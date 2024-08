Kỳ Duyên lại thi Hoa hậu: Vinh quang còn ở phía trước, rủi ro đã luôn cận kề

Hoa hậu Kỳ Duyên ghi danh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam "gây bão" mạng xã hội. Theo người đẹp sinh năm 1996, lý do cô thi Miss Universe Vietnam là để để thực hiện ước mơ đến với đấu trường sắc đẹp thế giới mà cô bỏ lỡ thời gian trước.

Song, với những gì đã thể hiện trong 2 tập vừa lên sóng của Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên khiến khán giả hoang mang. Không nhiều người dám đặt niềm tin rằng Kỳ Duyên sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Kỳ Duyên đang làm khó bản thân?

Năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đây là cuộc thi nhan sắc uy tín, danh giá top đầu trong số các “đấu trường” nhan sắc Việt.

Xưa nay, các người đẹp Việt thi đi thi lại các cuộc thi nhan sắc là điều không hiếm. Thậm chí, có người còn bị nói đùa là dành cả thanh xuân để đi thi Hoa hậu. Tuy nhiên, việc người đẹp đã giành ngôi vị cao nhất tại một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất Việt Nam tiếp tục tham gia một cuộc thi khác ở mức độ tương đương là điều xưa nay hiếm.

Thêm vào đó, thời gian đăng quang của Kỳ Duyên đã trôi qua 10 năm. Trong suốt những năm đó, cô từng trở thành giám khảo, mentor của một số sân chơi nhan sắc. Cô cũng giữ vị trí vedette trong nhiều show diễn thời trang đình đám. Có thể nói, trong showbiz Việt hiện nay, Kỳ Duyên chưa hẳn là tên tuổi hạng A nhưng cũng có một vị thế nhất định.

Nếu trong các sự kiện giải trí, tên tuổi của Kỳ Duyên có thể được giới thiệu trước cả những cái tên như Dược sĩ Tiến, Hoa hậu Hương Giang... Thế nhưng, đến với Miss Universe Vietnam 2024, mọi thứ lại đảo lộn. Cô trở thành thí sinh, còn những người kia lại ở vai trò nhà tổ chức, giám khảo. Kỳ Duyên sẽ phải ra sức chứng minh năng lực của mình, để được họ ghi nhận.

Việc gạt bỏ danh tiếng, vị thế đang có để một lần nữa quay về vạch xuất phát có thể coi là quyết định dũng cảm, đáng được ghi nhận của người đẹp sinh năm 1996. Nhưng liệu đó có phải là một quyết định khôn ngoan của Kỳ Duyên hay không, thì câu trả lời còn ở phía trước.

Ngoài sự dũng cảm, Kỳ Duyên có gì để chinh phục vương miện Miss Universe Vietnam 2024? Không thể phủ nhận, so với các thí sinh mới chân ướt chân ráo đi thi Hoa hậu, Kỳ Duyên có lợi thế hơn về mặt kinh nghiệm bởi dù gì, cô cũng đã có 10 năm tôi luyện trong showbiz. Và dù nhận phải nhiều ý kiến trái chiều khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, nhưng điều đó cũng là minh chứng cho thấy khả năng vượt trội của Kỳ Duyên.

Nhưng những lợi thế trên cũng chính là "điểm chết" của Kỳ Duyên. 10 năm qua, công chúng luôn dõi theo Kỳ Duyên. Họ đã quá quen thuộc với cô. Họ biết cô đã làm gì, đã thay đổi ra sao, có khả năng gì vượt trội.

Và khi cô xuất hiện ở Miss Universe Vietnam 2024, công chúng đương nhiên sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Họ muốn biết Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024 có gì khác với Kỳ Duyên của Hoa hậu Việt Nam 2014. Họ chờ mong 10 năm kinh nghiệm của cô đủ để khiến cô trở nên vượt trội so với các thí sinh khác. Họ cần được thấy sự thay đổi của "thí sinh Kỳ Duyên" so với một "Hoa hậu Kỳ Duyên" vẫn thường xuất hiện trên truyền thông.

Chưa kể, Kỳ Duyên đã bước sang tuổi 27 - Đó không phải là con số lý tưởng đối với các cuộc thi nhan sắc.

Vinh quang còn ở phía trước, rủi ro đã luôn cận kề

Với danh tiếng đã có, ngay từ khi cuộc thi công bố danh sách thí sinh, Kỳ Duyên đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh nhất của cuộc thi.

Thế nhưng, sau 2 tập lên sóng, Kỳ Duyên đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả. Trong tập mở màn, Kỳ Duyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều lại khi có màn thể hiện "hời hợt, thiếu lửa". Những hình ảnh khi cô catwalk tràn ngập trên mạng xã hội. Nhiều khán giả không thể tin rằng, một Kỳ Duyên từng giữ vị trí vedette trong nhiều show diễn thời trang lại có cách trình diễn vụng về như thế.

Khi cuộc thi không yêu cầu thí sinh giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, Kỳ Duyên vẫn quyết chơi trội. Thế nhưng, khả năng ngoại ngữ của cô lại một lần nữa khiến khán giả "ngã ngựa". Trên mạng xã hội, khán giả đưa ra nhiều bình luận tiêu cực xung quanh bài giới thiệu của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Tại tập thứ 2, Kỳ Duyên tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi lộ rõ việc hổng kiến thức cùng sự ngập ngừng lo lắng trong suốt phần thi. Bài thuyết trình dài 2 câu với khẳng định "chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách" cùa Kỳ Duyên làm dậy sóng mạng xã hội.

Vài ngày sau đó, Kỳ Duyên có lên tiếng giải thích, rằng cô đã chuẩn bị rất kỹ cho bài thuyết trình này. Tuy nhiên, khi đứng trước ban giám khảo, cô quá run và quên sạch những gì mình đã chuẩn bị. Người đẹp cũng khẳng định, trong phần phỏng vấn sau đó của ê-kíp cuộc thi, cô đã đưa ra câu trả lời đầy đủ, trọn vẹn. Kỳ Duyên cũng đăng tải đầy đủ câu trả lời của mình lên trang cá nhân.

Và lẽ dĩ nhiên, bài thuyết trình đó khá ấn tượng, hơn hẳn những gì Kỳ Duyên đã thể hiện khi đứng trước ban giám khảo. Tuy nhiên, Miss Universe Vietnam 2024 là một cuộc thi - nơi thí sinh chỉ được "làm bài" một lần duy nhất. Không thể bắt ban giám khảo, khán giả nhìn vào những gì thí sinh đã chuẩn bị. Họ sẽ chú ý nhiều hơn tới khoảnh khắc mà những người đẹp này thể hiện trên sân khấu. Và khoảnh khắc đó, chỉ diễn ra một lần và không bao giờ có lại.

Hơn nữa, lời giải thích của Kỳ Duyên lại khiến một bộ phận khán giả thất vọng. 10 năm chinh chiến trong showbiz chưa đủ để Kỳ Duyên giữ được bình tĩnh tối thiểu trước ban giám khảo, ngược lại, nó vẫn còn khiến mọi ý tưởng trong đầu cô biến mất. Vậy ai dám trao cho Kỳ Duyên niềm tin để cô trở thành đại diện Việt Nam đi thi đấu trường nhan sắc quốc tế?

Phần thi gây thất vọng của Kỳ Duyên.

Dĩ nhiên, Miss Universe Vietnam 2024 mới chỉ đi được những chặng đầu tiên. Còn quá sớm để đánh giá khả năng đi xa của Kỳ Duyên. Biết đâu, người đẹp Nam Định sẽ lật ngược thế cờ, một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang.

Thế nhưng, trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc đang bão hòa ở Việt Nam như hiện nay, giả sử có giành được ngôi vị cao nhất, nhiều người cho rằng, vị thế của Kỳ Duyên chắc cũng không thay đổi nhiều. Vinh quang mà cô có được, chắc gì đã lộng lẫy như 10 năm trước, khi mà danh hiệu Hoa hậu vẫn còn rất nhiều giá trị và nhiều người vẫn quan niệm, Hoa hậu là đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Có vẻ như Kỳ Duyên đang đi trên con đường mà vinh quang còn ở phía trước nhưng rủi ro đã luôn cận kề.

Bạn có ủng hộ quyết định thi Miss Universe Vietnam 2024 của Kỳ Duyên?

Trong cuộc trò chuyện với Báo điện tử VTC News, nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam) - người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khẳng định, nếu không may thất bại ở cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, danh xưng Hoa hậu Việt Nam 2014 và vị thế của Kỳ Duyên chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

"Nếu là Hoa hậu Kỳ Duyên, tôi sẽ không thi Miss Universe Vietnam" - ông Dương Kỳ Anh nói.

Cũng theo ông Dương Kỳ Anh cho rằng nếu Kỳ Duyên muốn "làm mới" bản thân thì có nhiều cách. "Cô ấy có thể hoạt động từ thiện, phấn đấu có bằng cấp, học vị tương xứng hơn hay hoạt động văn hoá để làm mới mình. Từ danh hiệu Hoa hậu có thể vươn lên tầm cao hơn nữa.

Còn nếu cô ấy muốn thi quốc tế thì có thể đăng ký tham gia dự thi chứ không nhất thiết phải thông qua Miss Universe Vietnam. Tuy nhiên, đó là quyết định riêng của Kỳ Duyên, mong rằng cô ấy sẽ có bước tiến dài trong cuộc thi lần này", ông nói thêm.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện tại, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.