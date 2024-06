Lật thuyền máy trên sông Đồng Nai, 1 người mất tích

(VTC News) -

Tối 7/6, Bộ đội Biên phòng TP.HCM thông tin, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền máy (vỏ lãi) trên sông Đồng Nai xảy ra vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11h30 ngày 7/6, trên sông Đồng Nai (gần khu vực gần đảo Bali thuộc địa phận Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), phương tiện vỏ lãi không số do ông Bùi Thiện Hoàng (SN 1985, thường trú tại khu phố 6, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) điều khiển đã bị lật do thời tiết mưa giông.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM thông tin, đơn vị đã cứu kịp thời hai người bị lật vỏ lãi trên sông Đồng Nai và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một người còn mất tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên phương tiện còn có ông Phạm Khí Tài (SN 1978, thường trú tại khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) và một người khác hiện chưa xác định được danh tính.

Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng đã phối hợp với Trạm điều tiết hàng hải tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân lên bờ an toàn, còn một nạn nhân đang mất tích.

Liên quan đến vụ việc trên, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, tại huyện Cần Giờ, các chiến sĩ biên phòng cũng đã cứu thành công hai cha con rơi xuống sông.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) lái vỏ lãi chở con gái trên sông Gò Da (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ). Khi đến ngã 3 sông Thị Vải – sông Gò Da (xã Thạnh An), sóng to đánh lật vỏ lãi khiến hai cha con ông Khánh rơi xuống sông.

Lúc này, tổ công tác kiểm tra giám sát trên sông thuộc Biên Phòng cửa khẩu cảng TP.HCM phát hiện vụ việc và cứu được hai cha con ông Khánh.