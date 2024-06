Kinh tế Long An phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

(VTC News) -

Ngày 19/6, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An Trần Văn Tươi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của tỉnh ước đạt 5,26%. Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2021 đến nay. Trong đó, khu vực 1 tăng 2,93%; khu vực 2 tăng 5,54% và khu vực 3 tăng 6,46%.

“Điều này cho thấy tình hình kinh tế của tỉnh đang phục hồi mạnh mẽ từ sau đại dịch COVID-19”, ông Trần Văn Tươi nói.

Trong năm 2024, tỉnh Long An đã đề ra 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Trong 6 tháng, có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả rất tích cực như tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ sản lượng lúa chất lượng cao; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; số bác sĩ/vạn dân…

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp và xây dựng có xu hướng phục hồi tích cực với mức tăng trưởng của cả khu vực đạt 5,54%.

Bên cạnh đó, nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư như tổ chức thành công các cuộc gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư tiềm năng; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp hàng tháng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh…

Về tình hình phát triển công nghiệp và xây dựng, theo nhận định của các cơ quan chức năng, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thích ứng với tình hình mới, khắc phục các vướng mắc, khó khăn, chủ động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn Long An phục hồi rõ nét, tăng trưởng theo từng tháng, từng quý.

Cụ thể, tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 5,54% (cùng kỳ đạt 3,54%); trong đó, ngành công nghiệp ước tăng 5,6% (cùng kỳ tăng 3,6%). Đặc biệt, một số doanh nghiệp lớn của tỉnh Long An có được đơn hàng mới và tăng sản lượng sản xuất trong những tháng đầu năm đã vực dậy ngành công nghiệp của tỉnh.

Cùng với đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng tại các địa bàn trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp.

Đồng thời, đầu tư công được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm, tỷ lệ giải ngân đạt 34,03% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 5/2024 tăng khá cao so với cùng kỳ, tăng 50,78%...

Tuy vậy, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Long An cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, tốc độ tăng GRDP vẫn thấp hơn so với yêu cầu đề ra; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn nhất định; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm so với kế hoạch đề ra;

Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với các dự án đầu tư còn nhiều vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư; tình hình nắng nóng kéo dài kết hợp tình trạng xâm nhập mặn, gây thiếu nước một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tỉnh Long An sẽ triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các dự án quan trọng được giao; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ Đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc; quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp; quy hoạch vùng huyện; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An.

Ngoài ra, tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa bàn trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2024 và tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước.