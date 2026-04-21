Vốn hóa Vingroup sắp chạm 1,5 triệu tỷ, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 72 thế giới

(VTC News) -

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes (tính đến sáng 21/4), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, hiện sở hữu khối tài sản ròng 31,3 tỷ USD, tăng 580 triệu USD so với hôm qua.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 72 trong danh sách người giàu thế giới do Forbes xếp hạng, tăng 4 bậc so với cuối tuần trước.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 31 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Tài sản của Chủ tịch Vingroup tiếp tục tăng khi cổ phiếu VIC xác lập mức cao mới. Cụ thể, kết phiên giao dịch 20/4, VIC đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử 191.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, điều này đưa vốn hóa của Tập đoàn Vingroup lên mức 1,47 triệu tỷ đồng - sắp thành công ty 1,5 triệu tỷ đầu tiên Việt Nam.

Nếu tính từ vùng đáy ngắn hạn 123.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 24/3, thị giá của cổ phiếu VIC đã ghi nhận mức tăng hơn 52% chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Đà tăng của cổ phiếu VIC xuất hiện trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup vừa có tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng vọt so với phương án ban đầu cũng như kết quả năm ngoái.

Cụ thể, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485.000 tỷ đồng, tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

Trước đó, theo tài liệu công bố hồi đầu tháng 4, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng - đều là các mức kỷ lục nếu hoàn thành.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, Vingroup đã nâng đáng kể cả 2 chỉ tiêu trọng yếu, với mức tăng tương ứng khoảng 8% về doanh thu và 40% về lợi nhuận so với kế hoạch cũ.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, danh sách tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes còn có 7 doanh nhân khác. Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT VietJet Air với khối tài sản 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.051 thế giới.

Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) - Phó Chủ tịch Vingroup - sở hữu 3,3 tỷ USD, xếp thứ 1.283.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - hiện sở hữu 2,9 tỷ USD, xếp thứ 1.486.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu 2,4 tỷ USD, xếp thứ 1.766.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank - sở hữu 2,3 tỷ USD và hiện đứng thứ 1.831 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, sở hữu 1,2 tỷ USD, xếp thứ 3.162 thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, hiện có 1,2 tỷ USD, xếp thứ 3.182 thế giới.