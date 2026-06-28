HLV Bồ Đào Nha: 'Ronaldo chơi rất, rất tốt'

(VTC News) -

Trong buổi họp báo sau lượt trận cuối bảng K World Cup 2026 với Colombia ngày 28/6, huấn luyện viên Roberto Martinez lần nữa giải thích quyết định không thay Cristiano Ronaldo khi cầu thủ này mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định đây là lựa chọn mang tính chiến thuật.

"Cristiano là tiền đạo cắm. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có khả năng di chuyển rất tốt trong vòng cấm. Với chúng tôi, điều quan trọng là phải đồng bộ các pha di chuyển của cậu ấy với 10 cầu thủ còn lại. Đó là một phần trong quá trình hoàn thiện của cả tập thể", HLV Martinez nói.

HLV Roberto Martinez khẳng định Ronaldo không gặp vấn đề về thể lực. (Ảnh: AP)

Ông cũng khẳng định Cristiano Ronaldo không gặp vấn đề về thể lực. Theo HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, ban huấn luyện theo dõi dữ liệu thể chất của các cầu thủ theo thời gian thực trong trận đấu.

"Cristiano đang có thể trạng rất tốt. Chúng tôi theo dõi dữ liệu thể lực theo thời gian thực và cậu ấy đã chơi rất, rất tốt. Giờ toàn đội có bốn ngày để hồi phục và tất cả cầu thủ đều được theo dõi theo cùng một quy trình", ông nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông có hài lòng với màn trình diễn của thủ quân 41 tuổi hay không, nhà cầm quân này cho biết ông tránh so sánh Ronaldo với các cầu thủ khác: "Chúng tôi không so sánh cầu thủ này với cầu thủ khác để đưa ra quyết định. Điều đó rất thiếu chuyên nghiệp. Điều tôi có thể nói là chúng tôi theo dõi toàn bộ dữ liệu trực tiếp trong trận đấu cũng như trong quá trình tập luyện. Mỗi trận đấu đều là cơ hội để đánh giá".

Video: Bồ Đào Nha thoát thua trong thời gian bù giờ

Trận hòa với Colombia khiến Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng với một chiến thắng và hai trận hòa. HLV Martinez thừa nhận đội bóng của ông gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu. Colombia gây nhiều khó khăn bằng lối chơi giàu tốc độ, các pha chuyển trạng thái nhanh và những tình huống tranh chấp tay đôi.

"Chúng tôi để Colombia chơi theo cách họ muốn. Họ thích chuyển trạng thái và tạo ra nhiều pha đấu tay đôi. Chúng tôi cần kiểm soát bóng nhưng không đưa ra được những quyết định đúng để làm điều đó. Khi không cầm được bóng, chúng tôi không thể phát huy tối đa tài năng cá nhân của các cầu thủ".

Một trong những điểm sáng lớn nhất của Bồ Đào Nha là thủ môn Diogo Costa. Người gác đền này có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội nhà giữ sạch lưới trước sức ép lớn từ Colombia.

"Diogo Costa đã có màn trình diễn tuyệt vời. Được chứng kiến cậu ấy thi đấu ở đẳng cấp như vậy là điều rất quan trọng với chúng tôi", HLV Martinez nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Bồ Đào Nha vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện trước trận gặp Croatia ở vòng 1/16. Tuy nhiên, ông khẳng định quan điểm về việc Bồ Đào Nha là ứng viên vô địch vẫn không thay đổi.

"Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. "World Cup thứ nhất" đã kết thúc. Giờ là lúc chuẩn bị cho Croatia - một đối thủ châu Âu mà chúng tôi hiểu rất rõ. Mục tiêu không thay đổi. Quy trình cũng không thay đổi. Giờ toàn đội chỉ tập trung hồi phục và chuẩn bị trong bốn ngày tới", ông khẳng định.