Khởi tố 2 kẻ lấy mật lợn lừa là mật gấu

(VTC News) -

Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Tân Uyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Thào A Quả (23 tuổi, quê Lào Cai) và Hảng Seo Giả (43 tuổi, quê Điện Biên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Trước đó, Công an huyện Tân Uyên phát hiện nhóm người từ nơi khác đến địa bàn chào bán mật, móng động vật hoang dã cho người dân, nên đã vào cuộc xác minh.

Ngày 3/11, cảnh sát phát hiện Quả đang tìm khách để bán 1 túi mật, giới thiệu là mật gấu. Quá trình kiểm tra, cảnh sát thu 1 túi mật động vật đã sấy khô, 1 vật thể nghi là da động vật có dính lông mày đen.

Tại cơ quan công an, Quả khai nhận túi mật kể trên không rõ là của loài động vật nào. Quả mua của Giả với giá 2 triệu đồng để bán kiếm lời.

Thào A Quả (trái) và Hàng Seo Giả tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Cảnh sát cho biết, do nắm được thị hiếu của người dân thích sử dụng mật gấu nên Quả đã mua lông, da của loài gấu; tải hình ảnh, video có nội dung cá thể gấu bị săn bắt, giết thịt trên mạng về điện thoại. Khi có người mua mật, Quả sẽ đưa những thông tin này ra để họ tin Quả có mật gấu thật.

Theo cảnh sát, từ năm 2023 đến khi bị bắt, Quả và Giả đã nhiều lần bán trót lọt mật gấu giả cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Lào Cai và các tỉnh khác, thu lợi hàng chục triệu đồng.

Từ lời khai của Quả, ngày 4/11, Công an huyện Tân Uyên đã truy tìm và bắt giữ Giả, thu trong hành lý của Giả 3 túi mật động vật.

Tại cơ quan điều tra, Giả khai nhận đã nhiều lần sang Lào mua các túi mật giả với giá 500 nghìn đồng một chiếc, về bán cho đồng bọn với giá 2 triệu đồng; hoặc Giả sẽ trực tiếp mang đến các tỉnh Lào Cai, Lai Châu để bán cho người dân với giá từ 5 tới 15 triệu đồng.

Khám xét tại nhà Giả, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ một túi mật và 4 chi động vật.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã trưng cầu giám định 5 túi mật thu giữ của 2 đối tượng. Kết quả xác định, số túi mật thu giữ từ các đối tượng trên và các bị hại đều là mật lợn.

Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra.