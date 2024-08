Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh 2024-2025 vòng 2

(VTC News) -

Vòng 2 Ngoại Hạng Anh 2024/25 bắt đầu từ 18h30 ngày 24/8. Man Utd hành quân tới sân Amex của Brighton, nơi họ từng giành chiến thắng ở ngày hạ màn mùa giải trước.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh - Vòng 2

Ngày Giờ Trận đấu 24/8 18h30 Brighton vs Man Utd 24/8 21h Tottenham vs Everton 24/8 21h Crystal Palace vs West Ham 24/8 21h Southampton vs Nottingham Forest 24/8 21h Fulham vs Leicester 24/8 21h Man City vs Ipswich Town 24/8 23h30 Aston Villa vs Arsenal 25/8 20h Bournemouth vs Newcastle 25/8 20h Wolves vs Chelsea 25/8 22h30 Liverpool vs Brentford

Tâm điểm của vòng 2 Ngoại Hạng Anh là cuộc đấu giữa Aston Villa và Arsenal. Mùa trước, "Pháo thủ" nhận thất bại trước thầy trò Unai Emery ở cả lượt đi lẫn lượt về, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Chỉ cần thắng 1 trong 2 trận trước Villa, Arsenal đã có thể vượt qua Man City trên BXH Ngoại Hạng Anh.

Aston Villa và Arsenal đều khởi đầu mùa giải 2024/25 với 3 điểm trong ngày ra quân. Chiến thắng của đội bóng Birmingham có phần vất vả hơn, khi họ cần tới bàn thắng của Jhon Duran ở phút 80 để ấn định tỉ số 2-1. Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal có tính chất tới quyết định vị thế của 2 đội ở nửa đầu mùa giải.

Kai Havertz chơi xuất sắc ở trận ra quân.

Tạo ra cả tá cơ hội về phía cầu môn Fulham, song Man Utd chỉ thắng sau khoảnh khắc cá nhân của Joshua Zirkzee. Họ cần cải thiện khâu tận dụng cơ hội, đặc biệt khi đối đầu với đội nhất bảng Brighton. "Chim mòng biển" là đội thắng đậm nhất ở vòng 1 (thắng 3-0 Everton), và chỉ để đối thủ sút trúng đích 1 lần duy nhất.

Man Utd được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng của HLV Fabian Hurzeler.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh trên kênh nào?

K+ là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025. Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp bóng đá Man Utd vs Fulham, Chelsea vs Man City và các trận đấu thuộc vòng 1 Ngoại Hạng Anh trên các kênh truyền hình K+, On Sports hoặc kênh K+ trên các nền tảng bóng đá trực tuyến FPT Play, VieOn.