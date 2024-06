(VTC News) -

Quả chôm chôm rất tốt cho sức khỏe do chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, đồng, kali, calcium…Trên thị trường có nhiều loại chôm chôm khác nhau, do đó kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ là điều cần thiết để luôn mua được những quả ngon nhất để ăn hoặc biếu tặng, thắp hương.

Kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ

Với bí quyết chọn chôm chôm dưới đây, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn mua được những quả chôm chôm ngon, đảm bảo chất lượng.

Quan sát vỏ ngoài

Quan sát vỏ ngoài là một trong những kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ. (Ảnh: Tiki)

Màu sắc của chôm chôm là yếu tố quan trọng đầu tiên. Chôm chôm chín thường có màu sắc tươi sáng và đồng đều. Tùy thuộc vào loại chôm chôm, bạn có thể thấy các màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, hoặc cam. Ví dụ chôm chôm nhãn sẽ có vỏ màu vàng sáng, khi chín có màu vàng đậm. Chôm chôm nhãn thường có cùi dày và ngọt hơn. Còn chôm chôm Java thì có vỏ màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm.

Những quả chôm chôm có màu sắc tươi sáng thường là dấu hiệu của sự chín mọng và ngon miệng. Tránh chọn những quả có màu sắc không đều, thâm đen hoặc có vết nứt vì điều này cho thấy quả đã bị hỏng hoặc không còn tươi ngon.

Ngoài ra chôm chôm tươi thường có gai mềm và hơi cong. Tránh chọn những quả có gai cứng, khô và bị rụng nhiều, dấu hiệu đã để lâu và không còn tươi.

Kiểm tra độ chín và tươi

Khi cầm quả chôm chôm, bạn nên cảm nhận được sự chắc chắn và nặng tay. Những quả nhẹ và mềm thường là quả đã quá chín hoặc bị héo. Bạn cũng có thể nhẹ nhàng nhấn vào vỏ quả để kiểm tra. Nếu quả cứng và đàn hồi tốt, đó là dấu hiệu của một quả chôm chôm tươi ngon.

Chôm chôm tươi có mùi thơm đặc trưng, dễ chịu. Nếu quả không có mùi hoặc có mùi lạ, hãy tránh chọn. Một quả chôm chôm tươi ngon sẽ mang lại hương thơm ngọt ngào, dễ chịu, tạo cảm giác muốn ăn ngay.

Kiểm tra cùi

Cùi dày là đặc điểm của những quả chôm chôm ngon. (Ảnh: Cooky.vn)

Cùi dày là đặc điểm của những quả chôm chôm ngon. Khi bóc vỏ, cùi chôm chôm nên dày và mọng nước. Đặc biệt, cùi chôm chôm ngon thường không bị dính nhiều vào hạt, dễ dàng tách rời và thưởng thức.

Nhấn nhẹ vào quả để kiểm tra là một kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ. Nếu cảm thấy cùi chắc và đàn hồi, đó là quả chôm chôm ngon.

Để chắc chắn chôm chôm có cùi dễ tróc vỏ, bạn có thể thử bóc một quả tại chỗ bán và kiểm tra trước khi mua số lượng lớn.

Chọn chôm chôm theo mùa

Chôm chôm thường vào mùa từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Chọn mua chôm chôm vào đúng mùa vụ sẽ giúp bạn có được những quả tươi ngon nhất, giá cả hợp lý và ít bị xử lý hóa chất. Mùa vụ chôm chôm là thời điểm cây cối sinh trưởng tốt nhất, cho ra những quả chín mọng và ngon ngọt nhất.

Một kinh nghiệm chọn chôm chôm dày cùi, tróc vỏ khác là mua ở những nơi uy tín, chẳng hạn như các cửa hàng trái cây lớn, siêu thị vì ở đây thường có quy trình kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng, tiêu chuẩn đầu vào cao.

Cách bảo quản chôm chôm

Chôm chôm nên được bảo quản ở điều kiện mát mẻ, tốt nhất là trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản chôm chôm là từ 10-12°C. Điều này giúp giữ độ tươi và ngăn chặn quá trình chín quá nhanh.

Khi bảo quản chôm chôm trong tủ lạnh, bạn nên đặt trong túi nhựa hoặc hộp kín để tránh làm mất độ ẩm và giữ cho quả luôn tươi ngon. Bạn cũng có thể bảo quản chôm chôm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp nếu không có tủ lạnh.

Chôm chôm tươi có thể giữ được từ 5-7 ngày trong điều kiện bảo quản tốt. Hãy kiểm tra chôm chôm thường xuyên và sử dụng ngay khi quả có dấu hiệu chín quá mức. Nếu thấy chôm chôm bắt đầu mềm và có mùi lạ, hãy loại bỏ ngay để tránh ảnh hưởng đến các quả khác.