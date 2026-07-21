Giải đấu Pocari Sweat Run lần đầu đến Hà Nội, thu hút hơn 5.000 VĐV tranh tài

(VTC News) -

Sáng 21/7, đại diện chính quyền Thành phố Hà Nội và Ban Tổ chức đã có buổi gặp gỡ báo chí, các câu lạc bộ chạy bộ (run club) để công bố thông tin chi tiết về Giải chạy chuyên nghiệp quốc tế Pocari Sweat Run 2026 (PSR 2026) tại Hà Nội. Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên giải chạy quy mô quốc tế này được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện công bố giải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài chia sẻ: “Tôi đánh giá cao việc Ban Tổ chức Pocari Sweat Run lựa chọn Hà Nội là điểm đến cho mùa giải năm 2026. Tôi hy vọng, giải chạy sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động thể thao cộng đồng tại Hà Nội, lan toả tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống năng động, từ đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng như nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ của người dân Thủ đô”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/9 tại Hà Nội, quy tụ 5.000 vận động viên tham gia tranh tài tại hai địa điểm xuất phát: Công viên Thống Nhất (đối với cự ly 21km) và Công viên Hòa Bình (đối với cự ly 3km, 5km và 10km).

Để phục vụ 5.000 vận động viên, Ban tổ chức triển khai hệ thống vận hành bài bản với 3 tiêu chí. Đường chạy được khảo sát nhiều lần trước giải, bố trí lực lượng y tế, tình nguyện viên và hệ thống phân luồng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham dự. Mỗi kilomet đều có biển chỉ dẫn rõ ràng cùng đội ngũ hỗ trợ xuyên suốt tuyến đường.

Một trong những điểm nhấn của giải là hệ thống trạm tiếp nước và bổ sung ion được bố trí với mật độ dày hơn nhiều giải chạy thông thường. Nước ion và nước lọc được phân bổ hợp lý nhằm giúp vận động viên bù nước, bổ sung các ion thiết yếu và duy trì thể trạng trong suốt quá trình thi đấu.

Ban tổ chức cũng thiết kế lộ trình đi qua nhiều không gian văn hóa đặc trưng của Hà Nội, ưu tiên những tuyến đường rộng và thông thoáng. Bên cạnh các cự ly quen thuộc, việc bổ sung cự ly 3 km nhằm tạo điều kiện cho người mới bắt đầu làm quen với chạy bộ. Ngoài nội dung thi đấu, sự kiện còn có khu Expo, các hoạt động bên lề và khu vực phục hồi dưới hệ thống lều mái che dành cho vận động viên sau khi về đích.