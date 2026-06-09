Ông chủ Công ty Triệu nụ cười Hồ Quốc Thân lừa đảo: Khởi tố thêm 3 bị can

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười) Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 người.

3 người bị bắt giữ gồm Trần Quang (SN 1987); Hồ Hữu Tường (SN 1972, cùng trú phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) và Bùi Lâm Bình (SN 1978, trú phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười.

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 đối tượng.

Trong đó, Hồ Quốc Thân bị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả; 5 nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười bị đề nghị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Hà Đình Hoàn (SN 1979); Đặng Hữu Mỳ (SN 1971); Đỗ Thu Nga (SN 1981) và Hoàng Thị Xuân Dung (SN 1970); Ngô Hùng Cường (SN 1978).

Phạm Thị Ba (SN 1964, trú tại phường Bảy Hiền, TP.HCM bị truy tố về hành vi Tàng trữ tiền giả.

Theo điều tra, khi biết Thân và các Phó Tổng giám đốc bị bắt giữ, Quang, Tường và Bình tìm cách lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã tách, rút nội dung trên tiếp tục điều tra làm rõ.

Bị can Trần Quang.

Gần Tết dương lịch năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được 3 đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Thân thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu nụ cười. Khoảng cuối năm 2023, Thân được Quang, Tường tặng “đồng tiền lượng tử QFS” và giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS, nguồn tiền di sản.

Theo lời giới thiệu của các đối tượng này, đồng tiền lượng tử QFS có nguồn từ một tổ chức gọi là “Tổng bộ Hồ Chí Minh”, “Kho vàng Hồ Chí Minh” hay di sản từ 48 nước trên thế giới... bảo chứng. Điều kiện được thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng: cần người có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để làm chi phí “thụ hưởng”.

Sau đó, Quang, Tường đã giao cho Ba “trợ duyên” (hỗ trợ) Thân trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản trên. Để có tiền phục vụ cho việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” di sản có giá trị lớn trên, Thân đã thực hiện phát hành 5.000 token đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Trong quá trình thực hiện, thấy việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN có hiệu quả, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn khách mua “trợ duyên” đồng QFS TNCVN.

Nếu tư vấn cho khách hàng cá nhân, nhân viên sẽ được nhận số tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra. Còn tư vấn đối với khách hàng doanh nghiệp, nhân viên sẽ nhận được từ 3 đến 5 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra (tùy mức giá từng giai đoạn, và mức tiền cam kết với từng loại QFS TNCVN, tiền bảo chứng hay tiền được trả khi đến hạn).

Không dừng lại ở đó, nhằm thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, tháng 4/2024, Thân và đội ngũ truyền thông gồm các Phó Tổng giám đốc (Hà Đình Hoàn, Đặng Hữu Mỳ, Đặng Đỗ Thu Nga, Hoàng Xuân Dung và Ngô Hùng Cường) tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Khách hàng có thể chuyển trực tiếp hoặc thông qua trung gian (người giới thiệu, quảng bá) chuyển đến các tài khoản ngân hàng của Thân (MB, VCB, VIB).

Với chính sách và sự truyền thông quảng bá như trên, Thân và các Phó Tổng giám đốc Công ty CP Triệu nụ cười đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS TNCVN.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, với việc bán đồng QFS TNCVN, các đối tượng đã thu về hơn 34 tỷ đồng. Số tiền này, theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân đã trích ra chuyển cho các đối tượng chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng hơn 11 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản.

Đến nay các bị can đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội và nộp lại số tiền được hưởng lợi.

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, Cơ quan An ninh điều tra xác định, khoảng đầu năm 2024, Bình biết Thân phát hành đồng QFS để thu tiền của nhiều khách hàng. Bản thân Bình nhận thức rõ về đồng QFS không thể phát hành được do chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi Tàng trữ tiền giả của Thân, Ba và Quang. Cơ quan An ninh điều tra xác định, qua một số mối quan hệ, Quang quen biết với một người phụ nữ tại TP.HCM (chưa xác định được nhân thân) và được người này cho một số tờ tiền đô la Mỹ (Quang không nhớ số lượng cụ thể).

Để tạo niềm tin về nguồn di sản, Quang đã cho Thân và Ba số tiền USD này. Trong đó, Thân được cho 72 tờ tiền, Ba được cho 6 tờ tiền. Sau khi về nhà, Thân và Ba mang số tiền Quang cho cất giữ. Thân, Ba nhận thức số tiền USD mà Quang cho là giả nên không sử dụng và cũng không cho ai biết việc này.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số tiền USD thu của Thân, Ba. Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy, 78 tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá 100USD/tờ thu giữ của Hồ Quốc Thân và Phạm Thị Ba đều là giả.