Lào Cai công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới

(VTC News) -

UBND tỉnh Lào Cai vừa chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới lấy cảm hứng từ đỉnh Fansipan và ruộng bậc thang, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Bắc.

Trong đó, phần biểu tượng của logo mô phỏng đỉnh Fansipan hùng vĩ, các dải ruộng bậc thang uốn lượn, hoa văn thổ cẩm được cách điệu thành hình ngôi sao ở trung tâm và đường nét dải mây bao quanh, tượng trưng cho sự giao hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và con người.

Thiết kế được xây dựng với những đường nét mềm mại, hài hòa và bảng màu cân đối, nhằm phản ánh đầy đủ đặc trưng của Lào Cai: Vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa gần gũi, thân thiện.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, công bố logo và slogan mới của Du lịch tỉnh Lào Cai.

Cùng với logo, tỉnh Lào Cai cũng giới thiệu và công bố logo và slogan mới của Du lịch Lào Cai. Logo mới kết hợp các biểu tượng tiêu biểu đại diện cho du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, bản sắc văn hóa các dân tộc và vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc. Cùng với đó, tỉnh chính thức giới thiệu khẩu hiệu “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” dành cho thị trường trong nước và “Lao Cai - The Highland Escape” cho thị trường quốc tế

Việc công bố bộ nhận diện mới được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng, góp phần định vị thương hiệu du lịch Lào Cai, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch bốn mùa hấp dẫn của khu vực Tây Bắc.