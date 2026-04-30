Khu đô thị Đại học quốc tế ‘giải cơn khát’ giáo dục chất lượng cao

Việc Khu đô thị Đại học quốc tế quy mô lớn do Vingroup làm chủ đầu tư chính thức khởi công đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Không chỉ là một dự án bất động sản, mô hình này được định vị như “thành phố học thuật” tích hợp, nơi giáo dục, nghiên cứu và đời sống đô thị được tổ chức trong cùng một không gian.

Không gian đại học tích hợp là điểm nhấn khác biệt

Khác với các khu đô thị truyền thống, Khu đô thị Đại học quốc tế được phát triển theo mô hình “university town”, trong đó trường học không tồn tại tách biệt mà trở thành hạt nhân của toàn bộ hệ sinh thái. Theo định hướng, khu đô thị sẽ tích hợp các trường đại học quốc tế, trung tâm nghiên cứu, khu ký túc xá, nhà ở cho chuyên gia, cùng hệ thống tiện ích như thương mại, y tế, thể thao và không gian sáng tạo.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận “sống – học – làm việc” trong cùng một khu vực. Điều này không chỉ giúp tối ưu thời gian di chuyển mà còn tạo ra môi trường học thuật liên ngành, nơi sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp có thể tương tác thường xuyên.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, Khu đô thị Đại học Quốc tế là nơi hội tụ hài hòa không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu.

“Chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng và Nhà nước để hình thành một đô thị tri thức đẳng cấp hàng đầu khu vực, nơi nuôi dưỡng thế hệ nhân tài và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn”, ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, tại Dự án khu đô thị Đại học Quốc tế, đơn vị này đặt tầm nhìn xây dựng một “thành phố công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á”. Khu đô thị sẽ tạo động lực dẫn dắt thị trường bất động sản toàn khu vực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, con người là trung tâm, tri thức là động lực và môi trường sống là nền tảng.

Vingroup dành hơn 150 ha để phát triển hệ thống giáo dục tri thức toàn diện và nghiên cứu chất lượng cao, hướng tới hình thành một hệ sinh thái học thuật và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Phó Chủ tịch Vingroup nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang mô hình dựa trên tri thức và công nghệ, những đô thị có khả năng nuôi dưỡng con người, thu hút nhân tài và thúc đẩy sáng tạo sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh dài hạn. Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hình để trở thành một trong những hạt nhân như vậy.

“Chúng tôi tin rằng, tại đây sẽ hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa năng động, các doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức giáo dục hàng đầu - những lực lượng sẽ cùng nhau tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển dài hạn của TP.HCM, đặc biệt là trong việc thúc đẩy kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng không gian phát triển về phía Tây Bắc”, ông Hiệp chia sẻ.

“Giải bài toán” thiếu hụt không gian giáo dục chất lượng cao

Ông Hoàng Văn Tiến, chuyên gia giáo dục nhận định, TP.HCM hiện đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng giáo dục, đặc biệt ở phân khúc đại học chất lượng cao và quốc tế. Nhiều trường đại học nằm rải rác, quỹ đất hạn chế, thiếu không gian nghiên cứu hiện đại.

Khu đô thị đại học mới được kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn cung cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc tế, thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh đó, khu đô thị này cũng sẽ là nơi giữ chân sinh viên trong nước thay vì du học sớm và tạo môi trường nghiên cứu – khởi nghiệp ngay tại chỗ

“Chúng ta có thể hiểu đơn giản là dự án hướng tới việc nâng cao “năng lực tri thức nội đô”, thay vì phụ thuộc vào các trung tâm giáo dục nước ngoài”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, dự án Khu đô thị Đại học quốc tế cũng sẽ phần nào giảm áp lực đô thị, tái phân bổ dân cư cho TP.HCM. Cụ thể, hiện nay, thành phố đang trong tình trạng quá tải ở khu vực trung tâm. Việc hình thành một đô thị đại học ở khu vực quy hoạch mới sẽ góp phần giãn dân, giảm áp lực giao thông và hạ tầng.

Sinh viên, giảng viên và lực lượng lao động tri thức có thể sinh sống ngay tại khu đô thị này thay vì di chuyển hàng chục km mỗi ngày. Điều này không chỉ giảm ùn tắc mà còn góp phần hình thành các “cực tăng trưởng” mới ngoài trung tâm.

Cũng theo ông Tiến, một khu đô thị đại học không chỉ phục vụ giáo dục mà còn có thể trở thành hạt nhân của nền kinh tế tri thức. Khi các trung tâm nghiên cứu, startup (khởi nghiệp) và doanh nghiệp công nghệ cùng hiện diện, khả năng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là rất lớn.

Ông Tiến cho rằng dự án cũng sẽ đặt ra không ít thách thức. Điển hình như bài toán thu hút các trường đại học quốc tế danh tiếng, vận hành đồng bộ hệ sinh thái, hay đảm bảo khả năng tiếp cận của người học trong nước sẽ là những yếu tố quyết định thành công.

Tuy nhiên, ông Tiến tin rằng với kinh nghiệm phát triển các đại đô thị quy mô lớn, bước đi mới của Vingroup đang cho thấy tham vọng không chỉ dừng ở bất động sản, mà mở rộng sang lĩnh vực giáo dục – một trụ cột quan trọng của phát triển bền vững.

"Siêu dự án" hơn 2,2 tỷ USD Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô 880ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 59.000 tỷ đồng (khoảng hơn 2,2 tỷ USD). Dự án kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 và Metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành “điểm đến hội tụ” của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.