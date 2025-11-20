M Landmark Residences Đà Nẵng: Ghi dấu ấn với 'Đào tạo Sales tinh hoa'

(VTC News) -

Ngày 19/11, tại khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, Chủ đầu tư dự án M Landmark Residences Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco kết hợp với Dale Carnegie Vietnam tổ chức chương trình đào tạo với chủ đề “Đào tạo cùng chuyên gia - Tinh hoa bán hàng vượt trội”, dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên ưu tú đến từ các đại lý đang phân phối dự án M Landmark Residences Đà Nẵng.

Chủ đầu tư tâm huyết xây dựng đội ngũ tư vấn xứng tầm cho dự án biểu tượng

Chương trình “Đào tạo cùng chuyên gia - Tinh hoa bán hàng vượt trội” thể hiện sự trân trọng và đầu tư toàn diện của Chủ đầu tư đối với lực lượng bán hàng – những “đại sứ” trực tiếp mang giá trị dự án và trải nghiệm sống cao cấp của M Landmark Residences Đà Nẵng đến khách hàng thượng lưu.

Đó là chia sẻ và cũng là lời khẳng định của chủ đầu tư dự án M Landmark Residences Đà Nẵng đối với đội ngũ kinh doanh dự án. Bởi lẽ, M Landmark Residences được định vị là biểu tượng sống đỉnh cao tại Km00 – trung tâm của trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Với kiến trúc sang trọng, tầm nhìn panorama ôm trọn biển trời cùng những cây cầu nổi tiếng Đà Nẵng, số lượng căn hộ giới hạn - chỉ 224 căn và đặc biệt là nằm trong tòa nhà đã có sự hiện hữu của thương hiệu khách sạn lừng danh Marriott, dự án luôn thu hút nhóm khách hàng thượng lưu có kỳ vọng cao về chất lượng, trải nghiệm lẫn phong thái phục vụ.

Bà Lê Thu Hằng - Chủ tịch hội đồng quản trị Foodinco Holdings - đại diện chủ đầu tư phát biểu khai mạc chương trình đào tạo.

Đối với M Landmark Residences Đà Nẵng, Chủ đầu tư luôn tâm niệm đội ngũ tư vấn là một phần của giá trị dự án. M Landmark Residences không chỉ xây dựng những căn hộ hiện đại, tiện nghi mà còn hướng tới kiến tạo những giá trị sống đỉnh cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chính vì mục tiêu ấy, chương trình “Đào tạo cùng chuyên gia - Tinh hoa bán hàng vượt trội” được chuẩn bị kỹ lưỡng như một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển đội ngũ tư vấn theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến “chuẩn hóa” các chuyên viên tư vấn đỉnh cao, xứng tầm với dự án.

Đào tạo chuẩn quốc tế – tạo nền tảng vững chắc cho đội ngũ kinh doanh dự án

Sự kiện có sự đồng hành của Dale Carnegie Vietnam – tổ chức đào tạo có lịch sử 113 năm, hiện diện tại hơn 80 quốc gia với 210 văn phòng. Dale Carnegie nhiều năm liền nằm trong Top 20 công ty đào tạo xuất sắc nhất thế giới (Training Industry bình chọn). Đảm nhiệm vai trò huấn luyện là Chuyên gia Lê Tấn Thảo - chuyên gia duy nhất của Việt Nam được vinh danh “Chuyên gia Huấn luyện Xuất sắc Nhất Toàn cầu” giai đoạn 2017–2021.

Chương trình được dẫn dắt bởi "Chuyên gia huấn luyện xuất sắc nhất Toàn cầu" Lê Tấn Thảo đến từ Dale Carnegie Vietnam.

Xuyên suốt chương trình, đội ngũ bán hàng của M Landmark Residences Đà Nẵng được đào tạo, dẫn dắt và triển khai kỹ năng, tư duy phù hợp với đặc trưng của dự án, từ đó có thể áp dụng ngay vào hành trình đồng hành cùng khách hàng tinh hoa.

Mỗi phần nội dung của chương trình đều gắn với các giá trị cốt lõi của M Landmark Residences Đà Nẵng như tầm nhìn tuyệt mỹ hiếm có, lợi thế khi nằm bên trong tòa nhà có sự xuất hiện của thương hiệu Marriott hay lợi thế vị trí Km00 – trung tâm của trung tâm Đà Nẵng. Việc này giúp đội ngũ sales không chỉ nâng cao kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu khách hàng tinh hoa, mà còn biết cách kể câu chuyện dự án một cách thuyết phục và nhất quán, góp phần tăng chất lượng tư vấn và hiệu quả bán hàng.

Dấu ấn chương trình qua trải nghiệm của những đội ngũ

Rất nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình học dành cho đội ngũ kinh doanh M Landmark Residences Đà Nẵng.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm bất động sản, đã từng tham gia rất nhiều khóa đào tạo dự án khác, nhưng đến hôm nay, khi tham gia khóa đào tạo này, anh Vũ Minh - một trong những nhân viên kinh doanh xuất sắc dự án cho biết anh thực sự hài lòng: “Đào tạo cùng chuyên gia - Tinh hoa bán hàng vượt trội” của M Landmark Residences Đà Nẵng là chương trình đầu tiên tôi tham gia mà có sự huấn luyện, đào tạo đến từ chuyên gia tiêu chuẩn quốc tế. Nội dung học giúp cho tôi ứng dụng vào việc kinh doanh dự án rất nhiều. Thực sự tôi rất tự hào khi được lựa chọn tham gia chương trình này”.

Đội ngũ kinh doanh dự án M Landmark Residences Đà Nẵng hào hứng trao đổi các bài học thực tiễn.

Cùng chung cảm xúc với anh Vũ Minh, chị Thu Hương – một trong những gương mặt kinh doanh xuất sắc của hệ thống đại lý đối tác – cũng bày tỏ sự trân trọng khi được tham dự chương trình:

“Khóa đào tạo này khiến tôi thực sự ấn tượng. Từ nội dung, phương pháp đến cách tổ chức đều thể hiện sự đầu tư rất bài bản của Chủ đầu tư. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng chúng tôi – những người bán hàng – không chỉ được trang bị kiến thức, mà còn được truyền cảm hứng để trở nên tự tin, chuyên nghiệp và tinh tế hơn khi đồng hành cùng khách hàng.

Tôi chân thành cảm ơn Chủ đầu tư M Landmark Residences Đà Nẵng đã tạo ra một môi trường đào tạo chuẩn mực như vậy. Đây là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn trong việc mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng”.

Sự thành công của chương trình đào tạo là minh chứng cho cách chủ đầu tư dự án M Landmark Residences Đà Nẵng – Công ty cổ phần địa ốc Foodinco tiếp cận thị trường bất động sản cao cấp: Chuyên nghiệp, bài bản và lấy con người làm trung tâm. Với định hướng phát triển bền vững và cam kết theo đuổi tiêu chuẩn quốc tế, Công ty cổ phần địa ốc Foodinco đang từng bước củng cố vị thế của mình như một Chủ đầu tư dẫn dắt xu hướng và tạo dựng những giá trị sống khác biệt cho thị trường.

M Landmark Residences Đà Nẵng bao gồm 224 căn hộ hàng hiệu, bao gồm các loại căn hộ: Căn Studio, căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ. Dự án dự kiến bàn giao vào quý I/2026, hiện đã hoàn thiện căn hộ mẫu, kính mời quý khách hàng tới tham quan và trải nghiệm.

Chi tiết liên hệ: M Landmark Residences Đà Nẵng Địa chỉ: 58 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.