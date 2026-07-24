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Xuất bản ngày 24/07/2026 08:14 AM
Xuất bản ngày 24/07/2026 08:14 AM

Lào Cai trưng bày 80 gian hàng quảng bá tiềm năng phát triển

(VTC News) -

80 gian hàng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 giới thiệu tiềm năng đầu tư, du lịch, quy hoạch phát triển và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ngày 17/7, tỉnh Lào Cai đã tổ chức không gian trưng bày nhằm quảng bá tiềm năng đầu tư, du lịch và thương mại, đồng thời giới thiệu môi trường đầu tư cùng những sản phẩm đặc trưng của địa phương tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Được bố trí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, khu trưng bày có quy mô 80 gian hàng, gồm 20 gian xúc tiến đầu tư, 10 gian xúc tiến du lịch và 50 gian xúc tiến thương mại. Với cách thiết kế trực quan, hiện đại, không gian này giới thiệu tổng thể quy hoạch phát triển, hạ tầng công nghiệp, tiềm năng du lịch cũng như các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản tiêu biểu của Lào Cai.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp mang đến các sản phẩm công nghiệp nổi bật như hệ thống tủ bếp, tủ nhà tắm đạt tiêu chuẩn quốc tế; ngói màu công nghệ Nhật Bản, gạch Terrazzo; hạt nhựa, bột đá, nhựa giả gỗ; tinh bột sắn; dăm gỗ xuất khẩu cùng các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số của Viettel, Viettel Post và VNPT. Tại đây cũng trưng bày hệ thống tài liệu, danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh để các doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Không gian xúc tiến du lịch giới thiệu nhiều ấn phẩm quảng bá như Lào Cai - Núi tuyệt đỉnh sông đầu nguồn, Sa Pa - Sương và đá, cùng các sản phẩm, dịch vụ của một số điểm đến và khu nghỉ dưỡng tiêu biểu như Vila DeMont, Cát Cát. Qua đó, góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Hoạt động trưng bày được xem là điểm nhấn mở đầu Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, góp phần giới thiệu bức tranh tổng thể về tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất. Thông qua quy hoạch phát triển, hạ tầng công nghiệp, tiềm năng du lịch cùng hệ thống sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và OCOP, Lào Cai mong muốn truyền tải hình ảnh một địa phương năng động, giàu bản sắc, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

MẠC NGÂN
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