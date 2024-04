Khởi tố kẻ vu khống Trưởng Công an xã ở Hà Nam

(VTC News) -

Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phạm Hữu Chính (SN 1964 ở TP Phủ Lý, Hà Nam) về tội “Vu khống” quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam thi hành Lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hữu Chính (dấu X).

Trước đó, ngày 15/5/2023, Phạm Hữu Chính xảy ra tranh chấp trong việc đón cháu nội Phạm Ái P. (SN 2019) với chị Ôn Cẩm Loan (mẹ đẻ cháu P.) tại Trường mầm non xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng Công an xã Đồn Xá và 2 công an xã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lực lượng Công an đã mời chị Loan và ông Chính đưa cháu P. về trụ sở Công an xã làm việc.

Quá trình làm việc với hai bên, nhận thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục, ông Tiến đã báo cáo cấp trên mời đơn vị này đến giải quyết.

Sau khi Tổ công tác của Chi cục Thi hành án dân sự đến làm việc đã vận động Phạm Hữu Chính trao trả lại cháu P. cho chị Loan nuôi dưỡng theo quyết định của Tòa án nhưng Chính không đồng ý. Vì vậy, Tổ công tác hẹn ông Chính và chị Loan làm việc tiếp vào sáng 16/5/2023.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng Công an xã đã mời ông Chính và chị Loan ra về. Tuy nhiên, hai người thống nhất cùng ở lại trụ sở UBND xã Đồn Xá để chờ hôm sau cơ quan Thi hành án huyện Bình Lục giải quyết tiếp vụ việc.

Quá trình ông Chính và chị Loan ở lại, UBND xã Đồn Xá đã cung cấp đầy đủ điện, nước, quạt. Còn cháu P. được mẹ đẻ, bà ngoại và ông Chính chăm sóc tốt, không có vấn đề gì về sức khỏe.

Kết quả buổi làm việc, Tổ công tác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục buộc ông Chính phải trao trả lại cháu P. cho mẹ đẻ là chị Ôn Cẩm Loan chăm sóc theo quyết định của TAND huyện Bình Lục.

Không chấp nhận kết quả giải quyết của Tổ công tác, trong thời gian từ 27/8/2023 - 16/1/2024, ông Chính liên tiếp gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng vu khống ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng Công an xã có hành vi dâm ô, sàm sỡ và cướp dây chuyền có trị giá khoảng 15 triệu đồng của cháu Phạm Ái P., lấy trộm 5 triệu đồng trong cốp xe máy của Chính.

Quá trình điều tra, xác minh đơn tố cáo của Phạm Hữu Chính, Cơ quan Công an xác định nội dung trình bày tại đơn tố cáo là sai sự thật.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, giải thích hành vi của Phạm Hữu Chính là vi phạm pháp luật, nhưng người này vẫn tiếp tục làm đơn vu khống ông Nguyễn Minh Tiến gửi các cấp. Điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của ông Tiến.

Ngày 1/2/2024, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Công an xã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam tố giác hành vi vu khống của Phạm Hữu Chính.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hữu Chính.

Quá trình điều tra, căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phạm Hữu Chính về tội “Vu khống”. Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn.