Lập khu nhà dã chiến, chuẩn bị di dời 115 người dân thôn Kho Vàng xuống núi

(VTC News) -

Xác nhận với Báo điện tử VTC News, lãnh đạo xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà) cho biết, ngày hôm qua (14/9), lực lượng chức năng đã dựng xong khu nhà dã chiến và sẵn sàng di dời 17 hộ dân thôn Kho Vàng đang lánh nạn tại khu lán trại trên núi xuống nơi an toàn.

"Khu lều dã chiến được dựng ngay bãi đất phía sau trụ sở UBND xã, chúng tôi đang chốt phương án để di dời 115 người dân này xuống đến nơi một cách an toàn nhất ngay trong ngày hôm nay", lãnh đạo xã Cốc Lầu thông tin.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, chuẩn bị di dời 115 người dân thôn Kho Vàng xuống nơi an toàn. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Mặc dù 17 hộ với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, đã được tiếp tế lương thực thực phẩm đảm bảo sinh hoạt nơi tạm lánh trên núi, tuy nhiên nguy cơ xảy ra sạt lở sau mưa bão vẫn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND huyện Bắc Hà triển khai phương án di dời 115 xuống núi tới nơi tạm lánh an toàn hơn.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bắc Hà, UBND xã Cốc Lầu trực tiếp tới khảo sát địa hình một số khu vực trên địa bàn thôn Kho Vàng nhằm di chuyển 115 người dân ở khu lán tạm xuống nơi an toàn nhằm phòng ngừa sạt lở.

Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập 2 tổ công tác, 1 tổ phối hợp với UBND huyện Bắc Hà khảo sát địa điểm an toàn để di dời dân; tổ còn lại tổ chức dựng nhà bạt tạm thời, hỗ trợ đưa người dân xuống núi an toàn. Đồng thời liên hệ phối hợp với ngành điện, nước bố trí cấp điện, nước sinh hoạt đảm bảo đầy đủ cho người dân.

Khu vực dựng lều dã chiến nằm tại bãi đất ngay phía sau trụ sở UBND xã Cốc Lầu. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Trước đó, sáng 9/9, thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) trong tình trạng “no nước” do trải qua 2 ngày mưa liên tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Lo lắng cho người dân của mình, anh Ma Sao Chứ (SN 1991, trưởng thôn) huy động một vài thanh niên trong thôn cùng lên núi kiểm tra.

Phát hiện trên quả đồi phía sau thôn có vết sạt lở dài khoảng 20cm, anh Chứ lập tức huy động mọi người tìm nơi cao ráo, an toàn để lập lán trại, sơ tán người dân.

Quyết định dứt khoát của anh Chứ đã cứu sống toàn bộ 115 người dân của thôn Kho Vàng khi chỉ một ngày sau, toàn bộ 17 nhà dân bị đất đá sạt lở vùi lấp.