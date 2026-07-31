UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA

(VTC News) -

Tờ Telegraph cho biết các lãnh đạo bóng đá châu Âu đang tìm cách thuyết phục Nasser Al-Khelaifi (52 tuổi), nhân vật quyền lực của bóng đá Qatar, ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA để đối đầu với Gianni Infantino.

Nasser Al-Khelaifi là Chủ tịch Qatar Sports Investments (QSI) kiêm Chủ tịch Paris Saint-Germain (PSG). Nasser Al-Khelaifi được những người ủng hộ đánh giá là ứng viên có khả năng lớn nhất đánh bại Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm tới.

Hôm thứ Ba, ông Infantino đã làm bùng phát một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong làng bóng đá khi đưa ra kế hoạch bán cổ phần của World Cup.

UEFA muốn chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi ra tranh cử chức chủ tịch FIFA - Ảnh: Reuters

UEFA sau đó đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các liên đoàn thành viên vào thứ Năm để thảo luận khả năng tẩy chay World Cup nhằm phản đối kế hoạch trên, đồng thời xem xét các phương án khác, bao gồm cả việc tìm cách loại bỏ Infantino khỏi cương vị Chủ tịch FIFA.

Tuy nhiên, những người muốn Al-Khelaifi ra tranh cử dường như khó đạt được mục tiêu. Đại diện của vị doanh nhân 52 tuổi khẳng định: “Nasser hoàn toàn không có tham vọng, không có ý định và cũng không quan tâm đến vị trí Chủ tịch FIFA. Ông ấy sẽ tiếp tục âm thầm ủng hộ các tổ chức của bóng đá thế giới và châu Âu”.

Hiệp hội Các CLB Bóng đá châu Âu (EFC), nơi Al-Khelaifi đang giữ chức Chủ tịch, là một trong những tổ chức phản đối mạnh mẽ kế hoạch bán cổ phần thương mại của FIFA.

Al-Khelaifi cũng là thành viên Ban Chấp hành UEFA và giữ chức Chủ tịch beIN Media Group, tập đoàn sở hữu bản quyền truyền hình của nhiều giải đấu lớn như World Cup và UEFA Champions League tại nhiều quốc gia. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Al-Khelaifi cũng là đại diện của EFC tham dự các cuộc họp của Hội đồng FIFA.

Cuộc đối đầu giữa UEFA và FIFA vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo diễn biến mới nhất, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ tẩy chay World Cup nếu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục theo đuổi kế hoạch gây tranh cãi của mình.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino muốn thành lập một công ty “chị em” để tiếp quản việc tổ chức các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup, trước khi bán một phần đáng kể cổ phần của công ty mới này.

Theo các nguồn tin, Chủ tịch FIFA muốn huy động 4,2 tỷ USD (khoảng 3,1 tỷ bảng Anh) cho dự án này ngay từ tháng 10 tới. FIFA được cho là đã thuê ngân hàng JPMorgan của Mỹ làm đơn vị tư vấn cho thương vụ. Nếu kế hoạch được thông qua, Thrive Eternal, công ty do Joshua Kushner làm Giám đốc điều hành (CEO), em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là sẽ mua 20% cổ phần.

FIFA tuyên bố rằng 211 liên đoàn thành viên của tổ chức này sẽ nhận được 40 triệu USD (khoảng 30 triệu bảng Anh) mỗi liên đoàn nếu chấp thuận đề xuất thành lập công ty FIFA Forward Enterprise trong vòng 53 ngày.