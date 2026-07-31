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Lãi vay lên tới 14%, dòng tiền đang chảy về đâu? Lãi suất cho vay lên tới 12-14%, dòng tiền đang đổ về đâu, bất động sản hay những kênh đầu tư khác.

UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA UEFA tin rằng Nasser Al-Khelaifi, chủ tịch của CLB PSG, có cơ hội lớn nhất để đánh bại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chấm dứt kế hoạch bán cổ phần World Cup.

UEFA dọa tẩy chay FIFA, 55 đội tuyển châu Âu sẵn sàng bỏ rơi World Cup Đội tuyển Anh cùng các quốc gia thành viên UEFA khác đang chuẩn bị tẩy chay kỳ World Cup tiếp theo nếu FIFA thực hiện kế hoạch bán cổ phần của giải đấu này.

Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 31/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Những thông tin chi tiết về giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 31/7/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Giá vàng hôm nay 31/7: Vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce Sáng 31/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.105 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Quay đầu giảm Lúc 6h ngày 31/7, giá dầu WTI đứng ở mức 83,99 USD/thùng, giảm 0,41USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 89,03 USD/thùng, giảm 1,71 USD/thùng.

Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch Vướng mắc trong công tác GPMB khiến dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ "đắp chiếu" gần 10 năm, nhiều căn nhà xuống cấp, người dân sống trong cảnh chờ đợi.

Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ 120m² bao nhiêu? Nhà mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ diện tích 120m² được ưa chuộng nhờ công năng tối ưu, tính thẩm mỹ cao và chi phí hợp lý.

Cô gái trẻ gây sốt với quầy bánh quê tự chọn giữa phố, gợi ký ức tuổi thơ Chỉ sau hơn 3 tháng mở bán, quầy bánh quê của chị Nguyễn Điền Phương Anh thu hút đông khách từ nhiều nơi nhờ hương vị mộc mạc và mô hình tự chọn hiếm gặp ở TP.HCM.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 31/7: Nam Bộ mưa dông, nhiều nơi mưa to Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 31/7 khu vực Nam Bộ nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, mưa có xu hướng gia tăng vào chiều và tối.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 31/7: Có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32°C Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 31/7 nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông vào một số thời điểm trong ngày, nhiệt độ dao động từ 25-32°C.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 31/7: Mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 31/7 Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, các tỉnh Nam Trung Bộ nắng vào ban ngày.

Dự báo thời tiết 31/7: Nhiều nơi trên cả nước hứng mưa lớn, đề phòng dông lốc Ngày 31/7, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh.