Không khí sôi động tại khu nhận bib giải chạy đêm

(VTC News) -

Các Runner đổ về nhà thi đấu Nguyễn Du trong hai ngày 21 - 22/2 để nhận Bib trong giải đấu lập kỷ lục về số lượng vận động viên đăng ký tham gia của VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025.

Giải chạy đêm TP.HCM năm nay ghi nhận 12.000 vận động viên tham dự, đây là con số kỷ lục từ trước tới nay của hệ thống giải chạy VnExpress Marathon. Chính vì số lượng vận động viên đông nên năm nay, nhiều runner đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa của ngày 21/2 để tới nhận bib sớm, tránh ùn tắc.

13h ngày 21/2, hàng nghìn runner có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du để nhận bib và racekit, sẵn sàng cho giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025. Đây là sự kiện thể thao mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hàng nghìn vận động viên tới nhận bib giải chạy đêm.

Là một trong những runner có mặt sớm tại khu EXPO, chị Nguyễn Hồng Hạnh ở TP.HCM cho biết: “Đây là lần đầu tôi tham dự giải chạy đêm. Năm nay số lượng vận động viên tham dự rất đông nên tôi phải tới lấy bib sớm để tránh ùn tắc. Tôi hi vọng, sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với những cung đường đêm của TP.HCM.”

Chị Hồng Hạnh là một trong những runner lấy bib sớm tại giải chạy năm nay.

Một runner khác là anh Hoàng Thuận ở TP.HCM cũng chia sẻ rằng, anh tới nhận bib sớm để đỡ phải chờ đợi lâu. “Lần đầu trải nghiệm giải chạy đêm nhưng mình thấy vật phẩm rất tốt, rất ẩn tượng và hi vọng đường chạy sẽ có nhiều điểm thú vị. Tôi tham dự cự ly 21km và hi vọng sẽ đạt Sub 2”, anh Thuận nói thêm.

Giải thu hút hơn 600 vận động viên nước ngoài tham dự.

Bên cạnh các vận động viên nghiệp dư, dàn elite của giải chạy đêm năm nay cũng hôi tụ nhiều cái tên sáng giá như Đan Quyết, Hồng Lệ, Đỗ Thuỷ, Anna Lê.

Các elite cũng đã có mặt từ sớm để tham gia nhận bib chạy. Đa số họ đều là những vận động viên tham gia nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm chạy đêm. Giải đấu cũng thu hút hơn 600 vận động viên nước ngoài đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Vận động viên elite Anna Lê tới từ Nha Trang dành nhiều tu vấn để đạt được thành tích tốt.

Chị Anna Lê – Nha Trang chia sẻ, đây là lần thứ 3 đến với TP.HCM nhưng chị luôn sẵn sàng để chinh phục thành phố sôi động về đêm.

Chị Anna Lê cũng dành nhiều lời khuyên cho các vận động viên để có được thành tích tốt nhất. “Nên cố gắng phân bổ sức lực cũng như tạo mục tiêu của mình. Trước race, các vận động viên nên hạn chế đi lại giữa trời nắng, nạp nước và muối khoáng đầy đủ và đừng quên đi ngủ sớm để chuẩn bị một sức khoẻ tốt nhất”, chị cho biết thêm.

Nhà vô địch giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight mùa trước cũng tiếp tục có mặt tại giải đấu năm nay. Anh cho biết, năm nay giải quy tụ thêm nhiều đối thủ khác người Kenya, họ là những đối thủ thực sự mạnh. Tuy nhiên, với lợi thế là chủ nhà, anh sẽ thi đấy hết mình để có thành tích tốt nhất.

Hồng Lệ cũng tham gia giải chạy đêm năm nay, cự ly 42km

Hòa cùng không khí sôi động của giải chạy đầu tiên của năm mới, food blogger Dino Vũ, siêu mẫu Đặng Công Sơn cùng TikToker itsmevinh có mặt tại khu phát bib từ sớm. Cả ba cho biết rất mong chờ được vừa chạy, vừa ngắm cảnh đêm rực rỡ của thành phố không ngủ.

Theo Dino Vũ, anh cũng lần đầu được tham dự giải chạy đêm có quy mô lớn như VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025. "Tôi tập gym ở khu đối diện, vừa ra đã thấy mọi thứ chỉn chu, sẵn sàng đón runner khiến tôi vô cùng háo hức muốn vào nhận bib ngay", anh cho biết.

Dino Vũ trải nghiệm hoạt động tại gian hàng VPBank khu EXPO.

VPBank VnExpress Ho Chi Minh City Midnight 2025 ghi dấu hai tên tuổi uy tín và kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành hệ thống các giải chạy là Ngân hàng VPBank và VnExpress Marathon trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, kiến tạo nên những sự kiện chạy bộ đỉnh cao.

Năm nay, các VĐV sẽ được trang bị vòng tay phát sáng trong túi racekit. Với 12.000 vòng tay cùng phát sáng đồng loạt theo mỗi bước chân runner, cung đường đêm sẽ trở thành một “dòng sông ánh sáng” rực rỡ, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật ánh sáng, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ, nơi tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực của từng bước chạy được tỏa sáng.

Vòng tay phát sáng – điểm mới của giải chạy đêm năm nay được nhiều runner thích thú.

Đặc biệt, mỗi VĐV sau khi hoàn thành đường đua có thể đóng góp 30.000 đồng tham gia trồng cây bằng việc dán BIB chạy của mình lên “Rừng cây Thịnh vượng” tại khu vực về đích. Với mỗi BIB được dán lên, BTC sẽ đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ TreeBank (chương trình phi lợi nhuận do Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển quản lý và điều phối).

Mỗi chiếc BIB được dán lên “Rừng cây Thịnh vượng” tượng trưng cho một mầm xanh được gieo trồng tại Tây Ninh và Thanh Hóa, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái rừng, bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu, phòng chống thiên tai hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững đồng thời phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.