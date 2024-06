Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/6 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/6 và sáng 30/6. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của EURO 2024 và Copa America 2024.

Lịch thi đấu EURO 2024

- 23h00 ngày 29/6: Thụy Sỹ vs Italy (TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7)

- 02h00 ngày 30/6: Đức vs Đan Mạch (TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7)

Đức chạm trán Đan Mạch ở vòng 1/8.

Lịch thi đấu Copa America

- 07h00 ngày 30/6: Bảng A - Argentina vs Peru (K+SPORT1, VTC1)

- 07h00 ngày 30/6: Bảng A - Canada vs Chile (K+SPORT2, VTC3)

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- 06h30 ngày 30/6: Atlanta United vs Toronto FC

- 06h30 ngày 30/6: CF Montreal vs Philadelphia Union

- 06h30 ngày 30/6: New England Revolution vs Columbus Crew

- 06h30 ngày 30/6: New York Red Bulls vs DC United

- 07h30 ngày 30/6: FC Dallas vs FC Cincinnati

- 07h30 ngày 30/6: Houston Dynamo vs Charlotte

- 07h30 ngày 30/6: Nashville SC vs Inter Miami CF

- 07h30 ngày 30/6: Sporting Kansas City vs Austin FC

- 09h30 ngày 30/6: Los Angeles FC vs Colorado Rapids

- 09h30 ngày 30/6: Portland Timbers vs Minnesota United

- 09h30 ngày 30/6: San Jose Earthquakes vs LA Galaxy

- 09h30 ngày 30/6: Seattle Sounders FC vs Chicago Fire

- 09h30 ngày 30/6: Vancouver Whitecaps vs St. Louis City

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- 04h30 ngày 30/6: Cuiaba vs Bragantino

- 04h30 ngày 30/6: Vasco da Gama vs Botafogo FR

- 21h00 ngày 30/6: Atletico MG vs Atletico GO

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- 16h00 ngày 29/6: Vũng Tàu vs Phù Đổng

- 16h00 ngày 29/6: Bình Phước vs Đà Nẵng

- 16h00 ngày 29/6: Huế vs Hòa Bình

- 16h00 ngày 29/6: Long An vs Phú Thọ

- 16h00 ngày 29/6: PVF-CAND vs Đồng Nai

Lịch thi đấu K.League 1

- 16h00 ngày 29/6: Gimcheon Sangmu vs Daegu FC

- 17h00 ngày 29/6: Jeonbuk FC vs FC Seoul

- 18h00 ngày 29/6: Daejeon Citizen vs Suwon FC

Lịch thi đấu J.League 1

- 12h00 ngày 29/6: Consadole Sapporo vs Albirex Niigata

- 17h00 ngày 29/6: Kawasaki Frontale vs Sanfrecce Hiroshima

- 17h00 ngày 29/6: Yokohama F.Marinos vs Tokyo Verdy

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- 20h00 ngày 29/6: Baladiyyat Al-Mehalla vs ENPPI

- 23h00 ngày 29/6: Al-Ittihad Alexandria vs El Dakhleya

- 23h00 ngày 29/6: El Zamalek vs Ceramica Cleopatra

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 17h00 ngày 29/6: Balestier Khalsa FC vs Young Lions

- 17h00 ngày 29/6: Tanjong Pagar United FC vs Brunei DPMM

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- 16h00 ngày 29/6: SJK vs FC Haka J

- 23h00 ngày 29/6: FC Lahti vs Ilves

Lịch thi đấu Cup quốc gia Chile

- 23h30 ngày 29/6: Coquimbo Unido vs CD Trasandino de Los Andes

- 02h00 ngày 30/6: Universidad Catolica vs Santiago Wanderers

- 02h00 ngày 30/6: Cobresal vs Deportes Copiapo

- 04h30 ngày 30/6: Universidad de Chile vs San Antonio Unido

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- 20h00 ngày 29/6: Shakhtyor Soligorsk vs Torpedo Zhodino

- 22h00 ngày 29/6: Neman Grodno vs FC Smorgon

- 00h00 ngày 30/6: BATE Borisov vs Dinamo Minsk

Lịch thi đấu China Super League

- 18h00 ngày 29/6: Wuhan Three Towns vs Nantong Zhiyun FC

- 18h35 ngày 29/6: Shanghai Port vs Zhejiang Professional

- 18h35 29/6: Tianjin Jinmen Tiger vs Shenzhen Peng City

Lịch thi đấu VĐQG Kazakhstan

- 20h00 ngày 29/6: FC Kyzylzhar Petropavlovsk vs Shakhter Karagandy

- 22h00 ngày 29/6: Astana vs Kairat Almaty

- 22h00 ngày 29/6: Ordabasy Shymkent vs Kaisar Kyzylorda

Lịch thi đấu VĐQG Estonia

- 18h30 ngày 29/6: Narva Trans vs FCI Levadia

- 18h30 ngày 29/6: Nomme United vs Flora Tallinn

Lịch thi đấu Quần đảo Faroe

- 23h00 ngày 29/6: B36 Torshavn vs Skala

- 23h00 ngày 29/6: Vikingur vs EB/Streymur

Lịch thi đấu J.League 2

- 16h00 ngày 29/6: Iwaki FC vs Yokohama FC

- 16h00 ngày 29/6: Mito Hollyhock vs Renofa Yamaguchi

- 16h00 ngày 29/6: Roasso Kumamoto vs Ehime FC

- 17h00 ngày 29/6: Oita Trinita vs Ventforet Kofu

- 17h00 ngày 29/6: Thespakusatsu Gunma vs Fujieda MYFC

- 17h00 ngày 29/6: Tokushima Vortis vs V-Varen Nagasaki

- 17h00 ngày 29/6: Vegalta Sendai vs Tochigi SC

Lịch thi đấu K.League 2

- 17h00 ngày 29/6: Gimpo FC vs Cheonan City

- 17h30 ngày 29/6: Busan I'Park vs Seongnam FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Trung Quốc

- 18h30 ngày 29/6: Guangxi Baoyun vs Chongqing Tonglianglong FC

- 18h30 ngày 29/6: Guangzhou vs Nanjing City

- 18h30 ngày 29/6: Wuxi Wugou FC vs Jiangxi Beidamen

- 18h30 ngày 29/6: Suzhou Dongwu vs Shijiazhuang Gongfu

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina

- 01h00 ngày 30/6: Agropecuario vs Racing de Cordoba

- 01h00 ngày 30/6: All Boys vs Patronato de Parana

- 01h00 ngày 30/6: Tristan Suarez vs Almirante Brown

- 01h00 ngày 30/6: Temperley vs Brown de Adrogue

- 01h00 ngày 30/6: Gimnasia Mendoza vs CA Chaco For Ever

- 01h05 ngày 30/6: Nueva Chicago vs CA Defensores de Belgrano

- 01h10 ngày 30/6: Club Atletico Estudiantes vs CA San Miguel

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 02h00 ngày 30/6: Coritiba vs Vila Nova

- 03h00 ngày 30/6: Botafogo SP vs Sport Recife

- 07h00 ngày 30/6: Ceara vs Ituano FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Mỹ

- 06h00 ngày 30/6: Miami FC vs Detroit City FC

- 06h30 ngày 30/6: Birmingham Legion vs Louisville City FC

- 06h30 ngày 30/6: Loudoun United vs Tampa Bay Rowdies

- 08h00 ngày 30/6: Colorado Springs Switchbacks FC vs Monterey Bay FC

- 08h00 ngày 30/6: San Antonio FC vs New Mexico United

- 09h00 ngày 30/6: Orange County SC vs Oakland Roots

- 09h30 ngày 30/6: Las Vegas Lights FC vs Pittsburgh Riverhounds

- 10h00 ngày 30/6: Sacramento Republic FC vs Hartford Athletic