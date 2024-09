Lãnh đạo Mỹ - Nhật thảo luận về Biển Đông

(VTC News) -

Theo thông tin của Nhà Trắng, ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có cuộc trao đổi về các vấn đề bao gồm mối quan hệ với Trung Quốc và những lo ngại chung về tình hình Biển Đông. Cuộc thảo luận diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Quad Leaders ở Wilmington (Mỹ).

Tại đây, hai nhà lãnh đạo một lần nữa nhắc lại quyết tâm duy trì hòa bình trên eo biển Đài Loan và cam kết phát triển và bảo vệ các công nghệ như AI và chất bán dẫn.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị Quad hôm 21/9. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/9, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 của nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản diễn ra tại thành phố Wilmington, bang Delaware (Mỹ) với chương trình nghị sự tập trung vào nội dung tăng cường hội tụ chiến lược giữa các nước thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như mang lại lợi ích cụ thể cho các đối tác trong khu vực.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài - Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio - tại thành phố Wilmington, nơi có nhà riêng của ông.

Điều này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ của người đứng đầu nước Mỹ với các nhà lãnh đạo nhóm Quad và tầm quan trọng chiến lược của các quốc gia đồng minh.

Với Mỹ, Hội nghị Thượng đỉnh lần này sẽ là cơ hội để nhắc lại ưu tiên chiến lược mà Washington dành cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bất chấp các cuộc khủng hoảng kéo dài trong 4 năm qua.

Hội nghị lần này dự kiến đưa ra những thông báo trong các lĩnh vực ưu tiên bao gồm an ninh y tế, ứng phó thảm họa và nhân đạo, an ninh hàng hải, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đầu tư phát triển công nghệ quan trọng và mới nổi, chống biến đổi khí hậu và năng lượng sạch, an ninh mạng.