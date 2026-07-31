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Xuất bản ngày 31/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 31/07/2026 07:00 AM

Lãi vay lên tới 14%, dòng tiền đang chảy về đâu?

(VTC News) -

Lãi suất cho vay lên tới 12-14%, dòng tiền đang đổ về đâu, bất động sản hay những kênh đầu tư khác.

Thanh Nga
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