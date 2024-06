Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/6 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/6 và sáng 24/6. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của EURO 2024 và Copa America 2024.

Lịch thi đấu EURO 2024

- 02h00 ngày 24/6: Bảng A - Scotland vs Hungary (TV360+2, VTV2, HTV TT)

- 02h00 ngày 24/6: Bảng A - Thụy Sỹ vs Đức (TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7)

Đội tuyển Đức gặp Thụy Sĩ ở lượt trận cuối.

Lịch thi đấu Copa America

- 05h00 ngày 24/6: Bảng C - Mỹ vs Bolivia

- 08h00 ngày 24/6: Bảng C - Uruguay vs Panama

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- 02h00 ngày 24/6: Fluminense vs Flamengo

- 02h00 ngày 24/6: Bahia vs Cruzeiro

- 02h00 ngày 24/6: Athletico Paranaense vs Corinthians

- 04h30 ngày 24/6: Atletico MG vs Fortaleza

- 04h30 ngày 24/6: Bragantino vs Vitoria

- 04h30 ngày 24/6: Palmeiras vs Juventude

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- 16h00 ngày 23/6: Hòa Bình vs Đồng Tháp

- 16h00 ngày 23/6: Phù Đổng vs Bình Phước

- 16h00 ngày 23/6: Phú Thọ vs Huế

- 16h00 ngày 23/6: Đà Nẵng vs PVF-CAND

- 16h00 ngày 23/6: Đồng Nai vs Vũng Tàu

Lịch thi đấu K.League 1

- 16h00 ngày 23/6: Jeju United vs Ulsan Hyundai

- 16h00 ngày 23/6: Incheon United vs Pohang Steelers

Lịch thi đấu J.League 1

- 12h00 ngày 23/6: Consadole Sapporo vs Yokohama F.Marinos

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập vòng 27

- 20h00 ngày 23/6: Future FC vs Ismaily SC

- 23h00 ngày 23/6: Al Masry vs Ceramica Cleopatra

- 23h00 ngày 23/6: Pyramids FC vs Al Mokawloon Al Arab

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- 16h30 ngày 23/6: Selangor vs Perak

- 20h00 ngày 23/6: Kelantan Darul Naim vs PDRM

Lịch thi đấu Singapore Premier League vòng 5

- 17h00 ngày 23/6: Lion City Sailors FC vs Albirex Niigata FC

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- 20h00 ngày 23/6: Dnepr Mogilev vs FK Vitebsk

- 22h00 ngày 23/6: Torpedo Zhodino vs Isloch

- 00h00 ngày 24/6: Dinamo Minsk vs Neman Grodno

Lịch thi đấu Cup quốc gia Trung Quốc

- 18h30 ngày 23/6: Nanjing City vs Cangzhou Mighty Lions

Lịch thi đấu giải Đài Loan (Trung Quốc)

- 14h30 ngày 23/6: AC Taipei vs Taichung Futuro

- 14h30 ngày 23/6: Tainan City vs Taipei Vikings

- 14h30 ngày 23/6: Taipower vs Taipei City Tatung

- 17h30 ngày 23/6: Hang Yuan vs Ming Chuan University

Lịch thi đấu VĐQG Kazakhstan

- 20h00 ngày 23/6: Zhenis vs Ordabasy Shymkent

- 20h00 ngày 23/6: Atyrau vs Tobol Kostanay

- 22h00 ngày 23/6: FC Turan vs FC Yelimay

- 22h00 ngày 23/6: Aktobe vs Shakhter Karagandy

Lịch thi đấu giải Quần đảo Faroe

- 21h00 ngày 23/6: Fuglafjoerdur vs B36 Torshavn

- 21h00 ngày 23/6: NSI Runavik vs EB/Streymur

- 21h00 ngày 23/6: Vikingur vs B68 Toftir

- 23h00 ngày 23/6: HB Torshavn vs Klaksvik

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- 01h00 ngày 24/6: Group B - Cerro Largo vs Nacional

- 03h30 ngày 24/6: Group A - Montevideo Wanderers vs River Plate

Lịch thi đấu Giao hữu

- 08h30 ngày 24/6: FC Juarez vs CF America

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 03h00 ngày 24/6: Forge FC vs Valour FC

- 06h00 ngày 24/6: Vancouver FC vs HFX Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- 00h00 ngày 24/6: KA Akureyri vs Fram Reykjavik

- 02h15 ngày 24/6: Breidablik vs IA Akranes

- 02h15 ngày 24/6: FH Hafnarfjordur vs Fylkir

Lịch thi đấu J.League 2

- 12h00 ngày 23/6: Blaublitz Akita vs Shimizu S-Pulse

- 17h00 ngày 23/6: Tokushima Vortis vs Mito Hollyhock

Lịch thi đấu K.League 2

- 17h00 ngày 23/6: Gimpo FC vs Busan I'Park

- 17h00 ngày 23/6: Ansan Greeners vs Cheonan City

- 17h00 ngày 23/6: Bucheon FC 1995 vs Cheongju FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina

- 01h00 ngày 24/6: CA Alvarado vs San Martin San Juan

- 01h00 ngày 24/6: Deportivo Maipu vs Chacarita Juniors

- 01h00 ngày 24/6: Racing de Cordoba vs Guillermo Brown

- 01h00 ngày 24/6: San Telmo vs Club Atletico Mitre

- 01h10 ngày 24/6: CA Defensores Unidos vs Club Atletico Colon

- 02h00 ngày 24/6: CA Gimnasia de Jujuy vs San Martin de Tucuman

- 02h00 ngày 24/6: Patronato de Parana vs Agropecuario

- 02h00 ngày 24/6: CA Chaco For Ever vs Gimnasia y Tiro

- 02h00 ngày 24/6: Atletico Guemes vs Arsenal Sarandi

- 03h10 ngày 24/6: Ferro Carril Oeste vs Club Atletico Estudiantes

- 06h00 ngày 24/6: Atletico Rafaela vs Aldosivi

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 02h00 ngày 24/6: Chapecoense AF vs Paysandu

- 04h30 ngày 24/6: Vila Nova vs Goias

Lịch thi đấu Hạng 2 Canada

- 01h00 ngày 24/6: Scarborough SC vs Unity

- 03h00 ngày 24/6: BGH City FC vs Serbian White Eagles

- 05h00 ngày 24/6: Future Stars vs Toronto Falcons