Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/04/2025 tại Cà Mau

17/04/2025 từ 08h00 - 12h00

Mất điện đường Kinh Rạch Rô ấp 3, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Sau 1LBFCO 478AX-7/171/01 Ấp 3 An Xuyên tuyến 478AX công suất giảm 0.175MW 2. Lý do ngừng: Dựng trụ đội lưới, đấu nối lưới hạ thế Kinh Bần Ổi Công trình ĐTXD 2025.

Điện lực thành phố Cà Mau

Bảo trì và sửa chữa lưới điện