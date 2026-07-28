Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: 10 người bị thương, nhiều hạ tầng hư hại nặng

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh thành ở Nhật Bản nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, tính đến 18h30 ngày 28/7 (theo giờ địa phương), ghi nhận ít nhất 10 trường hợp bị thương tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Hikawa thuộc tỉnh Kumamoto.

Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về vật chất do động đất gây ra cũng rất nghiêm trọng. Trong đó, cây cầu Uyanagi của thành phố Yatsushiro bị gãy một nhịp, khiến giao thông bị đình trệ.

Một phần của cầu Uyanagi đã bị sập do động đất. (Ảnh: NHK)

Thiệt hại tiếp theo là nhà máy giấy Yatsushiro bị gãy ống khói, nhưng chưa có thông tin cụ thể hơn về thiệt hại. Động đất cũng làm gãy hai nhịp của đoạn đường trên cao thuộc cao tốc Kyushu, khiến toàn bộ sự lưu thông trên tuyến đường này bị tê liệt.

Ống khói nhà máy giấy Yatsushiro bị gẫy do động đất. (Ảnh: NHK)

Bên cạnh đó, vào lúc 18h00, Sở cứu hỏa địa phương cho biết, sau khi xảy ra động đất, tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, thuộc tỉnh Kumamoto, phát ra tiếng nổ rất lớn và khói trắng bốc lên cao, phía ngoài tòa nhà hầu như bị sập đổ.

Cơ quan cảnh sát địa phương đang khẩn trương thu thập thông tin thiệt hại, cũng như điều tra xung quanh vụ việc, nhưng theo nhận định ban đầu, nguyên nhân chính có khả năng là do động đất.

Trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima bị hư hại nặng nề sau tiếng nổ lớn. (Ảnh: Chính quyền thị trấn Kashima)

Trong khi đó, theo nhận định của các chuyên gia địa chấn học ứng dụng, với chấn độ từ 6-7 độ, thiệt hại do động đất gây ra sẽ vô cùng to lớn.

Tuấn Nhật (Nguồn: VOV-Tokyo)