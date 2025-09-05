Biểu tượng sống đẳng cấp không thể sao chép tại M Landmark Residences Đà Nẵng

(VTC News) -

Tầm nhìn panorama, hướng biển, núi, sông và thành phố Đà Nẵng

Sở hữu một căn hộ đẳng cấp không chỉ là sở hữu không gian sống, mà còn là nắm giữ một tầm nhìn. Với M Landmark Residences Đà Nẵng - dự án tọa lạc ngay Km00, trung tâm của trung tâm Đà Nẵng, tầm nhìn thiết lập một giá trị sống khác biệt, một đặc quyền hiếm hoi chỉ dành riêng cho số ít chủ nhân tinh hoa.

Ôm trọn biển trời Đà Nẵng trong một ánh nhìn từ ngay chính căn hộ của M Landmark Residences Residences.

Từ căn hộ mẫu của M Landmark Residences Đà Nẵng, bức tranh thiên nhiên và đô thị mở ra trước mắt như một kiệt tác sắp đặt hoàn hảo.

Biển xanh mênh mông trải dài bất tận, sóng vỗ dịu êm như bản giao hưởng cuộc sống; sông Hàn mềm mại uốn lượn, soi bóng những cây cầu mang tính biểu tượng của thành phố; xa xa là dãy núi Sơn Trà hùng vĩ, điểm tô sắc xanh cho đường chân trời. Và ngay bên dưới, nhịp sống hiện đại, sầm uất của trung tâm Đà Nẵng mang lại nguồn năng lượng trẻ trung, đầy sức sống.

Mỗi khoảnh khắc nơi đây đều là những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Vào buổi sáng sớm, ánh bình minh rực rỡ như dát vàng trên mặt biển, mang đến sự khởi đầu tràn đầy hứng khởi. Khi chiều tà, hoàng hôn buông xuống, sắc cam vàng bao phủ cả thành phố, biến không gian sống trở nên lãng mạn và thi vị. Và khi đêm về, hàng ngàn ánh đèn lung linh trên các cây cầu, phố xá, tòa nhà phản chiếu xuống dòng sông, vẽ nên một bức tranh đô thị lung linh, đầy kiêu hãnh.

Tại M Landmark Residences Đà Nẵng, quý cư dân được thưởng ngoạn trọn vẹn tầm view mãn nhãn ở bất cứ không gian nào.

Đó không chỉ là khung cảnh đẹp, mà còn là sự kết nối cảm xúc, mang lại cho chủ nhân những phút giây cân bằng, thư thái sau những bộn bề công việc. Tầm nhìn toàn diện, đa chiều ngay từ chính căn hộ hướng ra biển, núi, sông cho tới đô thị phồn hoa – trở thành nguồn cảm hứng bất tận, khơi mở năng lượng tích cực, nuôi dưỡng tâm hồn và khẳng định phong cách sống thượng lưu.

Đặc quyền thượng lưu – Ngắm pháo hoa ngay tại nhà

Không chỉ sở hữu bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ ngay từ chính căn nhà của mình, M Landmark Residences Đà Nẵng còn là tọa độ ngắm pháo hoa lý tưởng bậc nhất thành phố, khi các sự kiện pháo hoa quốc tế diễn ra ngay bên bờ sông Hàn.

Từ căn hộ của mình, cư dân M Landmark Residences Đà Nẵng có thể hướng tầm mắt qua ô cửa, thu trọn những màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao phản chiếu trên mặt nước sông Hàn – một khung cảnh vừa tráng lệ, vừa mang tính nghệ thuật thị giác sống động. Không cần rời khỏi căn hộ, không ồn ào náo nhiệt, mỗi dịp lễ hội tại Đà Nẵng đều trở thành một trải nghiệm riêng tư và đáng giá.

Mỗi không gian sống trong căn hộ M Landmark Residences Đà Nẵng sẽ là một “khán đài” chiêm ngưỡng các màn pháo hoa quốc tế.

Ngắm nhìn không gian lung linh không chỉ là giá trị cảm xúc tức thời, mà còn là giá trị tích lũy bền vững, nâng tầm không gian sống thành một “sân khấu” nghệ thuật mà chủ nhân là khán giả đặc biệt duy nhất.

Với tầm nhìn pháo hoa hiếm có tại khu vực trung tâm của trung tâm thành phố, M Landmark Residences Đà Nẵng khẳng định vị thế là nơi quy tụ của những trải nghiệm chỉ dành cho số ít – nơi phong cách sống đỉnh cao không chỉ nằm ở tiện nghi, mà ở sự khác biệt không thể sao chép.

Với M Landmark Residences, mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư, mà còn là nơi để tận hưởng đặc quyền sống giữa những khung cảnh tuyệt mỹ. Một tầm nhìn vô giá – minh chứng cho vị thế, phong cách và đẳng cấp sống khác biệt của những chủ nhân ưu tú xứng tầm.

M Landmark Residences Đà Nẵng là tổ hợp căn căn hộ hạng sang, nằm trong tòa M Landmark – tòa nhà biểu tượng mới của Đà Nẵng với sự hiện diện của Courtyard by Marriott Danang Han River - khách sạn mang thương hiệu Courtyard by Marriott đầu tiên tại Việt Nam với gần 300 phòng nghỉ đẳng cấp. Bởi vậy, các chủ nhân M Landmark Residences Đà Nẵng có thể dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích 5 sao của Courtyard by Marriott Danang Han River do Marriott vận hành, từ trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, cho đến không gian chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng tinh hoa. Căn hộ tại M Landmark Residences Đà Nẵng sở hữu lâu dài. Hiện tại, căn hộ mẫu đã mở cửa, sẵn sàng đón chào khách hàng tới tham quan trải nghiệm thực tế không gian sống. Chi tiết liên hệ: M Landmark Residences Đã Nẵng Địa chỉ: 58 Đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng