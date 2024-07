Khởi tố thầy dạy lái chặn đầu ô tô, xịt hơi cay vào tài xế ở Thái Bình

(VTC News) -

Chiều 8/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Tuấn Chuyên (SN 1978, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, Điều 318, Bộ luật hình sự.

Chuyên là giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, TP Hải Phòng.

Hà Tuấn Chuyên tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố Vũ Bá Giang (SN 1986, trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) và Vũ Đình Tùng (SN 1974, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Tại cơ quan quan điều tra, các bị can thành khẩn khai nhận hành vi chặn đầu xe, xịt hơi cay và đe doạ tài xế xe khác trên tuyến đường thuộc huyện Hưng Hà.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 28/5, Hà Tuấn Chuyên cùng đồng phạm lái ô tô chặn đầu, chèn ép xe của anh N.Q.Đ (SN 1983, thường trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) trên đường Thái Hà, huyện Hưng Hà

Chuyên thách thức, chửi bới và dùng bình xịt hơi cay xịt vào tài xế Đ., đồng thời đe dọa tháo hơi ô tô của nạn nhân.

Thầy dạy lái xe chửi bới, xịt hơi cay vào tài xế ô tô khác. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, thầy giáo dạy lái xe còn lớn tiếng yêu cầu tài xế xoá clip, nếu "không xoá đi bố sẽ đánh mày chết", rồi ra lệnh "tắt clip, mày không tắt bố tháo hơi xe". Người này còn nói: "Bố mày ở đây công an giao thông còn chưa ấy bố mày nhé".

Khi nam tài xế hạ kính xe, người này còn thẳng tay tát tài xế và tiếp tục chửi:"Mày có xoá clip không, mày thích bướng không".