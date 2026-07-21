Vì sao cầu thủ Argentina, Tây Ban Nha ẩu đả sau chung kết World Cup 2026?

(VTC News) -

Ngày 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026. Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất sau trận là màn hỗn chiến nổ ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tâm điểm của vụ việc là vụ xô xát giữa Leandro Paredes với Eric Garcia và Gavi, kết thúc bằng việc tiền vệ Barcelona ngã xuống sân. Theo Marca, nguyên nhân thực sự của vụ ẩu đả xuất phát từ một hành động của Nahuel Molina đối với Rodri.

Nhờ những góc quay mới từ truyền hình, diễn biến dẫn đến vụ xô xát đã được làm sáng tỏ. Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ dự bị của Tây Ban Nha đồng loạt chạy vào sân để ăn mừng chức vô địch cùng các đồng đội. Rodri là một trong những người lao vào sân và khi chạy ngang qua Nahuel Molina. Hậu vệ Argentina khi đó bất ngờ tung cú đấm vào ngực tiền vệ của Tây Ban Nha.

Rodri lập tức dừng lại và quay sang đối chất với Molina. Hậu vệ Argentina cũng không lùi bước, tạo nên màn đối đầu căng thẳng. Eric Garcia sau đó lao đến để can ngăn Molina, nhưng tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Leandro Paredes xuất hiện, dùng tay đẩy mạnh vào vùng cổ của Eric Garcia. Ngay sau đó, Gavi tiến đến đối đầu với tiền vệ Argentina. Paredes không ngần ngại vung tay, khiến Gavi ngã xuống sân.

Màn hỗn chiến nổ ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc. (Ảnh: Reuters)

Paredes sau đó đã phải nhận thẻ đỏ và hiện có nguy cơ đối mặt với án phạt bổ sung vì hành vi bạo lực. Các cơ quan kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ xem xét toàn bộ vụ việc trước khi đưa ra quyết định xử phạt.

Ngoài ra, thành viên ban huấn luyện Argentina là Roberto Ayala cũng đã có hành vi tấn công Dani Olmo. Tiền vệ Tây Ban Nha tỏ ra vô cùng sửng sốt trước những gì xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc.

Chứng kiến cuộc hỗn chiến này, nhiều chuyên gia và cựu danh thủ lên án gay gắt hành vi của các cầu thủ Argentina. Nhiều người cho rằng lối chơi quá quyết liệt của Argentina trong trận bán kết gặp Anh đã vượt quá giới hạn, nhưng những gì diễn ra ở trận chung kết còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer đã chỉ trích gay gắt hành động của các cầu thủ Argentina trong phần bình luận sau trận trên BBC. “Paredes đã tung hai hoặc ba cú đấm thẳng vào mặt đối phương. Cậu ấy chủ động lao vào họ. Trong bóng đá không có chỗ cho những hành động như vậy. Chúng ta đều hiểu trận đấu này có ý nghĩa lớn thế nào với Argentina và việc thất bại đau đớn ra sao, nhưng thua cuộc cũng phải có cách. Chúng ta đã chứng kiến điều này từ Argentina quá nhiều lần. Phản ứng của họ sau tiếng còi mãn cuộc thật sự rất tệ”, ông bình luận.

Nhà báo và người dẫn chương trình nổi tiếng Piers Morgan cũng lên án gay gắt hành động của các cầu thủ Argentina. “Hành vi của các cầu thủ Argentina ở cuối trận thật đáng xấu hổ, đặc biệt là Paredes. Họ chỉ là một nhóm côn đồ bạo lực và là nỗi ô nhục của bóng đá. Chưa bao giờ tôi vui khi thấy một đội bóng thất bại như lần này”, ông viết trên mạng xã hội X.