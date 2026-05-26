Khởi tố 12 người nhổ trộm 250 củ sâm Ngọc Linh ở Quảng Ngãi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”, xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/1, tại thôn Đăk Đơn, xã Măng Ri, nhóm đối tượng lén lút đột nhập vào khu vực trồng sâm của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, nhổ trộm 250 củ sâm Ngọc Linh cùng 1.380 gam lá sâm tươi.

Cơ quan chức năng khởi tố 12 bị can để điều tra về hành vi trộm sâm Ngọc Linh. (Ảnh:C.A)

Các bị can bị khởi tố gồm: A Chín (19 tuổi), Y Liễu (23 tuổi), Y Sáu (29 tuổi), A Nao (27 tuổi), Y Thơ (24 tuổi), Y Dỗi (35 tuổi), Y Nghe (49 tuổi), A Giang (18 tuổi), Y Đùng (25 tuổi), Đinh Văn Thiệu (40 tuổi), Y Mớ (27 tuổi) và Y Koi (38 tuổi, cùng trú thôn Đăk Đơn, xã Măng Ri).

Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Măng Ri, 250 củ sâm Ngọc Linh tươi có tổng khối lượng hơn 5,1kg, trị giá 236,5 triệu đồng; số lá sâm tươi trị giá 6,9 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản hơn 243 triệu đồng.

Được biết, cách đây hơn 10 ngày, TAND Khu vực 8 - Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: A Ghin (2004), A Phanh (2007), A Đoàn (2007, cùng trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Trộm cắp tài sản” và Đào Thị Liễu (1987), A Phiện (2001, cùng trú xã Măng Ri) về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2025, ông H.V.T. (trú thôn 2, xã Trà Linh), đại diện cho 5 hộ dân trồng sâm chung ở thôn 2, đến Công an xã Trà Linh trình báo về việc bị kẻ gian nhổ trộm gần 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp nguồn tin của quần chúng nhân dân, sau thời gian ngắn truy vết, lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan đã xác định được 3 đối tượng gây ra vụ trộm là A Ghin, A Phanh và A Đoàn.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp số sâm trên và mang về địa phương tiêu thụ. Lực lượng công an đã kịp thời thu giữ 273 gốc sâm (tổng trọng lượng 7,2kg) và 115 triệu đồng (tiền mặt và trong tài khoản) do các đối tượng bán sâm trộm cắp, cùng 2 xe mô tô là phương tiện gây án.

Vụ án sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, sau khi trộm được 273 củ sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, nhóm đối tượng A Phanh, A Đoàn và A Ghin đã mang 108 củ bán cho Đào Thị Liễu, 165 củ sâm còn lại nhờ A Phiện tiêu thụ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhiều bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại nên được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, số lượng tài sản bị chiếm đoạt lớn nên HĐXX đã xem xét, tuyên phạt các bị cáo từ 3 năm đến 7 năm tù về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.