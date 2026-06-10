Xem clip khách Tây gánh lúa, dân mạng đùa du lịch mà mệt như xuất khẩu lao động

(VTC News) -

Clip anh Tây gánh lúa đi khắp cánh đồng. (Nguồn: @maimeo19952)

Clip ngắn này ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị của nam du khách nước ngoài khi trải nghiệm việc nhà nông ở Việt Nam. Đầu đội nón lá, chân đi ủng cao su, người khoác áo bảo hộ màu xanh, vị khách Tây tham gia vào công cuộc thu hoạch trên cánh đồng lúa. Đòn gánh trên vai, anh gắng sức mang những bó lúa trĩu nặng bước trên bờ ruộng chênh vênh chật hẹp.

Lát sau, có lẽ để tránh trơn trượt, "chàng nông dân" này còn cởi luôn đôi ủng, đi chân trần, dù rằng sau đó anh phải rõn rén khi giẫm lên những viên sỏi, đá nhỏ trên đường thôn. Cư dân mạng nhận xét anh "nhập vai đầy thuần thục", coi đây là biểu hiện "hòa nhập trọn vẹn với đời sống của người nông dân bản địa"; "chỉ là du lịch trải nghiệm thôi nhưng vẫn lăn xả vào làm việc như nông dân thực thụ"...

Vẻ mặt luôn tươi rói, hớn hở khi làm việc nặng giúp anh Tây chiếm được cảm tình của cư dân mạng, nhiều bình luận khen anh tràn đầy năng lượng và hài hước đùa rằng "đi du lịch kiểu này còn mệt hơn xuất khẩu lao động": "Đúng là sang du lịch mất tiền nhưng lại nhận về trải nghiệm xuất khẩu lao động chất lượng cao, chủ ruộng trúng mánh có thêm nhân công free xịn sò ghê".

"Ủa rồi rốt cuộc là đi du lịch nghỉ dưỡng dữ chưa anh ơi? Nhìn cái dáng gánh lúa, đi chân trần trên đất dốc thoăn thoắt thế kia là tôi thấy có tướng làm nông dân Việt Nam lắm rồi đó"; "Ai giải cứu anh Tây này giùm với, ban đầu người ta chỉ tính sang Việt Nam ngắm cảnh thôi mà sao giờ thành lao động chính của gia đình luôn rồi"...

"Người ta đi tour 5 sao, resort sang chảnh không chịu, cứ phải chọn tour làm nông phiên bản đặc biệt cơ. Anh cười rạng rỡ lúc gánh lúa là biết đang tận hưởng dữ lắm. Cơ mà tôi nghi tối về đến khách sạn là biết tay nhau ngay, cơ bắp ê ẩm lại tự hỏi sao mình lại đi đày cái thân xác này ở nơi đất khách quê người?", Đặng Thảo viết.

Nhiều du khách quốc tế rất thích đến Việt Nam để trải nghiệm làm nông dân. (Ảnh chụp màn hình)

Quốc Phong, một thanh niên thành phố, viết rằng anh ghen tị với trải nghiệm thú vị của chàng du khách: "Anh trai bưng bê gánh vác còn chuyên nghiệp hơn cả mấy đứa thanh niên thành phố về quê ăn Tết như tôi nữa. Mà công nhận du lịch kiểu này mới đáng đồng tiền bát gạo, vừa khỏe người, vừa hiểu được sự vất vả của nhà nông. Đề nghị chủ ruộng trả lương bằng một bữa cơm quê cá kho tộ với canh chua cho anh ấy ấm lòng nhé".

Huyền Chi hiến kế để chàng Tây có thêm nhiều trải nghiệm du lịch độc lạ hơn: "Gánh lúa thế này mới chỉ là bài khởi động thôi anh trai ơi, cấp độ tân nông dân thôi nhé! Đề nghị chủ nhà cho anh thử ngay ra ngoài lội bùn ruộng rau muống hoặc đi bắt cua đồng, thụt lươn, nơm cá xem có còn cười tươi được thế này không?".

Phan Anh hài hước đùa rằng món quà lớn nhất khi đến Việt Nam là làn da bánh mật: "Sang Việt Nam du lịch mà lịch trình dày đặc từ sáng tới đêm, hết bán lưng cho trời lại tới bán mặt cho đất thế này thì lúc về nước cơ bắp cuồn cuộn. Quà mang về chỉ có một làn da bánh mật chuẩn nắng gió miền quê".