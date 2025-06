Tại sao M Landmark Residences đang trở thành tâm điểm bất động sản Đà Nẵng?

(VTC News) -

Trong bối cảnh đó, bất động sản trung tâm thành phố - đặc biệt là phân khúc căn hộ hạng sang được xem là "điểm rơi" của dòng vốn đầu tư. Tại vị trí trung tâm của trung tâm Đà Nẵng, căn hộ cao cấp M Landmark Residences Đà Nẵng hội tụ đủ yếu tố để trở thành một bất động sản “all in one” - vừa ở, vừa đầu tư, vừa định vị giá trị bản thân…

Đà Nẵng sau sáp nhập - Tâm điểm mới của giới đầu tư bất động sản cao cấp

Trong dòng chảy phát triển, Đà Nẵng tạo ra “kỳ tích sông Hàn” ở Việt Nam với sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, đồng thời vươn mình trở thành đô thị hiện đại, năng động và đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Căn hộ hạng sang tại trung tâm Đà Nẵng đang được thị trường “săn đón”.

Việc sáp nhập thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sẽ đưa “Đà Nẵng mới” sở hữu diện tích gần 12.000 km² - rộng nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, đường bờ biển dài khoảng 200 km và đồng thời nắm giữ hai sân bay quốc tế: Đà Nẵng và Chu Lai - một lợi thế mà chưa đô thị nào khác tại Việt Nam có được.

Song hành cùng định hướng và tiềm năng phát triển của thành phố, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Sự hồi phục rõ rệt về du lịch, làn sóng dịch chuyển của dân cư chất lượng cao - bao gồm giới tri thức, doanh nhân, chuyên gia và lao động quốc tế… đến sinh sống và làm việc lâu dài, đã và đang mở ra nhu cầu lớn cho các sản phẩm bất động sản cao cấp.

Theo nhận định từ các chuyên gia, dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ vào những tài sản có giá trị sử dụng thực, tính khan hiếm cao và tọa lạc tại vị trí trung tâm - nơi hội tụ tiềm năng tăng trưởng giá trị tài sản bền vững trong trung và dài hạn.

M Landmark Residences Đà Nẵng - Căn hộ hạng sang tại “Km số 00” Đà Nẵng

Tọa lạc tại 58 Bạch Đằng - "km số 00" của Đà Nẵng, M Landmark Residences Đà Nẵng là bộ sưu tập giới hạn gồm 224 căn hộ hạng sang, nằm từ tầng 30 đến tầng 43 của M Landmark - tòa nhà biểu tượng mới của thành phố sông Hàn.

Vị trí “Km số 00” đắt giá bên bờ sông Hàn.

Ngay khi vừa ra mắt thị trường, M Landmark Residences Đà Nẵng nhanh chóng trở thành “tâm điểm” của giới đầu tư nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố của một bất động sản hàng hiệu - từ vị trí đắt giá, thiết kế vượt thời gian đến dịch vụ, tiện ích chuẩn quốc tế, hướng tới trải nghiệm sống đặc quyền dành riêng cho giới thượng lưu.

Mỗi căn hộ tại M Landmark Residences Đà Nẵng sở hữu tầm nhìn toàn cảnh 360 độ hướng sông Hàn, và thành phố. Không gian sống được thiết kế hiện đại, chăm chút trong từng đường nét thiết kế để kiến tạo không gian sống sang trọng, riêng tư và đậm phong cách.

Ba loại hình căn hộ được giới thiệu tại M Landmark Residences Đà Nẵng không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại, mà còn là những mảnh ghép hoàn hảo để bổ sung vào bộ sưu tập bất động sản đắt giá và khẳng định phong cách sống riêng biệt của chủ nhân.

M Landmark Residences Đà Nẵng sở hữu bộ sưu tập 224 căn hộ hạng sang đa dạng diện tích.

Căn hộ Studio với diện tích tinh gọn nhưng tiện nghi tối đa là lựa chọn lý tưởng cho người trẻ thành đạt, theo đuổi lối sống tối giản, hiện đại mà vẫn đậm chất riêng. Căn hộ 01 phòng ngủ chinh phục bằng không gian sống hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng - nơi mỗi chi tiết đều mang lại cảm hứng cho một cuộc sống chọn lọc, đầy bản sắc.

Trong khi đó, căn hộ 02 phòng ngủ mở ra trải nghiệm sống trọn vẹn và đẳng cấp, với thiết kế tinh tế, không gian rộng thoáng và tầm nhìn panorama ôm trọn sông Hàn cùng nhịp sống sôi động của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Không dừng lại ở giá trị an cư, M Landmark Residences Đà Nẵng còn là một tài sản đầu tư dài hạn khi đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp đang gia tăng tại Đà Nẵng. Việc tòa nhà M Landmark đồng thời vận hành khu căn hộ hạng sang và khách sạn Courtyard by Marriott Han River - thương hiệu Courtyard by Marriott đầu tiên tại Việt Nam - không chỉ tối ưu tiềm năng khai thác cho thuê mà còn kiến tạo mô hình sống - nghỉ dưỡng - đầu tư độc đáo trong cùng một không gian. Đây là xu hướng đang lên ngôi tại các đô thị lớn, khi căn hộ không còn đơn thuần là nơi để ở, mà còn vừa khai thác được giá trị đầu tư từ dòng khách lưu trú cao cấp.

Từ rooftop tầng 45, cư dân M Landmark Residences Đà Nẵng được tận hưởng đặc quyền ngắm pháo hoa với tầm nhìn ngoạn mục.

Đặc biệt, với vị trí tại “trung tâm của trung tâm” - nơi kết nối trực tiếp đến các trục phố tài chính, hành chính, du lịch và mua sắm sôi động nhất thành phố - M Landmark Residences Đà Nẵng không chỉ củng cố giá trị thương mại bền vững mà còn đảm bảo thanh khoản vượt trội trong dài hạn.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, M Landmark Residences Đà Nẵng trở thành lựa chọn "có một không hai" cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực có yêu cầu cao về chất lượng sống, tiện nghi và giá trị biểu trưng.

Với những bước chuyển lớn về quy hoạch, hạ tầng và tầm nhìn phát triển đô thị, Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới. Trong dòng chảy ấy, M Landmark Residences Đà Nẵng - với vị trí độc tôn, bộ sưu tập giới hạn, thiết kế đỉnh cao và tiêu chuẩn vận hành quốc tế - đang ở thời điểm lý tưởng để sở hữu.

Không chỉ là nơi an cư đỉnh cao giữa trung tâm thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam, đây còn là biểu tượng đầu tư sinh lời dài hạn - một cơ hội không nên bỏ lỡ dành cho những chủ nhân đang tìm kiếm một bất động sản vừa khẳng định đẳng cấp, vừa sinh lời bền vững.

Căn hộ cao cấp M Landmark Residences Đà Nẵng Địa chỉ: Số 58 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Hotline: 0886 35 7979 Website: https://mlandmark.vn/