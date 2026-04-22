Cổ phiếu cao chưa từng có, vốn hóa Vingroup lập kỷ lục lịch sử

Đây cũng là mức vốn hóa cao nhất thị trường chứng khoán từ trước đến nay tại Việt Nam và là kỷ lục mới của chính doanh nghiệp này.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng 23 điểm lên 1.857 điểm. Trong đó, cổ phiếu VIC đóng góp hơn 23 điểm cho VN-Index khi tăng trần 6,97%. Cùng nhóm “họ Vin”, VHM tăng hơn 3%, VRE tăng trên 2% và VPL tăng nhẹ 0,24%.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC cũng kéo tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tăng 2,7 tỷ USD trong vòng 24 giờ. Ông Vượng đang sở hữu khối tài sản có giá trị khoảng 34 tỷ USD và xếp vị trí 67 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Tuy nhiên, do mức độ chi phối đáng kể của nhóm Vingroup, sàn HoSE rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi toàn sàn có đến 194 mã giảm, nhưng lại chỉ có 111 mã tăng.

Nhóm ngân hàng ghi nhận một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh như: STB, HDB, ACB, BID, MBB, VCB và LPB. Biên độ điều chỉnh dao động 0,3-2%. Ngược lại, nhóm này chỉ có một số mã tăng như MSB, TCB, VIB...

Tương tự, nhóm chứng khoán cũng đối diện áp lực xả hàng diện rộng. VCK, VCI, VPX, SSI, VND đều đóng cửa dưới tham chiếu. AGR là cổ phiếu hiếm hoi trong nhóm này đi lên, tăng 0,7%.

Ở nhóm dầu khí, các mã đầu ngành như GAS, BSR, PLX, PVD cũng giảm 1-3%.

Trên sàn HNX, chỉ số HXN-Index tăng 2 điểm lên 255 điểm, trong khi đó UpCom-Index giảm 0,37 điểm về ngưỡng 128 điểm.

Phiên 22/4, khối ngoại bán ròng khoảng 107 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung tại FPT.

Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng phiên thứ ba liên tiếp với tổng giá trị hơn 98 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 16,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, FPT của CTCP FPT bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 209 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 2,8 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 532.678 cổ phiếu.

Trong đó, PVS của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là mã bị bán ròng lớn nhất với giá trị 12,3 tỷ đồng. Xếp tiếp theo lần lượt là HUT (5,9 tỷ đồng), CEO (3,9 tỷ đồng), NTP (2,8 tỷ đồng), MBS (1,1 tỷ đồng)…

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 4,9 tỷ đồng.