Kỳ Duyên bị chê khi trình diễn trang phục dân tộc

Trong tập 6 của Miss Universe Vietnam 2024, top 29 thí sinh bước vào đêm trình diễn "Trang phục dân tộc". Với chủ đề Điển tích điển cố Việt Nam, các trang phục khai thác đậm tính văn hóa, truyền thống dân tộc.

Ở tập này, Nguyễn Cao Kỳ Duyên trình diễn trang phục trong bộ sưu tập "Phù Đổng Thiên Vương" của NTK Nguyễn Minh Triết, lấy cảm hứng từ Thánh Gióng.

Bộ sưu tập tái hiện Thánh Gióng qua 3 giai đoạn. Kỳ Duyên thể hiện hình ảnh Thánh Gióng bay về trời, biểu tượng cho sự bất tử và trường tồn của di sản văn hóa Việt Nam. Người đẹp có màn đu dây trình diễn trên cao đầy khí thế.

Phần trình diễn của Kỳ Duyên.

Màn trình diễn cũng giúp Kỳ Duyên có tên trong top 5 thí sinh thể hiện tốt nhất cùng Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Thị Kiều Trang, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Quỳnh Anh. Tuy nhiên cô vẫn chưa giành chiến thắng cuối cùng.

Hoá thân thành hình ảnh cô Tấm duyên dáng, thí sinh Vũ Thúy Quỳnh giành chiến thắng tập 6 của Miss Universe Vietnam 2024.

Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp Kỳ Duyên không trở thành thí sinh xuất sắc nhất mỗi tập dù nhiều lần có tên trong top 5.

Sau khi lên sóng, phần thi của Kỳ Duyên tiếp tục nhận được sự chú ý khán giả. Bên cạnh những đánh giá về sự tự tin của Kỳ Duyên khi đu dây trên cao, nhiều ý kiến cho rằng cô nên tiết chế biểu cảm. Khán giả nhận định Kỳ Duyên có phần biểu cảm "hơi lố", không phù hợp với hình tượng Thánh Gióng.

"Cái biểu cảm nó hơi lố thật sự", "Không thấy khí thế hùng hồn đâu chỉ thấy thần thái ngông nghênh, diễn gì mà kỳ cục vậy trời biểu cảm gương mặt cũng sượng luôn", "Biểu cảm giống kiểu đi đánh lộn hơn là khí chất", "Sao tôi nhìn khó chịu chứ không thấy tính dân tộc"... là một số bình luận của khán giả.

Miss Universe Vietnam 2024 đã trải qua 6 tập phát sóng để bước vào bán kết và chung kết.

Qua một hành trình ở các tập, khán giả vẫn chưa đánh giá cao Kỳ Duyên dù từng được xem là "không có đối thủ". Trong chương trình, Kỳ Duyên liên tục để lộ những điểm yếu như thuyết trình, khả năng ngoại ngữ, thậm chí là phần thể hiện bị cho là kém hơn so với các thí sinh khác.

Đỉnh điểm khi trong tập 2 của Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên gây thất vọng cho khán giả trong phần thuyết trình của mình.

Với câu hỏi ứng xử: “Việc đọc sách giúp bạn thay đổi cuộc đời mình như thế nào?”, cô chỉ nói được hai câu và lộ rõ việc hổng kiến thức cùng sự ngập ngừng lo lắng trong suốt phần thi. Màn thuyết trình còn dang dở của Kỳ Duyên khiến ban giám khảo hụt hẫng và quyết định đưa cô vào top 3 nguy hiểm.

Khán giả không tin một người có kinh nghiệm làm nghề lâu năm như Kỳ Duyên lại có phần thể hiện sa sút như vậy.

Kỳ Duyên cũng từng nhiều lần phải lên giải thích về áp lực và những khó khăn phải đối mặt khi trở lại đấu trường sắc đẹp.

"10 năm rồi Kỳ Duyên mới trở lại với sân chơi sắc đẹp, thử thách thực sự. Không như những gì mọi người nghĩ, tâm thế đi thi của tôi giờ khác, môi trường và mọi thứ xung quanh giờ khác xưa nhiều lắm, nên thật sự tôi hơi khớp nhẹ, cần thời gian thích nghi 'môi trường vừa quen mà cũng vừa lạ' ấy. Tôi không hoàn hảo, áp lực nhiều lắm, lại bị tâm lý mọi người kỳ vọng, rồi tự làm khó mình", Kỳ Duyên nói.

Dù phong độ trồi sụt xuyên suốt cuộc thi nhưng Kỳ Duyên vẫn nhận được nhiều sự kỳ vọng từ công chúng cho vị trí cao nhất. Song nếu muốn thuyết phục cô cần phải hết mình và chứng minh được thực lực trong những chặng đua cuối.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m76, số đo 86-60-94 cm. Thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.