC

- 06h00 ngày 19/5: Cavalry FC vs York United FC

VĐQG Chile

- 02h00 ngày 19/5: Cobreloa vs Deportes Iquique

- 04h30 ngày 19/5: Universidad de Chile vs Universidad Catolica

Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay 18/5

- 05h15 ngày 19/5: La Equidad vs Tolima

- 07h30 ngày 19/5: Once Caldas vs Santa Fe

VĐQG Mexico

- 09h00 ngày 19/5: CF America vs CD Guadalajara

VĐQG Ecuador

- 01h00 ngày 19/5: Libertad vs El Nacional

- 03h30 ngày 19/5: Emelec vs CSD Macara

- 06h00 ngày 19/5: Independiente del Valle vs LDU de Quito

VĐQG Brazil

- 02h00 ngày 19/5: Vitoria vs Atletico GO

- 04h30 ngày 19/5: Fortaleza vs Athletico Paranaense

- 07h00 ngày 19/5: Vasco da Gama vs Flamengo

VĐQG Argentina

- 01h30 ngày 19/5: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz

- 03h45 ngày 19/5: Talleres vs Atletico Tucuman

- 03h45 ngày 19/5: Defensa y Justicia vs Gimnasia LP

- 04h00 ngày 19/5: River Plate vs Belgrano

VĐQG Paraguay

- 04h30 ngày 19/5: Tacuary vs Libertad

- 07h00 ngày 19/5: Olimpia vs Guarani

VĐQG Costa Rica

- 09h00 ngày 19/5: Club Sport Herediano vs LD Alajuelense

Chung kết Cup quốc gia Cyprus

- 00h00 ngày 19/5: Omonia Nicosia vs Pafos FC