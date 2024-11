Người mẫu Andrea Aybar bị điều tra nghi sử dụng ma tuý

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM đang điều tra vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị An (còn được biết đến với nghệ danh người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hoặc An Tây, SN 1995) và một số người bị nghi ngờ tổ chức sử dụng ma túy.

Người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An. (Ảnh: FB nhân vật)

Trước đó, vào chiều 9/11, lực lượng công an đã kiểm tra một căn hộ tại một chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức và phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Andrea Aybar dương tính với ma túy. Hiện tại, công an đang mở rộng điều tra và chưa cung cấp thêm thông tin về kết quả xử lý vụ việc.

Andrea Aybar Carmona, quốc tịch Tây Ban Nha, sống tại Việt Nam từ nhỏ nên nói tiếng Việt thành thạo. Nữ người mẫu sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng đời tư khá ồn ào và từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều người nổi tiếng.

Ngoài công việc người mẫu, Andrea còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Đáng chú ý, vai diễn của cô trong phim "Nhà trọ Balanha" đã nhận được sự quan tâm từ khán giả.