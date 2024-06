(VTC News) -

Dù nguyên liệu khác nhau, việc sản xuất các loại đồ uồng có cồn (rượu, bia) đều trải qua quá trình lên men. Có nhiều yếu tố ảnh hướng đến thời gian sử dụng của thức uống có cồn, nhất là tác động của nhiệt độ trong quá trình bảo quản, sự tiếp xúc với ánh sáng và quá trình ôxy hoá diễn ra trong đồ uống.

Cách nhận biết rượu đã hết hạn sử dụng

Rượu có thời gian bảo quản và sử dụng ổn định bởi chúng thường được làm từ các loại ngũ cốc hoặc nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Thông thường, rượu thành phẩm có thể cần từ 6 tới 8 tháng sau quá trình sản xuất để đạt hương vị tốt nhất. Tùy loại rượu và chất lượng bảo quản mà thời hạn sử dụng sau đó cũng khác nhau, qua thời gian đó sản phẩm sẽ giảm chất lượng, hương vị không còn như cũ.

Các loại rượu mạnh có thể giữ nguyên chất lượng rất lâu, thậm chí hàng trăm năm trong môi trường, điều kiện lý tưởng và với cách bảo quản chuẩn. Còn đối với rượu vang, sâm banh và nhiều loại rượu nhẹ khác, hạn sử dụng là yếu tố rất cần được lưu tâm.

Làm thế nào để biết rượu đã hết hạn sử dụng?

Làm thế nào để biết rượu đã hết hạn sử dụng? Bạn có thể xác định qua việc kiểm tra các yếu tố sau đây:

Vẻ ngoài của chai rượu

Quan sát bằng mắt thường, nếu thấy rượu không còn trong suốt, xuất hiện các hạt lắng hoặc vật thể lơ lửng không bình thường thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy rượu đã không còn trong tình trạng tốt. Rượu sạch và chất lượng cao thường rất trong, không bị vẩn đục.

Mùi của rượu

Chai rượu còn tốt thường có mùi thơm dễ chịu, phản ánh chất lượng của nguyên liệu và quá trình lên men. Còn ngược lại, nếu chai rượu có mùi lạ, chua thì đây là dấu hiệu rượu có thể đã bị hỏng hoặc bắt đầu quá trình oxy hoá.

Nồng độ rượu

Rượu có nồng độ cồn cao thường được bảo quản tốt và có thời hạn sử dụng lâu hơn so với rượu nồng độ thấp. Do đó, các loại rượu mạnh có khả năng chống chọi tốt hơn với các yếu tố gây hỏng. Nếu bạn nếm và nhận thấy nồng độ rượu đã giảm so với trước thì đó là dấu hiệu quá hạn sử dụng.

Hương vị của rượu

Về mặt vị giác, rượu còn tốt phải có hương vị hài hoà và đậm đà. Nếu bạn nếm rượu thấy có vị đắng, chát hoặc các vị lạ khác, điều đó chứng tỏ rượu đã không còn ngon như ban đầu.

Điều kiện bảo quản

Rượu cần được đóng nắp và bảo quản ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và có nhiệt độ ổn định. Điều kiện lưu trữ và bảo quản không thích hợp sẽ làm giảm đáng kể chất lượng và tuổi thọ của rượu. Nếu chai rượu của bạn được bảo quản lâu trong môi trường này, rất có thể nó đã không còn giữ được chất lượng ban đầu.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì

Một số loại rượu chỉ nên sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi sản xuất nếu muốn thưởng thức hương vị hoàn hảo nhất. Do đó khi mua, bạn nên kiêm tra kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

Hạn sử dụng của bia là bao lâu?

Rượu mạnh nếu được bảo quản tốt có thể rất nhiều năm vẫn ngon, nhưng hạn dùng của bia thì rất ngắn, thường là từ 6 tháng đến 12 tháng (tính từ ngày sản xuất, được ghi trên nhãn chai hay lon).

Vì sao hạn sử dụng của bia lại ngắn ngủi như vậy? Theo lý giải của các nhà sản xuất, lượng men để tạo ra hương vị của bia chính là yếu tố chi phối hạn dùng. Trong thời gian từ khi bia được sản xuất đến khi bán cho người tiêu dùng, bia sẽ tiếp tục lên men và thay đổi dù được đóng trong chai. Sản phẩm có hương vị tốt nhất khi còn hạn sử dụng.

Nếu đã mở nắp thì hạn sử dụng của bia là bao lâu? Điều này phụ thuộc vào điều kiện bảo quản. Nếu chai bia được đậy kín và để trong tủ lạnh, bạn vẫn có thể uống trong 1-2 ngày, tuy nhiên hương vị sẽ không được như lúc vừa mở. Bia ngon nhất khi được uống trong khoảng 1-2 giờ sau khi bảo quản trong tủ lạnh.